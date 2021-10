Bremgartens Tierarzt Markus Trüssel wird pensioniert

Bremgarten Für ihn zählte nie, was die Leute hören wollen, sondern was ihre Tiere brauchen: Tierarzt Markus Trüssel geht in Pension Er ist 66 Jahre alt, könnte aber auch gut zehn Jahre jünger sein: Markus Trüssel ist seit 25 Jahren Bremgartens Tierarzt. Nun geht er in Pension und übergibt seine Praxis zwei jungen Nachfolgern. Er hat noch viel vor – und ist als begeisterter Kletterer fit, grosse neue Projekte in Angriff zu nehmen. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Tierarzt Markus Trüssel mit dem zweieinhalb Monate alten Patienten Chiron. Ende Jahr wird Trüssel seine Klinik an seine Nachfolger weitergeben. Bild: Alex Spichale

«Ihr Hund ist zu dick», diesen Satz kennen viele Hundehaltende, die ihre Lieblinge bei Markus Trüssel in Behandlung geben. Er muss lachen: «Sicher 30 Prozent aller Haustiere sind zu schwer, aber Besitzerinnen und Besitzer wollen das oft nicht hören.» Und doch ist ihm wichtig: «Ich fühle mich als Anwalt der Tiere. Ich sage nicht, was die Leute hören wollen, sondern was die Tiere brauchen.»

Dafür ist Trüssel in der Region bekannt. Am Ende scheinen aber viele zufrieden mit seiner Arbeit zu sein, denn seine Praxis war immer voll. «Meistens waren es etwa 20 Patienten pro Tag, von kleinen Verbandswechseln bis zu grossen Operationen.»

In der Veterinärmedizin hat Markus Trüssel seine Berufung gefunden. Das wusste er schon als kleiner Bub. Dennoch hat er nicht den direkten Weg gewählt.

Er machte einen Umweg und wurde Jahrgangsbester

«Als Junge wollte ich Tierarzt oder Naturforscher werden», erinnert sich Trüssel, der in Meisterschwanden geboren und in Wohlen aufgewachsen ist. «Aber diese Ideen gingen im Schuleintopf verloren. Meine Eltern fanden, ich solle nicht an die Kanti gehen, sondern etwas Gescheites machen, also machte ich bei den industriellen Betrieben in Wohlen eine Lehre als Elektrozeichner.»

Er arbeitete einige Jahre auf dem Beruf. «Aber ich merkte, dass es viel Spannenderes gibt.» Also meldete er sich für die Maturitätsschule für Erwachsene in Zürich an. Er war 24 Jahre alt und die Schulform noch ganz neu. «Für mich war es genau das Richtige.» Mit 28 Jahren hatte er seine Matur im Sack. Endlich konnte er tun, was er seit Jahren hätte tun sollen: Er schrieb sich an der Uni Zürich für Veterinärmedizin ein.

Dass er am richtigen Ort war, zeigte sein Staatsexamen: «Ich schloss mit 5,8 als Jahrgangsbester ab.» Danach fand er eine Stelle in einer Grosstierpraxis in Herzogenbuchsee. «Der dortige Chef war ein sehr guter Tierarzt, von ihm habe ich viel gelernt.»

Er betreute 200 bis 300 Pferde im ganzen Limmattal

Seine Doktorarbeit konnte er zu einer Nationalfonds-Studie schreiben, bei der er Lysterien untersuchte. «Damals starben viele Leute daran, und man wusste nicht genau, woher diese Bakterien kamen. Ich fand sie vor allem im Vacherin Mont-d'Or, einem Rohmilchkäse, aber auch in anderen Lebensmitteln.» Ein Jahr forschte er daran.

Mit dem Doktortitel in der Tasche fand Trüssel eine Anstellung in einer Kleintierpraxis in Dietikon, er war knapp 35 Jahre alt. Am meisten hatte er mit Pferden zu tun. «Ich hatte von meiner früheren Stelle viel Erfahrung mit Pferden, das sprach sich herum.» Bald betreute der Freiämter 200 bis 300 Pferde im ganzen Limmattal. Als es aber um eine Teilhaberschaft an der Praxis ging, konnte sich der dortige Chef nicht entscheiden. Das dauerte Trüssel zu lange, er ging. Die Pferdepatienten nahm er zum Grossteil mit.

«Meiner Frau Renate und mir gefiel das Freiamt, sie ist auch hier aufgewachsen, wir kannten uns seit der Schulzeit. Und wir wussten, dass es in Bremgarten lediglich einen sehr alten Tierarzt gab», erzählt der heute 66-Jährige.

Fast 25 Jahre lang siezte er seine Assistentin

Im April 1996 eröffneten sie gemeinsam ihre Praxis an der Friedhofstrasse 21, wo er noch heute praktiziert. «Renate machte das Büro, ich war der Tierarzt, und ich konnte eine Auszubildende übernehmen, die es in ihrer Lehrstelle nicht mehr ausgehalten hatte.» Bereits am ersten Tag betreuten sie sieben oder acht Patienten. «Und schon im ersten Jahr konnten wir Gewinn erzielen», freut sich Trüssel. Er hatte gefunden, wovon er immer geträumt hatte.

Tierarzt Markus Trüssel behandelt Katze Mizi, Assistentin Daniela Bürgisser (rechts) hilft dabei, Katzenhalterin Peggy Klinger schaut zu. Bild: Alex Spichale

Er bildete mehrere Lernende aus und hatte zwischenzeitlich zwei tiermedizinische Praxisassistentinnen (TPA) zur Seite. «Ich habe mir oft überlegt, eine Praxisgemeinschaft zu bilden. Aber ich habe so oft erlebt, wie schlimm eine spätere Trennung verlaufen konnte, dass ich lieber allein blieb.»

Zwei Tierärzte übernehmen die Praxis Nachfolger von Markus Trüssel werden die beiden Kleintierärzte Ursula Morach und Fabian Eigner. Morach, 43 Jahre alt, stammt aus Bern und fokussiert insbesondere die innere Medizin. Ihr Kollege Eigner, 31 Jahre alt, ist in Bellikon aufgewachsen und dabei, sich auf Chirurgie und Zahnmedizin zu spezialisieren. Die beiden verbindet eine lange Geschichte. Eigner wollte Medizin studieren, wusste aber nicht, ob Human- oder Tiermedizin. Er kannte Morach durch Freunde. Sie war es, die ihn dazu inspirierte, sich auf die Tiermedizin zu fokussieren. Später arbeitete er oft als Praktikant mit ihr zusammen in einer Klinik im Raum Zürich. Als sie nun eine eigene Praxis eröffnen wollte, fragte sie ihn als Partner an. Sie übernehmen die tiermedizinische Praxisassistentin Daniela Bürgisser und den gesamten Kundenstamm. «Zu Beginn bleibt auf jeden Fall alles so, wie es bisher war. Langfristig können wir uns vorstellen, uns weiter zu spezialisieren», sagt Eigner auf Anfrage. (aw)

Fast von Anfang an hat TPA Daniela Bürgisser ihm assistiert. Viele Tierhalterinnen wunderten sich, dass sich die beiden nach all den Jahren noch siezten. Das war gewollt: «Ich habe erlebt, wie schwierig es sein kann, wenn die Rollen nicht klar verteilt sind. Auf diese Art haben wir das all die Jahre sehr gut regeln können», sagt Trüssel.

Der tägliche Kampf gegen Doktor Google

In Bremgarten hat Markus Trüssel sehr viel erlebt. «Etwas vom Schönsten sind die Verbindungen, die über die Jahre mit den Tierhaltenden entstanden sind. Manchmal kommen bereits die Kinder oder gar Enkel meiner früheren Kunden mit ihren Tieren zu mir», freut er sich.

Was hingegen immer schlimmer geworden sei: «Ich muss täglich Leute überzeugen, dass Doktor Google kein Mediziner ist und sie der Meinung eines ausgebildeten Veterinärs, der das Tier vor sich hat, mehr Vertrauen schenken sollten. Wenn ein Hund sich dreimal übergibt, heisst das nicht, dass er einen Tumor haben muss», macht er ein Beispiel.

Ausserdem hätten sich die Ansprüche und Tiere stark verändert. «Einerseits hatten wir früher Hauskatzen, Labradore, ein paar Sennenhunde von den Höfen und ein paar Meerschweinchen und Hamster. Heute sind es immer neue Modehunde. Dazu kommen unzählige exotische Tiere.»

Andererseits hätten sich auch die Ansprüche der Leute verändert: «Ich weiss noch, früher einmal habe ich einem Bauern 70 Franken veranschlagt, um eine Sau zu behandeln. Er brachte sie stattdessen zum Metzger.» Heute freue sich ein Besitzer, wenn er höre, die Tumorbehandlung seines Kaninchens koste einige hundert Franken. «Letzthin sagte einer, das sei in Ordnung, er hätte sich 1000 Franken als Limit gesetzt. Heute sind Haustiere Familienmitglieder.»

Vor etwa zehn Jahren hat Trüssel auch einen regionalen Notfalldienst für Nächte und Wochenenden ins Leben gerufen, doch der funktionierte nicht sehr lange.

Skitouren, Klettern, Tierschutz und neue Sprachen

Trüssel erzählt der Kundschaft, dass er die Praxis per Ende Jahr an eine Tierärztin und einen Tierarzt weitergibt. «Die Reaktionen sind sehr schön, nicht selten gibt es Tränen, sie zeigen die tiefe Verbindung, die ich zu den Leuten aufbauen konnte.»

Er hat noch viele Pläne. «Ich könnte mir gut vorstellen, ein Tierschutzprojekt zu unterstützen. Vielleicht im Irak bei den sich explosionsartig vermehrenden Strassenhunden. Aber darüber mache ich mir Gedanken, wenn ich Zeit habe.»

Ausserdem möchte er seinen Leidenschaften Wandern, Klettern und Skitouren frönen, mehr lesen, Musik hören und mindestens eine oder zwei neue Sprachen lernen. «Ein Drittel für den Kopf, eins für den Körper und eins für die Seele», fasst er zusammen. In Uezwil würde er gerne wohnen bleiben, nur vermutlich nicht in dem grossen Haus, das er seit dem Tod seiner Frau alleine mit den Tieren bewohnt. Zur Bestätigung schwänzeln ihm Hund Chimay und Katze Satie um die Beine.