Ende März tritt Monika Briner (59, parteilos) nach neun Jahren aus dem Bremgarter Stadtrat zurück. Im Interview zieht sie Bilanz über ihre Karriere in der Exekutive.

Einen besseren Ort für ein Abschiedsinterview gibt es nicht. «An diesem Platz und auf diesem Stuhl habe ich die letzten neun Jahre während der Sitzungen stets gesessen», sagt Monika Briner. Sie lacht dabei herzlich und bietet dem Journalisten und dem Fotografen ein Glas Wasser an. Hier im Stadtratssaal im Bremgarter Rathaus habe sie etliche Stunden verbracht, wie viele, könne sie unmöglich abschätzen, antwortet sie auf die Frage. «Aber es hat Spass gemacht», meint sie und lächelt erneut. Keine Spur von Amtsmüdigkeit. Trotzdem wird sie bald den Zutritt zum Stadtratssaal verlieren. Ende März tritt Briner nach über 3300 Tagen als Stadträtin zurück.

Wie sind Sie zufrieden mit Ihrer Laufbahn im Stadtrat?

Ich bin glücklich und dankbar für das, was ich alles erreicht habe. Wir haben ein gutes Team und zusammen viel geschafft. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit, man erreicht alleine nichts. Natürlich brauchte es ab und zu Überzeugungsarbeit, um die Kollegen dazu zu bewegen, in meinem Sinne zu stimmen bei einem Geschäft.

Dennoch treten Sie nun Ende März vorzeitig zurück. Weshalb?

Ich hatte bisher das Ressort Bildung, Kultur und Sport mit der Schule und wäre nach der Abschaffung der Schulpflege per Anfang 2022 für noch mehr verantwortlich geworden. Das wäre für mich eine zusätzliche Last und grosse Aufgabe, für die ich eine jüngere Person und Führungskraft sehe. Deshalb mache ich den Weg dazu freiwillig frei, im Interesse des Ganzen. Meine Kinder sind bereits erwachsen und ich habe deshalb auch nicht mehr den engeren Kontakt zur Schule.

Weshalb aber schon jetzt der Rücktritt und nicht am Schluss der regulären Amtszeit Ende Jahr?

Damit sich die neue Person einarbeiten kann. Normal braucht man etwa zwei Jahre, um sich in die Arbeiten und Abläufe im Stadtrat einzufinden. So gibt es immerhin ein Dreivierteljahr Vorlaufzeit für die Nachfolgerin oder den Nachfolger.

Zur Person

Monika Briner, 59, Stadträtin Bremgarten

Im Oktober 2011 wurde sie in die Exekutive gewählt und trat ihr Amt am 1. Januar 2012 an. Nun tritt sie Ende März nach neun Jahren und drei Monaten vorzeitig zurück. Sie führte stets das Ressort Bildung, Kultur und Sport. Monika Briner ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und führt eine eigene Beratungs- und Buchhaltungsfirma. Mit eisernem Willen kämpft sie seit 26 Jahren gegen die Krankheit multiple Sklerose.