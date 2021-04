Bremgarten Eine moderne Schnitzeljagd lockt in und ums Städtli – die AZ hat sie ausprobiert Eine Schnitzeljagd für Jung und Alt: Dazu lädt die Bremgarter Feuerwehr seit kurzem ein. Auf einer sechs Kilometer langen Strecke entdeckt man das Städtli und die Umgebung, löst Rätsel und tankt viel frische Luft. Für die AZ begaben sich Meret, Salome und Jeffrey auf die Jagd. Nathalie Wolgensinger 27.04.2021, 05.00 Uhr

Start auf dem Obertorplatz: Jeffrey, Meret (Mitte) und Salome suchen die kleine Treppe. Severin Bigler

Gleich zu Beginn wirds schwierig: «Steige die kleine Treppe hoch und die grosse Treppe runter», liest Salome vor. Die drei 11-Jährigen stehen auf dem Bremgarter Obertorplatz und sehen sich hektisch um. Jeffrey fragt:

«Hä? Wo soll denn hier eine kleine Treppe sein? Ich sehe nichts.»

Die beiden Mädchen erkunden den Platz. Jeffrey entdeckt als Erster den Treppenabsatz beim Brunnen. In der Hektik vergisst das Trio, dass sie eigentlich eine kleine Treppe hochsteigen sollten. Egal. Im Sturmschritt geht es den Treppenabsatz hinunter in Richtung Reuss. Doch bald schon dämmert es ihnen, dass da etwas ganz und gar nicht stimmen kann.

Tatsächlich: Die Treppe ist sehr lang. Severin Bigler

Meret zückt nochmals ihr Handy und liest vor. Langsam und deutlich. Salome entdeckt auf der Website, dass man sich bis zu vier Tipps holen kann, wenn man nicht weiter kommt. Und bald schon wird ihnen bewusst, dass sie sich auf dem Holzweg befinden. Die zusätzlichen Tipps werden sie im Verlauf des Nachmittags noch einige Male konsultieren, um auf dem Weg weiterzukommen.

Die Schnitzeljagd ist beste Werbung für die Feuerwehr

Valentin Lätt und Livia Crescionini von der Bremgarter Feuerwehr realisierten diese Schnitzeljagd, die man sieben Tage die Woche benutzen kann. Einzige Voraussetzung ist, dass man ein Handy hat und Zugriff aufs Internet.

Wie viele andere Feuerwehren in der Region sind auch die Bremgarter stets auf der Suche nach Frauen und Männern für ihr Korps.

Auf der Suche nach dem nächsten Lösungswort. Severin Bigler

Valentin Lätt und Livia Crescionini sind unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit der Truppe verantwortlich. Die beiden lassen nichts unversucht, um Freiwillige für den Dienst an der Öffentlichkeit zu begeistern. Valentin Lätt erzählt:

«Ich habe kürzlich gehört, wie jemand begeistert von einem Fox-Trail erzählte. Ich war überzeugt davon, dass wir das in Bremgarten auch anbieten können. Gratis und erst noch coronakonform.»

Er habe sich dann gemeinsam mit Livia Crescionini an die Arbeit gemacht und den sechs Kilometer langen Trail mit acht Posten innerhalb kurzer Zeit realisiert. Die Strecke führt auswärtige Besucher durch unbekannte Teile der Stadt und ermöglicht spannende Ein- und Ausblicke. Und dank der zusätzlichen Hinweise finden auch aufgeregte Teenager den Weg rund um das Städtli.

Juhui! Das Lösungswort stimmt, es geht weiter zum nächsten Posten. Severin Bigler

Abkürzen oder doch noch zum letzten Posten?

Das Trio aus Wohlen staunt, als es den Weg zum zweiten Posten findet: Diese Brücke und die lange Treppe kannten sie noch nicht. Entlang der Reuss geht es in einer grossen Schlaufe wieder zurück in Richtung Altstadt. Unterwegs geniessen die drei das herrliche Frühlingswetter und lösen ein Rätsel um das andere. Hin und wieder brauchen sie Tipps oder kleine Hilfeleistungen der Erwachsenen, um den Weg zu finden.

Das obligate Selfie unterwegs darf natürlich nicht fehlen. Nathalie Wolgensinger

Als der Weg gegen Ende steil bergauf führt, beginnen sie zu jammern. Selbst die versprochene Glace nach erfolgreicher Schnitzeljagd vermag sie nicht mehr zu motivieren. Sie foppen sich, kichern und bleiben immer wieder stehen. Kurz überlegt das Grüppchen sogar, ob man hier nicht einfach abkürzen und zurück zum Ausgangspunkt gehen soll.

Eine Idee der Bremgarter Feuerwehr: Sympathisch und beste Werbung für die gute Sache. Severin Bigler

Müde trotten sie dann doch noch in Richtung Bahnhaltestelle. Hier gilt es, ein letztes Rätsel zu lösen. Eigentlich ist es ganz einfach. Aber angesichts der schwindenden Kräfte des Trios wird es zur schier unlösbaren Aufgabe. Meret liest die Frage eins ums andere Mal laut vor. Nach langem überlegen an einem schattigen Plätzchen ist dann der Zwanziger gefallen und das letzte Rätsel dieser Schnitzeljagd gelöst.

Auf die Freude folgt der grosse Frust. Eben ist der Zug in Richtung Obertor abgefahren. Diesen könnte man benutzen, um die sechs Kilometer lange Strecke etwas abzukürzen.

Fast geschafft: Auf den letzten Metern herrscht dann wieder ausgelassene Stimmung. Nathalie Wolgensinger

«Ach komm, das schaffen wir schon!», motiviert Jeffrey seine beiden Kolleginnen. Und Salome fügt an: «Es geht ja jetzt nur noch bergab.» Unterwegs ziehen die drei Bilanz über die rund anderthalb Stunden Schnitzeljagd. Gefallen hat ihnen die Bewegung in der freien Natur und das Rätseln. Ganz besonders gefreut hat sie dann die Glace zu Belohnung, die es am Ausgangspunkt am Obertorplatz gab.

Nathalie Wolgensinger

Wer selber auf die Schnitzeljagd gehen möchte, der findet sämtliche Infos auf der Website www.fw-bremgarten.ch.