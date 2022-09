Mundartsänger Nick Spalinger aus Bremgarten bringt erstes Album

BREMGARTEN Er singt vom Klassenkampf und Buntspechten: Sprachkünstler Nick Spalinger bringt sein erstes Album raus Der Mundartsänger veröffentlicht am 23. September seine erste Platte. Darauf sind zwölf Lieder mit raffinierten, witzigen und teils ernsten Wortspielereien. Der AZ hat er erzählt, wie schwierig es war, aus seinem Fundus von 95 Songs eine passende Auswahl zu treffen. Laura Koller 16.09.2022, 05.00 Uhr

Er braucht nur seine Texte, eine Gitarre und einen Freund mit Kontrabass. Nick Spalinger veröffentlicht Ende September sein erstes Album. Zusammen mit Florian Rechsteiner (links) erstellt er dazu ein Bühnenprogramm. zvg

Verführerische Tangomusik und im Musikvideo eine Frau, die sich elegant und verführerisch im schwarzen Kleid und auf goldenen Tanzschuhen bewegt. «Ich will sie gnüsse» und «ich will sie jetzt grad da» singt Nick Spalinger auf seiner neuen Single mit dem Namen «Ich will sie».