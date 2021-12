Bremgarten: Planung fürs grosse Stadtfest 2023 hat begonnen

Bremgarten «Festinseln» in der Altstadt – Das sind die Ideen für das grosse Stadtfest 2023 Ab 2023 soll in Bremgarten alle sieben Jahre ein grosses Stadtfest stattfinden. Für die erste Auflage haben nun die Vorbereitungen begonnen. Eine Konzeptidee steht, nun brauchts die Vereine und weitere Interessierte. Marc Ribolla 10.12.2021, 05.00 Uhr

Auch beim letzten grösseren Jugend-, Stadt- und Brückenfest 2012 in Bremgarten gab es Kleinbühnen in der Altstadt. ls (29.6.2012)

«Die Stadt steht vor der dankbaren Aufgabe ein solches Fest organisieren zu dürfen», freut sich Bremgartens Ammann Raymond Tellenbach. Gemeint ist das wiederkehrende neue Stadtfest, das ein fixer Anlass in der Geschichte des Ortes werden soll. Vor drei Jahren beschloss der Stadtrat nämlich, dass ab 2023 alle sieben Jahre ein Stadtfest stattfinden soll.

Gefestet wurde in Bremgarten zwar immer wieder mal, wie beispielsweise 2009 beim Jubiläum 800 Jahre Bremgarten oder 2012 beim 100-Jahr-Jubiläum der Eisenbahnbrücke. Doch nun soll das Fest institutionalisiert werden. Mit der Gründung eines neunköpfigen OKs mit Tellenbach als Präsident und dem Ausschaffen einer ersten Konzept-Idee ist nun der Startschuss erfolgt.

An jedem Ort eine Bühne mit Darbietungen

Bereits festgelegt sind die Daten des Grossanlasses. Er wird von Donnerstag, 22. Juni 2023 bis Sonntag, 25. Juni 2023 dauern. Am Freitag wird zudem der ganze Tag das Jugendfest gewidmet. Dessen Planung obliegt allerdings der Schule.

Stadtammann Raymond Tellenbach ist OK-Präsident. zvg

Zur Dauer des Stadtfestes erklärt Stephan Troxler, im OK für den Bereich Festwirtschaft zuständig: «Die vier Tage machen Sinn, weil sich so der Aufwand für die Bauten lohnt, auch für die Vereine.» Und diese sollen bei der ersten Auflage im Mittelpunkt stehen.

Das Grobkonzept sieht vor, dass sich an verschiedenen Standorten im Bereich des ganzen Altstadt-Perimeters sogenannte «Festinseln» befinden. Als zentrales Element soll jeweils eine Bühne an jedem Ort aufgebaut werden. «Die einzelnen Vereine, oder auch mehrere in einer Kooperation, betreiben die Festinseln. Sie sollen sich präsentieren können. Denkbar ist kulturell und musikalisch vieles. Wir möchten auch die Kreativität der Vereine fördern», sagt Troxler. Als Beispiel erwähnt er die imposanten Einrichtungen von teilnehmenden Vereinen an der Badenfahrt.

Schlagerwahnsinn und Badifest sind bereits als Fixpunkt gesetzt

Die einzelnen Darbietungen und «Festinseln» werden sich thematisch unterscheiden. Die Besuchenden sollen verschiedene Musikstile und kulinarische Erlebnisse geniessen dürfen. Wichtig zu betonen sei, dass mit dem Stadtfest nicht nur Bremgarter Vereine sondern auch interessierte Firmen oder lose Gruppierungen zur Teilnahme eingeladen sind. Troxler erklärt:

«Es sind alle herzlich willkommen, sich zu beteiligen. Es soll immer etwas laufen während dieser vier Tage.»

Wo die diversen «Festinseln» positioniert werden und deren Anzahl ist noch völlig offen. In Frage kommen nebst bewährten Orten auch mögliche neue wie der Kornhausplatz oder der Hexenturm-Platz. Gesetzt sind einzig der Isenlauf-Parkplatz und das Freibad. Am ersteren findet dann am Samstag der Schlagerwahnsinn statt und in der Badi am Freitag zu deren 50-Jahr-Jubiläum eine Rocknight. Diese zwei Anlässe sind auch die einzigen, die Eintritt kosten. Der Rest des Stadtfestes wird unentgeltlich zu besuchen sein.

Bezüglich Aufwand ist die Stadt bereit, sich an den Fixkosten wie Wasser, Strom, Sicherheit oder Entsorgung der Vereine zu beteiligen, damit diese eine Chance auf einen möglichen Gewinn haben.

Namenswettbewerb für den Fest-Slogan lanciert

Natürlich braucht ein Stadtfest auch einen entsprechenden Namen oder Slogan. Dazu lanciert die Stadt einen Namenswettbewerb. Bis Ende Januar können Vorschläge bei der Stadtkanzlei eingereicht werden. Dem Gewinner winkt eine Ballonfahrt über die Reuss.

Damit das Stadtfest ein Erfolg wird, geht es in einem nächsten Schritt um möglichst viele Teilnehmende. Am 16. Dezember sind alle interessierten Vereine zu einem Infoanlass ins Casino (20 Uhr) eingeladen. OK-Mitglied Troxler freut sich und ist guter Dinge: «Wir wollen mit dem Stadtfest ein unvergessliches Erlebnis bieten und eine Marke schaffen.»