Bremgarten: So lief der Ostermarkt 2022 nach drei Jahren Pause

Bremgarten Für Marktchef Friedli war sein letzter Ostermarkt ein toller Erfolg – Marktchef: «Besser hätte es nicht sein können» Das Reussstädtchen verwandelte sich erstmals seit 2019 wieder in ein Magnet, das Tausende Besuchende anzog. Für den langjährigen Marktchef Walter Friedli war es der letzte Ostermarkt. 25'000 Besucherinnen und Besucher schlenderten am Ostermontag an den 360 Ständen vorbei. Alessia Fontana Jetzt kommentieren 18.04.2022, 19.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bremgarter Gassen und Wege waren am Ostermarkt gut besucht. Alessia Fontana

«Man könnte meinen, es gäbe etwas gratis in Bremgarten», so kommentiert Walter Friedli, langjähriger Bremgarter Marktchef, den stockenden Verkehr bereits um 7.30 Uhr am Ostermontagmorgen. Doch das war erst der Anfang. Stündlich schwoll der Besucherstrom an.

Schon ab 10 Uhr musste man die Waren der Stände des Ostermarkts in der Altstadt von Nahem betrachten, da der Blick von der Strasse nicht weiter als bis zu den Beinen des Vorhergehenden reichte. Nach dem Mittag stockte der Fussgängerverkehr sogar teilweise.

Der abtretende Marktchef Walter Friedli. Marc Ribolla (14.4.22)

Wer seine Freunde am Obertorplatz treffen wollte, aber sich bei der Holzbrücke befand, machte sich lieber schnell auf den Weg, da dieser bis zu 30 Minuten dauerte. Kein Wunder nach einer coronabedingten Durststrecke von drei Jahren. Das Volk zog es beim schönen Wetter nach Bremgarten. 1092 Tage waren seit dem letzten Ostermarkt 2019 vergangen.

Alles, was das Herz begehrt

Auf dem Weg zum Obertorplatz wurde der Geruchssinn mehrere Male verwöhnt: Zuerst roch es nach frisch grillierten Bratwürsten, zehn Meter später verführte der süsse Duft nach Waffeln und Zuckerwatte die Nase und kurz darauf waren es Kräuter wie Lavendel oder Salbei. Die 360 Stände reichten bis in die verwinkeltsten Ecken der Bremgarter Altstadt und doch mussten die diesjährigen Marktchefs 100 Marktfahrenden absagen. «Man merkt, die Nachfrage bei den Marktfahrenden ist gross nach einer Durststrecke von drei Jahren», fügt Friedli hinzu.

Die Kleinen bestaunten das Karussell und genossen die Fahrt. Alessia Fontana

Das Wetter hätte einen Oskar verdient für seine Rolle am Ostermarkt. «Das Wetter ist traumhaft schön, besser hätte es nicht sein können», freute sich Friedli. Auch die Eisverkäufer freuten sich über die warmen Temperaturen, denn alle vier befragten Eisstände konnten «sehr zufriedenstellende Umsätze» generieren. Aber auch die Wurststände mit den verschiedenen Grillwaren brachten ihr Angebot gut an die Besuchenden.

Der Turnverein Bremgarten hatte in der Mittagszeit alle Hände voll zu tun. Mika Schläpfer, Grillverantwortlicher des Standes, erzählte in einer ruhigeren Minute: «Die Leute sind gut gelaunt und kaufen viele Bratwürste. Wenn es so weiter geht, können wir das nächste Trainingsweekend in einem Fünfsternehotel verbringen.»

Die Grilleure des Turnvereins Bremgarten in einer ruhigen Minute nach dem Mittagsansturm am Stand. Alessia Fontana

Krönender Abschluss für Friedli

«Wenn sich alle Leute freuen und in grosser Menge kommen, freue ich mich umso mehr», so antwortet Friedli auf die Frage, was sein Highlight an seinem letzten Ostermarkt war. Nach 35 Jahren hängt Friedli seine Marktchefmütze an den Nagel und geht in die Pension. «Einen besseren Abschluss hätte ich mir nicht wünschen können», fügt er zufrieden und stolz hinzu.

Seinen allerletzten Einsatz als führender Marktchef hat Friedli dann im Juni am Pfingstmarkt am Pfingstmontag, 6. Juni. Danach übergibt er das Amt seinen Nachfolgern Reto Lorenzi und Hanspeter Stutz.

Gemüse zerkleinern live on stage am Ostermarkt. Alessia Fontana Jetzt wird entspannt: Massagekissen im Test Alessia Fontana Die Strassen sind bis in die äusserste Ecke randvoll. Alessia Fontana Der Eisstand konnte überdurchschnittlich gute Umsätze erzielen. Alessia Fontana Seifenblasen ziehen die kleinsten Besucher in den Bann. Alessia Fontana 3,2,1 freier Fall - im Lunapark. Alessia Fontana Vally Stäger aus Wohlen ergattert diesen handgefertigten Ring. Alessia Fontana

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen