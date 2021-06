Bremgarten: Forsthaus gehört zu den schönsten Partyräumen

Bremgarten Einer der schönsten Partyräume der Schweiz: Das Forsthaus trägt jetzt ein Diplom Der Bremgarter Stadtammann Raymond Tellenbach und Hauswartin Kathrin Keusch freuen sich sehr: Sie konnten bei ihrem Schmuckstück, dem neuen Forsthaus, ein Diplom an die Wand nageln. Es besagt, dass das Forsthaus einer der schönsten Partyräume der Schweiz ist. Andrea Weibel 29.06.2021, 05.00 Uhr

Swiss Location Award: Stadtammann Raymond Tellenbach und Hauswartin Kathrin Keusch bringen das Diplom im Forsthaus an. zvg

Der Circus Monti, das Restaurant Löwen/Chillout in Boswil und der Tagungsraum Qunique in Wohlen gehören laut www.eventlokale.ch zu den schönsten Lokalen des Landes. In der Kategorie Event- und Partyräume zählen noch drei weitere Freiämter Lokale zu den Schönsten.