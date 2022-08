Bremgarten: Beat Rüttimann ist der mobile «Velochirurg»

Bremgarten Hausbesuch vom «Velochirurgen»: Wie Beat Rüttimann mit seiner Werkstatt auf vier Rädern erfolgreich ist Der Bremgarter Beat Rüttimann kümmert sich mit seiner Geschäftsidee des mobilen Velomechanikers direkt vor Ort um die Zweiräder seiner Kundschaft. Ein innovatives Konzept, das Anklang findet. Die AZ hat ihn bei einem Kundenbesuch begleitet. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 11.08.2022, 17.00 Uhr

«Velochirurg» Beat Rüttimann checkt in seiner mobilen Werkstatt das Velo eines Kunden. Marc Ribolla

Mit einem Lächeln und einem Handschlag begrüsst Beat Rüttimann den Zufiker Arthur Schneider kurz vor halb zwei Uhr auf dem Vorplatz dessen Hauses. Rüttimann ist auf spezieller Mission. «Wo ist denn dein Patient?», möchte er als Erstes wissen. Schneider zeigt ihm das Objekt, das wenige Meter daneben steht. Allerdings ist es nicht aus Fleisch und Blut und Rüttimann auch kein Mediziner.

Seine Patienten haben immer zwei Räder, keinen Puls und keine Gefühle. Rüttimann ist als mobiler «Velochirurg» unterwegs und besucht die Kundschaft zu Hause. Ein Konzept, das so in der Deutschschweiz seines Wissens nach noch unbekannt ist. Vor rund einem Jahr hat sich der 38-jährige Bremgarter damit selbstständig gemacht.

Er hat einen kleinen Bus erworben und diesen in eine mobile Velowerkstatt auf vier Rädern umgebaut. Bei seinem neuen Job hat der ehemalige Bauführer und Projektleiter so seinen Arbeitsplatz immer mit dabei. «Ich habe keine stationäre Werkstatt und verkaufe auch keine Velos. Ich kümmere mich einzig um Service und Reparaturen», erzählt Rüttimann. Der Ausdruck «Velochirurg», wie auch seine Website heisst, sei spontan entstanden.

Wann immer möglich, arbeitet er direkt vor Ort

Nur eine kleine «Operation» ist an jenem Nachmittag bei Arthur Schneiders Bike nötig. Seine Kinder Luan, 6, und Anela, 3, sind vom Besuch des Velomechanikers ganz begeistert. Neugierig schauen sie Rüttimann bei der Arbeit am kaputten Reifen und den Speichen zu und kommentieren das Geschehen fortlaufend. Sie löchern ihn mit Fragen, die er gerne beantwortet. Ein Erlebnis für die Kinder.

Anela und Luan schauen Rüttimann bei der Arbeit am Velo des Papis interessiert zu. Marc Ribolla

Auch Papa Arthur ist begeistert von der Dienstleistung und dem Besuch des «Velochirurgen». Er sagt:

«Ich finde es cool, dass er seinen Traum wahr macht. Die Idee ist sehr gut und ich unterstütze solche Projekte gerne.»

Wann immer möglich, erledigt Rüttimann die Arbeiten direkt vor Ort bei den Auftraggebenden. Er hat die gängigsten Ersatzteile für einen Grossteil der verschiedenen Velomarken und Modelle in seinem Werkstattbus vorrätig. Bei grösseren, länger dauernden Reparaturen nimmt er das Velo aber auch mal mit.

Seinen Bus hat er auf dem Dach mit einem 280-Watt-Solarpanel ausgestattet, sodass er auch stromtechnisch für seine elektrischen Werkzeuge unabhängig vom Standort arbeiten kann. Und sogar eine Kaffeemaschine und eine Standheizung für den Winter fehlen nicht.

Fixe Preise für einen bestimmten Arbeitsvorgang

Während die Familie Schneider aus Zufikon Neukunde ist, hat sich Rüttimann schon eine gewisse Stammkundschaft sichern können. «Mittlerweile rufen mich auch schon Personen aus ihren Ferien im Ausland an, wenn sie ein Problem oder ein Anliegen mit ihrem Velo haben. Dann leiste ich quasi Telefonsupport», meint der «Velochirurg» schmunzelnd.

Mit seinem Werkstattbus fährt Rüttimann direkt bei der Kundschaft daheim vor. Marc Ribolla

Besonders wichtig ist ihm Transparenz. Das schlägt sich in seinem Angebot nieder, das ihn von den meisten Handwerksbetrieben unterscheidet. «Bei mir gibt es fixe Preise für einen Arbeitsvorgang, unabhängig davon, wie lange ich dafür zeitlich benötige. So weiss die Kundschaft genau, wie viel der Auftrag kosten wird», erklärt Rüttimann.

Einen Reifen zu ersetzen, verrechnet er beispielsweise pauschal mit 25 Franken. Seine nicht abschliessende Reparaturpreisliste umfasst gegen 100 verschiedene Positionen. Im Servicebereich bietet er abgestufte Servicepakete an, auch für E-Bikes.

Je nach Anfahrtsweg eine unterschiedliche Pauschale

Das Kernareal des Bremgarter «Velochirurgen» ist in drei Regionen aufgeteilt. Je nach Distanz fällt eine unterschiedliche An- und Rückfahrtspauschale zwischen 29 und 49 Franken an. Rüttimann deckt dabei ein Gebiet von Merenschwand bis Othmarsingen und von Neuenhof bis Birmensdorf ab.

Beat Rüttimann hat viele Ersatzteile direkt in seinem Bus mit dabei. Oben rechts ist auch die Preisliste aufgehängt. Marc Ribolla

Seinen Schritt in die Selbstständigkeit, der auch immer ein Stück Ungewissheit bedeutet, bereut der zweifache Familienvater nicht. Denn seine Tätigkeit bietet ihm einige Vorteile, die er nicht mehr missen möchte. «Ich kann meine Arbeitszeiten flexibel auch der Kundschaft und deren Bedürfnisse anpassen und bin so tagsüber näher an der Familie und den Kindern dran. Das ist viel Lebensqualität», sagt Rüttimann. Und während der Arbeit biete sich ihm immer eine neue Aussicht.

Daheim bei Schneiders im Wohnquartier in Zufikon hat der «Velochirurg» seine Operation nach knapp 25 Minuten beendet. Das Bike von Arthur Schneider ist wieder fahrtauglich. Die Bezahlung erfolgt direkt mit der EC-Karte. Bei der Abfahrt vom Vorplatz winken Luan und Anela dem Bus des «Velochirurgen» hinterher. «Ciao!», ruft dieser aus dem Fenster zurück. Es geht schon weiter zum nächsten Patienten – auch dieser wartet in Zufikon.

