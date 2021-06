Bremgarten Grünliberale möchten Reussstädtchen zur «Energiestadt» machen Die Bremgarter Grünliberalen beantragen der Sommer-Gemeindeversammlung vom 10. Juni, dass der Stadtrat den Beitritt zum Trägerverein «Energiestadt» prüft. Sollte die «Gmeind» den Antrag gutheissen, würde an der Winter-Gmeind darüber befunden. Marc Ribolla 08.06.2021, 05.00 Uhr

Bremgarten soll das Label «Energiestadt» erhalten, wenn es nach dem Willen der GLP geht. Marc Ribolla (9.3.2021)

Für die grünliberale Partei GLP ist das Thema Umwelt in ihrem Programm zentral. Auch die Bremgarter Ortspartei ist diesbezüglich stark engagiert. Nun möchte sie erreichen, dass das Reussstädtchen dem Trägerverein «Energiestadt» betritt. Deshalb wird die GLP an der Gmeind vom 10. Juni einen entsprechenden Antrag stellen, wie es in einer Mitteilung heisst.