Bremgarten Freiämter zum dritten Mal mit Alkohol und Drogen am Steuer erwischt: Das war einmal zu viel Vor den Schranken des Bezirksgerichts Bremgarten stand ein 35-Jähriger, der sich alkoholisiert und mit Amphetamin im Blut hinter das Steuer eines Autos setzte. Der junge Mann beging dieses Delikt nicht zum ersten Mal und das wurde ihm nun zum Verhängnis. Nathalie Wolgensinger 31.05.2022

Vor dem Bezirksgericht stand ein junger Mann, der mit Drogen und Alkohol im Blut am Steuer eines Lieferwagens erwischt wurde. Marc Ribolla

Thomas (Name geändert) sass zusammengesunken vor dem Bremgarter Bezirksgericht. Der junge Mann erschien ohne Anwalt zur Verhandlung vor Bezirksgerichtspräsident Peter Thurnherr. Was er getan habe, gestand er kleinlaut ein, sei ein Fehler gewesen und heute bereue er dies sehr.

Dieser Fehler unterlief ihm ausgerechnet an seinem 35. Geburtstag, den er Anfang des Jahres feierte. Er habe auf dem Heimweg von der Arbeit einen Kollegen angetroffen und dieser habe mit ihm anstossen wollen. Wer kann da schon Nein sagen? Thomas gab später der Polizei zu Protokoll, er hätte bloss ein Bier getrunken. Die Blut- und Urinuntersuchung wies hingegen einen Alkoholgehalt von 1,1 Promille aus. «Das war aber bestimmt mehr als ein Bier?», insistierte Thurnherr. Thomas gestand:

«Ja, ich habe über den Durst getrunken, wie viel es war, daran erinnere ich mich nicht mehr.»

Im Blut wurde zudem ein deutlich erhöhter Amphetamin-Wert nachgewiesen. Die Drogen habe er nicht an diesem Abend, sondern an Silvester – bereits einige Tage zuvor – konsumiert, sagte er.

Alkohol und Drogen im Blut aber topfit

Thomas steuerte, nach dem gemeinsamen Bier mit seinem Freund, im Lieferwagen seines Arbeitgebers, eine Gemeinde im Reusstal an. Dort wollte er sich mit seinem Chef treffen, der ihn zur Feier des Tages zum Essen einlud. Soweit kam es jedoch nicht. Unterwegs wurde er von der Polizei angehalten und das Unglück nahm seinen Lauf.

Er habe sich topfit gefühlt an diesem Abend, erzählte Thomas. Er habe deshalb auch das Angebot seines Freundes, ihn zu fahren, ausgeschlagen. Dies geschah nicht ganz uneigennützig: Er hätte am nächsten Tag noch vor Arbeitsbeginn den Lieferwagen wieder holen müssen.

Die Polizei wies Amphetamin in seinem Blut nach und fand bei seinen persönlichen Sachen eine Kleinmenge Amphetamin sowie zwei LSD-Trips. Ein Unbekannter habe ihm dies geschenkt, gab er zu Protokoll. Die Frage Thurnherrs, ob er ein Drogenproblem habe, wies er weit von sich. Drogen konsumiere nur selten und auch Alkohol trinke er kontrolliert.

Thomas versuchte zu verhandeln

Gemeinsam mit der Einladung zur Gerichtsverhandlung erfuhr Thomas vom Strafantrag des Staatsanwaltes, der eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten vorsah. Er sagte:

«Ich war geschockt, das hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen.»

Er habe jegliche Motivation verloren und sei nicht mehr regelmässig zur Arbeit erschienen. Sein Chef habe ihm deshalb vor wenigen Tagen fristlos gekündigt. Dass der Strafantrag eine Freiheitsstrafe vorsieht, kommt nicht von ungefähr.

Thomas, der drei Ausbildungen abbrach und sich als Temporärarbeiter durchs Leben schlägt, hat einiges auf dem Kerbholz. Mit Alkohol am Steuer wurde er schon in den Jahren 2015 und 2016 erwischt. Damals kam er jeweils mit einer Geldstrafe davon. Man habe ihn zwei Mal mit Samthandschuhen angefasst, nun lasse man ihn die Härte des Gesetzes spüren, so Thurnherr.

Thomas versuchte zu verhandeln: «Das verstehe ich. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn ich jetzt fast ein Jahr lang rumsitze und dem Staat auf der Tasche liege. Wäre es nicht besser, wenn ich Sozialstunden leisten würde?» Das Strafmass sei zu hoch, als dass man es mit Sozialstunden abgelten könnte, so Thurnherr. Eine Alternative wäre, die Strafe in Halbgefangenschaft abzusitzen. «Aber das geht ja nun nicht, weil sie arbeitslos sind», so Thurnherr.

Seine Vorgeschichte lässt keine gute Prognose zu

Nach kurzer Beratung kam der Bezirksgerichtspräsident zu seinem Urteil: Er verurteilte Thomas zu sieben Monaten Freiheitsstrafe und einer Busse von 300 Franken. Dieser dritte Vorfall könne nicht mit einer Geldstrafe gebüsst werden, zumal seine Vorgeschichte keine gute Prognose zulasse, begründete er.

Thomas war sichtlich geschockt, dass er eine unbedingte Freiheitsstrafe antreten muss. Er habe tatsächlich die schlechteste aller Entscheidungen getroffen, bestätigte ihm Thurnherr. Noch sei aber nicht alles verloren, versuchte er dem geknickten Mann Zuversicht zu vermitteln und fügte an:

«Diese sieben Monate sollen sie nicht daran hindern, ihre Träume zu verwirklichen.»

Diesen guten Worten konnte Thomas wenig abgewinnen. Er lächelte gequält, schulterte seinen Rucksack und wünschte einen schönen Tag.

