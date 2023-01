Bremgarten Im dritten Anlauf in stiller Wahl gewählt: Fiechter ist neuer Friedensrichter Weil für die Ersatzwahl eines Friedensrichters im Kreis VII des Bezirks Bremgarten auch in der Nachmeldefrist kein zusätzlicher Wahlvorschlag einging, ist Matthias Fiechter (GLP) aus Oberwil-Lieli ins Amt erkoren worden. Marc Ribolla 23.01.2023, 16.35 Uhr

Matthias Fiechter (GLP) aus Oberwil-Lieli ist neuer Friedensrichter im Bezirk Bremgarten. Bild: zvg

Schon zweimal hatte es der 41-jährige Matthias Fiechter in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren versucht, sich einen Posten als Friedensrichter im Kreis VII des Bezirks Bremgarten zu sichern. Doch sowohl im Herbst 2021 als auch im Februar 2022 scheiterte der Oberwil-Lieler jeweils in Kampfwahlen an der Urne an anderen Mitbewerbenden.

Doch nun schafft Fiechter, der für die GLP antrat, die Wahl als Friedensrichter im dritten Anlauf dennoch. Er war in einer erneut anstehenden Ersatzwahl der einzige Kandidat. Da auch in der angesetzten fünftägigen Nachmeldefrist kein weiterer Wahlvorschlag eingereicht worden war, ist Fiechter von der Staatskanzlei als in stiller Wahl gewählt erklärt worden.

«Ich zeichne mich als guter Zuhörer aus»

Der verheiratete Familienvater arbeitet als Schadeninspektor im Bereich Haftpflicht Bau bei einer Versicherung und ist auch Mitglied der Finanzkommission in Oberwil-Lieli. Ausserdem hat er Weiterbildungen in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Mediation absolviert.

Zur AZ sagte Fiechter im Vorfeld seiner zweiten Kandidatur vor einem Jahr: «Ich zeichne mich als guter Zuhörer aus, kann Sachverhalte sehr schnell aufnehmen und verarbeiten und strebe im Streitfall immer eine pragmatische und nachhaltige Lösung an.»