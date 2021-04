Bremgarten Erneut Coronafälle in der Bezirksschule – für Massentests gibt es keinen Ort Innerhalb weniger Wochen ist es erneut zu Coronafällen in den Bezirksschulklassen aus Bremgarten gekommen. Massentests wird es jedoch nicht geben. 02.04.2021, 15.00 Uhr

In den Klassen der Bezirksschule kam es erneut zu Coronafällen. Marc Ribolla

(phh) Erst Mitte März mussten zwei Klassen der Bezirksschule Bremgarten in Quarantäne. Fünf Schüler wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Allerdings scheint diese Sicherheitsmassnahme nur kurzfristig Wirkung gezeigt zu haben. Offenbar wurden in den letzten Tagen erneut Ansteckungen im direktem Schulumfeld gemeldet. Die AZ hat Kenntnis von einem 14-jährigen Schüler, der positiv getestet wurde. Laut Informationen dieser Zeitung grassiert an der Bezirksschule vor allem die britische Virusmutation.

In einem Schreiben, das an Eltern Schülerinnen und Schüler verschickt wurde, bestätigt die Schulleitung eine Häufung der Fälle in den vergangenen Tagen. Der AZ liegt dieses Schreiben vor. Schulleiter Guido Brändli zeigt sich darin beunruhigt und informiert gleichzeitig über das weitere Vorgehen. So habe er beim Contact Tracing Aargau den Antrag auf eine Massentestung von Schulpersonal und Schülern beantragt. «Ich verspreche mir von einer flächendeckenden Testung, dass wir das in der Schule immer wieder auftretende Virus vielleicht besser isolieren könnten», schreibt Brändli.

Allerdings wird es keine grossangelegte Testaktion geben. Der Antrag sei zwar von der Ärzteschaft des Contact-Tracing gut aufgenommen worden, so heisst es weiter, aus logistischen Gründen gab es jedoch eine Absage. Es gebe schlicht keinen Ort, an dem 350 betroffene Personen getestet werden könnten. Auf Empfehlung des Contact-Tracing bittet die Schulleitung daher alle Eltern, dass sie ihre Töchter und Söhne bei geringsten Anzeichen einer Symptomatik selbst zum Test anmelden sollen. «Ich bitte Sie dringend, dieser Empfehlung nachzukommen», so Brändli.