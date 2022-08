Freiämter Nachwuchs-DJ Simon Miles schafft Sprung ins Ausland

Bremgarten In einem der besten Clubs der Welt aufgelegt: Freiämter Nachwuchs-DJ schafft den Sprung ins Ausland Im vergangenen Sommer eroberte Jan Becker alias DJ Simon Miles das Schweizer Radio. Jetzt legte der Freiämter in Kroatien auf, wo auch bereits viele seiner Idole spielten. Auch als Eventmanager fasst der 20-Jährige langsam Fuss. Sein erstes Festival findet im Oktober in Bremgarten statt. Melanie Burgener 11.08.2022, 05.00 Uhr

Zehn Ziele stehen auf der Liste, die Jan Becker sich zum Neujahrsanfang geschrieben hat. Dass er vier davon bereits erreicht hat, kann er selbst noch nicht so richtig fassen. Erst noch wurden seine Lieder zum ersten Mal im Schweizer Radio gespielt. Und nun gelang dem Bremgarter Nachwuchs-DJ der Sprung ins Ausland.

«Das vergangene halbe Jahr war wirklich sehr cool. Es gab maximal zwei Wochenenden, an denen ich freihatte», schwärmt Jan Becker, besser bekannt als DJ Simon Miles. Erst vor einigen Tagen sind der 20-Jährige und sein Team aus Kroatien zurückgekehrt. «Eine Woche lang durfte ich dort in verschiedenen Clubs und auf Partybooten auflegen», sagt er.

Das Highlight dieser Woche: Sein Auftritt im Noa Beach Club in Novalja. «Es gibt ein Ranking mit den Top 100 Clubs der Welt. Der Noa Beach Club ist auf Platz 41», erklärt er. «Die Hälfte meiner Idole hat bereits dort gespielt. Das zu wissen, war eine ganz spezielle Erfahrung», sagt Becker begeistert.

Er wagte den Schritt zum Teilzeitmusiker

Wenn Becker von seinen Erfolgen in der DJ-Szene spricht, hört es sich an, als könne er bereits von seiner elektronischen Tanzmusik leben. «Nein, das noch nicht», sagt er lachend. Etwas ernster ergänzt er: «Aber es stimmt, ich habe in diesem Juli den Schritt gewagt und bin jetzt Teilzeitmusiker.» Nebenbei arbeite er weiterhin 80 Prozent in der Bremgarter Logistikfirma, in der er in diesem Sommer seine Lehre abschloss. «Irgendwann möchte ich aber ganz von der Musik leben.»

Mit seinen aktuellen Projekten ist er auf einem guten Weg dorthin. Immerhin konnte er sich in der Schweizer DJ-Welt bereits einen guten Namen machen. «Im Juni hatte ich an einem Basler Festival den besten Nightslot», sagt er. «Es ist schön zu merken, dass man wahrgenommen wird und nicht mehr nur als erster Act zu Beginn des Abends spielt.»

Er selbst aber auch sein Umfeld habe den positiven Prozess bemerkt, den er als DJ Simon Miles im vergangenen Jahr durchlaufen habe. Eine Bestätigung für diesen Schritt sei sein nächster Auftritt. «Ich darf an der Street Parade auf einem Lovemobile spielen. Hätte mir das Anfang Jahr jemand gesagt, hätte ich es nicht geglaubt», sagt er.

DJ Simon Miles organisiert jetzt auch Festivals

Unterdessen ist der junge Bremgarter aber nicht mehr nur mit dem Produzieren neuer Musik beschäftigt, sondern organisiert aktuell auch ein Festival. Das Primeside Festival, das er mit dem Eventverein «YDR Music Group», den er mit seinem DJ-Kollegen Hymero führt, und dem Verein «Event Schmiede» organisiert.

Der Anlass findet am 28. und 29. Oktober im Casino Bremgarten statt. «Der Freitag findet unter dem Motto 90s statt. Am Freitag wird dann moderne, härtere Musik von lokalen DJs gespielt», kündigt Becker an. Ziel sei es, dass dieses Festival jährlich stattfinde.

Nebenbei habe er jetzt, da er sich nicht mehr in der Ausbildung befinde, wieder mehr Zeit, neue Musik zu produzieren. Auch ein weiterer Auslandsauftritt steht noch auf seiner Liste. «Der findet in Österreich statt. Mehr darf ich dazu noch nicht verraten», sagt er. Und natürlich habe er noch ein paar Träume, die sich hoffentlich bald erfüllen werden. «Irgendwann merkt man, dass der Schritt vom Ziel zum Traum gar nicht mehr so gross ist.»