Jungtalent: Freiämter DJ Simon Miles erobert das nationale Radio

Bremgarten 19-jähriges Jungtalent steigt in DJ-Szene auf: Simon Miles erobert das nationale Radio Jung-DJ Simon Miles aus Bremgarten landete in der Schweiz und im Ausland bereits in den Charts. Er durfte schon mit Star-DJs wie Gil Glaze arbeiten. Nun kommt er am Freitagabend in den Genuss eines einstündigen Liveauftritts bei Virgin Radio Switzerland. Melanie Burgener 16.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 19-jährige Simon Miles ist ein erfolgreiches Jungtalent in der Schweizer DJ-Szene. Zvg

Am Telefon antwortet Simon Miles mit klarer, sicherer Stimme. Nervosität ist dem 19-Jährigen keine anzuhören. Dabei sind es nur noch wenige Stunden, bis er schweizweit im Radio zu hören sein wird – oder genauer gesagt: seine Musik. Denn Simon Miles ist DJ und produziert hauptsächlich elektronische Tanzmusik. «Nervös bin ich nicht unbedingt, einfach sehr gespannt. Vor allem auf die Reaktionen der Leute», sagt er.

Am Freitagabend, 16. Juli, sendet Simon Miles bei Virgin Radio Switzerland während einer Stunde von 22 bis 23 Uhr als Nachwuchs-DJ seine eigene Produktionen in der «Fridaynite Summer Edition». Während dieser Sendung sind normalerweise internationale Grössen wie DJ Antoine oder der Belgier Lost Frequencies zu hören. «Es ist nicht das erste Mal, dass meine Lieder im Radio gesendet werden», sagt er. «Aber es ist das erste Mal, dass es ein DJ-Mix und nicht nur einzelne Lieder sind.»

Seinen Künstlernamen hat er mit seinen Freunden erschaffen

Hinter dem Künstlernamen Simon Miles steckt Jan Becker aus Bremgarten. Zvg

Simon Miles heisst mit bürgerlichem Namen Jan Becker. «Aber Jan kann man im Englischen so schlecht aussprechen. Mein zweiter Vorname Simon eignet sich da besser», erklärt er. Der Zusatz «Miles» sei dann bei einer Umfrage nach einem guten Künstlernamen zusammen mit seinen Freunden entstanden.

Den grössten Teil seines Lebens hat der junge DJ in Bremgarten verbracht, wo er noch heute zusammen mit seiner Familie lebt. Seine Liebe zur Musik hat er ganz klassisch und wie viele andere Musikerinnen und Musiker auch, bereits als Kind entdeckt. Er erinnert sich:

«Ich habe schon mit drei Jahren auf den Kochtöpfen meiner Mutter Schlagzeug gespielt.»

Mit elf sei er dann auf den Geschmack der elektronischen Tanzmusik gekommen. Es habe ihn fasziniert, wie man mit dem DJ-Equipment fast jeden Sound erzeugen könne. «Auf Youtube habe ich dann ein Programm entdeckt und begonnen, meine eigenen Lieder zu produzieren», so Miles.

Auch im Ausland landete er in den Charts

Schon bald habe er gewusst: Was er selbst produziert, möchte er auch gerne auflegen. So rutschte der damals 15-Jährige immer mehr in die Schweizer DJ-Szene, präsentierte seine Songs in Clubs und auf Festivals und konnte damit die Aufmerksamkeit von berühmten DJs auf sich richten. So wird er heute beispielsweise vom international bekannten DJ Gil Glaze unterstützt, mit dem er gemeinsam einen Remix des Songs «Remember» veröffentlichen konnte. Er erzählt stolz:

«Mit dem Song ‹Keep Moving› war ich auch im Ausland in den iTunes-Charts und in der Schweiz sogar auf Platz eins. Das hat mir sehr gut getan.»

Zu seinen grössten Erfolgen zähle auch, dass er an Silvester 2019 als Voract des berühmten französischen DJs Hugel (Bella Ciao) auflegen und hinter der Bühne ein paar Worte mit ihm wechseln durfte.

«Irgendwann möchte ich davon leben können»

Bereits mit 15 Jahren legte der Bremgarter in Clubs und auf Festivals auf. Zvg

Wenn er nicht als Simon Miles in einem Club auflegt, arbeitet Jan Becker in einer Logistikfirma in Bremgarten, wo er derzeit seine Ausbildung absolviert. «Ich arbeite sehr gerne in diesem Beruf und es lässt sich gut mit meiner Musik vereinbaren», erzählt Becker. «Ich komme zum Glück in der Schule gut mit, da bleibt mir ein bisschen mehr Freizeit», sagt er. So könne er sich bewusst Zeit nehmen, um zu biken, andere Sportarten auszuüben oder sich mit seinen Freunden zu treffen.

Musik hat aber immer noch eine hohe Priorität in seinem Leben. «Irgendwann möchte ich davon leben können, mit vielen Leuten zusammenarbeiten und dabei die Welt bereisen», erzählt er bestimmt. Vor allem aber möchte er anderen Menschen mit seiner Musik Freude bereiten. «Das ist eine grosse Herausforderung, aber auch eine sehr schöne.»