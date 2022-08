Stiftung St. Josef in Bremgarten saniert den alten Zentralbau

BREMGARTEN «Gutes braucht Reifezeit» – Stiftung St. Josef saniert ab September den Zentralbau Für die zweijährige Bauphase ziehen unter anderem die Küche und das Restaurant Jojo in ein Provisorium. Stiftungsleiter Thomas Bopp erklärt, weshalb er vor dem Baustart Herzklopfen hat. Laura Koller 17.08.2022, 05.00 Uhr

Ein letzter Blick ins Restaurant Jojo: Mirjam Hegenbarth von der Fachstelle Kommunikation, Bauherrenvertreter Yves Siegrist, Stiftungsleiter Thomas Bopp und Stiftungsrätin Carmen Frei (mit Hund Faro) orientieren zum den Bauarbeiten am Zentralbau der Stiftung St. Josef. Laura Koller

Der Mechaniker installiert die grosse Gastro-Abwaschmaschine, neben den neuen Geräten hat Küchenchef Manuel Laubacher eine Besprechung. Und Markus Detmer, Bereichsleiter Gastronomie der St.-Josef-Stiftung, erklärt in der provisorischen Küche aus Containern engagiert, wie der Arbeitsfluss sein wird.

Ab September wird der 47 Jahre alte Zentralbau der Stiftung für 38 Millionen umgebaut. Daher werden die Küche, die Wäscherei, die Technik und das Restaurant Jojo bis zum Bauende im Herbst 2024 ausgelagert. Die Klientinnen und Klienten der Stiftung, die auf die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen spezialisiert ist, sind bereits vor sechs Jahren vom Zentralgebäude in das damals neu gebaute Haus Fortuna gezogen.

«Es ist ein wegweisendes Projekt, vieles hängt daran. Vor dem Baustart habe ich etwas Herzklopfen»,

beschreibt Stiftungsleiter Thomas Bopp an der Pressekonferenz am Dienstagmorgen die Stimmung. Ein solches Projekt brauche einen langen Atem, die Baukommission habe in den letzten vier Jahren viel darüber gesprochen und ihre Pläne optimiert. Stiftungsrätin Carmen Frei ergänzt, Gutes brauche Reifezeit. Sie erklärt, dass es ein bedeutendes Projekt sei: «Ein Leuchtturm mit Strahlkraft über die Region hinaus.»

Die Küche im Provisorium. Pressekonferenz Umbau Zentralbau St. Josef Stiftung Bremgarten Laura Koller

Die Inklusion soll im umgebauten Zentralgebäude zum Alltag werden. Im obersten, siebten Stock wird ein Seminarbereich geplant, der auch von externen Leuten genutzt werden kann. In den zwei Etagen darunter werden 16 Wohnungen gebaut. Diese würden gemäss bestimmten Vorgaben der Stadt Bremgarten vermietet und seien für Menschen gedacht, die Unterstützungsbedarf haben, erzählt Bopp.

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sollen sich begegnen

Die weiteren vier Stockwerke werden von der Stiftung genutzt. Hier finden Wohngruppen, Therapieräume, Beschäftigungsmöglichkeiten für Klientinnen und Klienten, sowie eine Abteilung der Heilpädagogischen Schule Platz. «So werden sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung begegnen und ihren Alltag teilen», beschreibt Frei.

Ein weiteres Stück Begegnungszone wird das vergrösserte Restaurant Jojo bieten. Während der Umbauphase ist das Lokal bis zum 22. August geschlossen. Am Dienstag, 23. August, wird das provisorische «Jojo» mit Platz für 80 Gäste im Mehrzweckgebäude der Stiftung eröffnet. Kulinarisch werde die Kundinnen und Kunden aber das gewohnte Angebot erwarten, bestätigt Thomas Bopp.

Hier wird die nächsten zwei Jahre gekocht: So sieht das Küchen-Provisorium der St. Josef Stiftung von aussen aus. Laura Koller

Dasselbe gilt auch für die Bewohnerinnen und Bewohner. Denn es gibt einen fliegenden Wechsel von der alten in die provisorische Küche. Der Bauherrenvertreter Yves Siegrist beschreibt: Am Donnerstag, 18. August, wird das Mittagessen noch im Zentralbau zubereitet, das Abendessen kommt dann bereits aus der Ersatzküche.

Drei Chauffeure wurden für das Logistikteam angestellt

Damit das alles reibungslos funktioniert, brauchte es viel Planungsarbeit. Neu müssen die Essenswagen, mit welchen die heissen Menus von der Küche zu den Wohngruppen gebracht werden, verladen und zu den Wohngebäuden gefahren werden. Dafür wurde ein neues Logistikteam gebildet und drei Chauffeure im Teilzeitpensum angestellt.

Siegrist erwartet während der zweijährigen Bauzeit keine intensiven Lärmemissionen, da viel im Gebäude drin gearbeitet würde. Nur von der altbekannten Fassade mit den vierzehn Balkons werde man sich verabschieden müssen. Diese wird durch eine nachhaltige Version mit Begrünung ersetzt. Ganz gemäss dem Motto «Josef baut Zukunft».