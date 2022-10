Bremgarten - Sie machen das Casino zur Party-Location

Bremgarten Herbstloch ade: Jetzt wird das Casino im Reussstädtchen ein Wochenende lang quasi zum Zürcher Club «Mascotte» Mit dem Primeside-Festival will ein Team von jungen Bremgartern, darunter Jung-DJ Jan Becker, das Reussstädtchen zum Tanzen bringen. Bis zu 2000 Partyhungrige werden erwartet. Pascal Bruhin 22.10.2022, 05.00 Uhr

Wenn die jungen – und jung gebliebenen – Bremgarterinnen und Bremgarter in den Ausgang gehen wollen, müssen sie das gezwungenermassen ausserhalb ihrer Wohngemeinde tun, sei es Baden oder Zürich. Denn an der Stadt an der Reuss gibt es zwar eine Handvoll Bars, wie etwa den «Stiefelchnächt», die am Wochenende auch mal länger offen haben. Eine Disco, wo man so richtig schön tanzen kann, aber sucht man vergebens.

Das soll sich nun ändern, zumindest für ein Wochenende. Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober, verwandelt sich das Bremgarter Casino in einen Club à la Zürcher «Mascotte». Das allererste Primeside-Festival findet statt. Organisiert wird der Event von einem Zusammenschluss von zwei Vereinen, nämlich der Event-Schmiede und der YDR Music Group. Erstere veranstaltet jährlich auch den «Summer-Splash» in Hermetschwil, zweitere ist ein DJ-Label junger Discjockeys aus der Region.

«Herbstloch» soll damit gestopft werden

Einer von ihnen ist der Bremgarter Jan Becker alias DJ Simon Miles. Der aufstrebende Stern am DJ-Himmel hatte die Idee für die Riesenparty und ging damit auf Silas Müller zu. Und das Vorstandsmitglied der Event-Schmiede war sofort davon begeistert, wie Müller sagt.

«In Bremgarten finden zwar immer wieder gewisse Events statt, aber vor allem im Sommer und im Winter.»

Etwa das «Festival i de Marktgass», der «Schlagerwahnsinn» mit «Reuss Food Festival» oder der Weihnachtsmarkt im Dezember. Im Herbst sei dagegen im Reussstädtchen eher tote Hose. «Es herrscht ein eigentliches Herbstloch.»

Und dieses Loch wollen Müller, Becker und das Team der beiden Vereine nun stopfen. «Wir haben uns für zwei Abende entschieden, damit wir das Publikum von beiden Vereinen ansprechen können», sagt Müller. Am Freitagabend ab 19 Uhr kommen Fans der Musik der 80er, 90er und 2000er auf ihre Kosten. Das Zürcher Duo Marvellous80 heizt zu Beginn ein, bevor der Waltenschwiler DJ Toxic ab 23.30 Uhr die Turntables übernimmt.

Bis zu 2000 Partygänger werden erwartet

Der Samstag steht dann im Zeichen der jüngeren Generation. Acht verschiedene DJs lassen ab 20 Uhr jeweils eine Stunde lang das Herz von Fans der elektronischen Tanzmusik höher schlagen. Der bekannteste von ihnen ist wohl der Österreicher «Lost Taste». Alle anderen DJs kommen aber aus der Region. Müller hält fest:

«Es war uns wichtig, etwas für Bremgarten mit Bremgartern zusammen zu tun.»

Lokalmatador Simon Miles hat dann um 22.15 Uhr seinen grossen Auftritt, direkt nach der grossen Eröffnungszeremonie um 22 Uhr. Gefeiert wird an beiden Tagen bis in die frühen Morgenstunden, erwartet werden bis zu 1000 Tanzhungrige pro Abend. Und damit die nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch verwöhnt werden, sorgen nebst der grossen Bar im Innern zwei Foodtrucks vor dem Casino für deren Verpflegung.

Tickets für die wohl grösste Party im Freiamt diesen Herbst gibt's ab 20 Franken auf eventfrog.ch oder an der Abendkasse. Müller hofft, dass das erste «Primeside» viele Bremgarterinnen und Bremgarter, aber auch Leute aus der Region, anlockt. Und wer weiss, vielleicht reist ja sogar der eine oder andere Partygänger aus Zürich an, um an diesem Wochenende im Casino am Reussufer statt im «Mascotte» am Bellevue die Nacht zum Tag zu machen.