Stadtrat Bremgarten: FDP tritt mit Ammann Tellenbach wieder an

Bremgarten FDP setzt bei Stadtratswahlen auf Ammann Tellenbach und unterstützt Kandidatur von SVP-Müller Die FDP der Stadt Bremgarten tritt bei den Gesamterneuerungswahlen in den Stadtrat im September wieder mit Stadtammann Raymond Tellenbach an. Auf eine eigene zweite Kandidatur verzichtet die Partei. Marc Ribolla 10.08.2021, 05.00 Uhr

Raymond Tellenbach (FDP) möchte eine vierte Amtszeit als Stadtammann in Angriff nehmen. zvg

In knapp sieben Wochen wählen die Bremgarterinnen und Bremgarter ihren Stadtrat und weitere Kommissionen neu. Vergangene Woche hat die FDP-Ortspartei Nägel mit Köpfen gemacht und ihre Kandidierenden für die Gesamterneuerungswahlen nominiert. In einer Mitteilung konstatieren die Freisinnigen: «Die FDP will in der Stadt Bremgarten weiterhin Verantwortung übernehmen und sich sowohl im Stadtrat wie auch in der Finanzkommission aktiv einbringen.»

Bisher war die Partei in der Exekutive in der Person von Stadtammann Raymond Tellenbach vertreten. Der 66-Jährige sitzt seit 2007 im Stadtrat und amtiert seit 2010 als Ammann. Dies möchte er auch in Zukunft bleiben. Die FDP schreibt:

«Auch nach drei Amtszeiten ist Raymond Tellenbach noch voll motiviert und kandidiert wieder als Stadtammann. Eine besondere Motivation für ihn ist dabei, noch laufende, für die Stadt wichtige Projekte abzuschliessen.»

Dazu zählen unter anderem die Totalrevision der Bau- und Nutzungsordnung oder die Neugestaltung des Bahnhofareals und des Obertorplatzes. Auf eine weitere Stadtratskandidatur verzichtet die FDP und wird zusätzlich Claudio Müller (SVP) unterstützen, der als Herausforderer antritt. «So sehen wir die besten Chancen für die dringend notwendige bürgerliche Verstärkung im Bremgarter Stadtrat», erklärt die FDP.

Sokolaj soll Sitz in der Finanzkommission von Bucher verteidigen

Peter Werder möchte weiter in der Finanzkommission mitarbeiten. zvg

Für die Finanzkommission schicken die Bürgerlichen den Bisherigen Peter Werder ins Rennen. Der 47-jährige Spitaldirektor hat diesen Sitz erst seit zwei Jahren inne und möchte die Arbeit gerne weiterführen.

Aferdita Sokolaj kandidiert für die Finanzkommission. zvg

Auch für Beat Bucher, der nicht mehr antritt, stellt die FDP eine Nachfolgekandidatur.

Aferdita Sokolaj arbeitet als Content Managerin CSB bei einem grossen KMU in der Region und ist 41 Jahre alt. «Durch ihr betriebswirtschaftliches Studium und ihre hohe Zahlenaffinität eignet sich Sokolaj bestens für die Arbeit in der Finanzkommission», teilt die FDP mit.