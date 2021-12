Bremgarten: Unfall auf der Umfahrungsstrasse – keine Verletzten

Bremgarten Frontalkollision auf der Umfahrungsstrasse – kurzzeitige Sperrung In Bremgarten ist es auf der Umfahrungsstrasse am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Verletzt worden ist niemand. 03.12.2021, 16.05 Uhr

Am Freitagnachmittag ist es auf der Umfahrungsstrasse in Bremgarten gegen 14.30 Uhr zu einer Frontalkollision gekommen. Involviert waren ein Mazda CX-5 und ein VW-Bus. Eines der Fahrzeuge muss laut Angaben der Aargauer Kantonspolizei auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Wie auf verschiedenen Bildern zu sehen ist, haben beide Autos Sachschaden erlitten. Ebenso wurde ein Verkehrsschild in Mitleidenschaft gezogen.