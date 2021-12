Bremgarten: Gemeindeversammlung sagt Ja zum Budget 2022

Bremgarten Gmeind sagt einstimmig Ja zum Budget mit Steuerfuss 94 Prozent und zum Beitritt zu «Wasser 2035» Der Bremgarter Souverän bewilligt an der Gemeindeversammlung das Budget 2022 mit dem gleichbleibenden Steuerfuss von 94 Prozent. Auch die anderen Geschäfte passieren problemlos. Marc Ribolla 09.12.2021, 22.03 Uhr

Gmeind Bremgarten in der Turnhalle Isenlauf - Gemeindeversammlung Marc Ribolla

Auch im kommenden Jahr verharrt der Steuerfuss in Bremgarten bei den bisherigen 94 Prozent. An der Gmeind am Donnerstagabend, die wegen der Pandemie und den Schutzmassnahmen ausnahmsweise in der Turnhalle Isenlauf abgehalten wurde, entsprachen die 102 Anwesenden dem Budgetantrag des Stadtrates ohne Gegenstimme.

Operativ wird zwar ein Verlust von 1,25 Millionen Franken erwartet. Die weiterhin gesetzlich erlaubte Entnahme von 0,95 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve schwächt das Defizit aber etwas ab.

Alles anzeigen

Zu reden gab weniger das Budget als die weiteren finanziellen Aussichten für die Stadtkasse. Bremgartens Urgestein Josef Meier machte sich in seinem Votum Sorgen um die roter werdenden Zahlen im Investitionsprogramm bis 2031. Er bemängelte die drohende steigende Nettoschuld auf 25 Millionen Franken in fünf Jahren – ohne grosse Investitionen. Auf einen Antrag auf eine Steuerfusserhöhung verzichte er nach Gesprächen mit Fachleuten aber noch.

SP-Co-Präsident Stefan Dietrich nahm Meiers Ansicht im Grundsatz auf. Er meinte: «Ich vermisse ein wenig die Weitsicht. Wir müssen investieren in den kommenden Jahren, das steht ausser Frage.» Gedanken machte sich auch die GLP. Co-Präsident Dominik Peter fragte beispielsweise, ob es in der aktuellen Situation Sinn mache unbefristete Stellen zu schaffen, zum Beispiel auf der Bauverwaltung.

Für die FDP ergrifft Präsident Cyril Lilienfeld das Wort zum Budget: «Wir haben zwar die Ja-Parole beschlossen, sehen aber die steigenden Ausgaben als kritisch. Der Stadtrat darf diese nicht mehr steigern. Wir erwarten, dass die ungebundenen Ausgaben in Zukunft stagnieren. Denn für die Stadt gilt wie für alle Familien und Firmen: Die Ausgaben haben sich den Einnahmen anzupassen.»

Beitritt zu «Wasser 2035» ebenfalls bewilligt

Die weiteren vorherigen Traktanden passierten ohne Diskussionen und Fragen. Der Souverän stimmte dem Beitritt der Stadt zur neuen interkommunalen Anstalt «Wasser 2035» ohne Gegenstimme zu. Das Kernstück des Projekts ist ein Ringschluss Bünztal-Reusstal, der die Wasserversorgung von rund 20 Gemeinden langfristig sichern soll.

Genehmigt sind auch einstimmig der Beitritt der Stadt zur Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffeln. Die Stadt ist ihr grösster Kunde, war jedoch bis jetzt nicht Genossenschaftsmitglied. Zugestimmt wurde auch der Leistungsvereinbarung für die neue Spitex Mutschellen-Reusstal und dem Kredit über 301000 Franken für den Ausbau des Gehwegs und der Sanierung der Wasserleitung in der Stafflerstrasse.

Nebst der Verabschiedung der Schulpflegemitglieder und weiteren Funktionärinnen und Funktionäre erhielt der Leiter Finanzen und Controlling der Stadtverwaltung, Hans Peter Bäni, einen speziellen Abschied. Er geht in Bälde nach 27 Jahren in die verdiente Pension. Nachdem er kürzlich an der Ortsbürgerversammlung als Abschiedsgeschenk mit dem Güggel «Abacus» überrascht wurde, gabs nun als Zugabe an der Einwohnergmeind sieben Hennen dazu.