Bremgarten: 100 Jahre BBA sind jetzt im Stadtarchiv zugänglich

Bremgarten Grosszügiges Geschenk: Nun sind 100 Jahre historische Zeitungsbände im Stadtarchiv für alle zugänglich Das Bremgarter Stadtarchiv übernimmt dank einer Schenkung der ehemaligen Verlegerfamilie Weissenbach alle historischen Zeitungsbände des «Bremgarter Bezirksanzeigers». Die Sammlung ist von 1894 bis 1994 komplett erhalten. Marc Ribolla 23.07.2021, 05.00 Uhr

Stadträtin Doris Stöckli nimmt von Dora Weissenbach und Ferdinand Weissenbach ein Band des BBA entgegen. (von links) Marc Ribolla

Im Untergeschoss des Bremgarter Stadthauses. Durch die Türe, den Gang nach hinten, links abbiegen und dann wieder nach rechts. Dort lagern sie seit Donnerstagmorgen im Regal Nummer 15. Die geschätzt rund 130 Bände mit allen Ausgaben des «Bremgarter Bezirksanzeigers» (BBA) von 1894 bis 1994. Verteilt auf siebeneinhalb Laufmeter.

Die Zeitspanne umfasst die Ära des BBA der Gründer- und Herausgeberfamilie Weissenbach, ehe die Zeitung damals an den «Tages-Anzeiger» verkauft wurde. Bisher bewahrte Dora Weissenbach die Bände bei sich privat auf, nun hat sich die Familie zu einer Schenkung ans Stadtarchiv entschieden.

Sie sagt: «Dieser Gedanke beschäftigte mich schon lange. Eigentlich seit es vor rund 30 Jahren bei uns brannte. Wir möchten, dass die Bände sicher aufbewahrt werden.» Früher sei es auch vorgekommen, dass Leute etwas nachforschen kamen und dann einfach Artikel rausschnitten oder ganze Seiten mitlaufen liessen.

Bände stellen eine hundertjährige Geschichtsschreibung dar

Im Namen der Stadt bedankte sich Frau Vizeammann Doris Stöckli bei den Schenkenden. «Wir wissen das Vertrauen, das die Familie Weissenbach in uns setzt, zu schätzen. Es ist ein wichtiger Schritt, dass die Bände in Bremgarten bleiben. Sie stellen eine hundertjährige Geschichtsschreibung dar», sagte Stöckli. Sie werde sicher bei Gelegenheit mal nachstöbern, was in ihrem Geburtsjahr in Bremgarten alles passiert sei.

Fein säuberlich sind die BBA-Jahrbände im Stadtarchiv eingereiht. Von links: Ferdinand Weissenbach, Dora Weissenbach, Stadträtin Doris Stöckli sowie Stadtschreiber Beat Neuenschwander. Marc Ribolla

Für die Archivierung ist die Firma docuteam AG in Baden zuständig. Projektbetreuerin Myriam Kamphues ist im Grossen und Ganzen mit dem Zustand der Zeitungsbände zufrieden. Sie sagt aber:

«Auf die Dauer ist vor allem der Zerfall des Zeitungspapiers das Problem. Dann stellt sich die Frage nach einer Digitalisierung, aber das kostet halt viel Geld.»

Wer sich für die Einsicht in die historischen Ausgaben des BBA interessiert, könne bei der Stadt ein Gesuch einreichen, erklärt Stadtschreiber Beat Neuenschwander. «Dann kann man den entsprechenden Band unter Aufsicht in der Kanzlei anschauen. Alleine wird dies nicht mehr möglich sein.»