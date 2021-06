Bremgarten Eine der letzten «Chnelle» verschwindet: «Ich bin in Tränen ausgebrochen» Laeila Larbi hat sich als Pächterin im «Kreuz» eine grosse Stammkundschaft aufgebaut. Jetzt wird sie vor die Türe gesetzt – die Gäste sind bitter enttäuscht. Dominic Kobelt 08.06.2021, 05.00 Uhr

Bei ihr hatte es auch für die schrägen Vögel Platz: Laeila Larbi hatte immer mit Leidenschaft ihre Gäste bedient. Dominic Kobelt

«Nein, Corona ist nicht der Grund, dass ich aufhöre. Es liegt nicht am Geld, ich muss aufhören», erzählt Laeila Larbi. Sie strahlt Gelassenheit aus, als sie die Geschichte erzählt, aber in ihr brodelt es. «Es war vor meiner Arbeitsschicht, als der Besitzer mich angerufen und mich ins Restaurant Bijou bestellt hat, um etwas mit mir zu besprechen. Als er dann lange und ausführlich über die schöne Reuss sprach, wusste ich: Da ist etwas im Busch.» Als sie nachgebohrt habe, sei er mit der schlechten Nachricht rausgerückt: Er überlege sich, das «Kreuz» anderweitig zu verpachten.

«Ich bin in Tränen ausgebrochen. Schliesslich habe ich mich aber zusammengerissen, durchgeatmet und bin zur Arbeit. Ich habe probiert, mir von den Gästen nichts anmerken zu lassen, habe mit ihnen gelacht. Das war schwer.»

Umstimmen liess sich der Besitzer nicht mehr, obwohl Larbi beteuert, dass er ihr eine Verlängerung des Pachtvertrages zugesichert hatte. Das Restaurant Kreuz wird damit Ende Monat schliessen und von Juri Tirez übernommen, der bereits erfolgreich den «Stiefelchnächt» betreibt. Die Ironie der Geschichte: Auch er wurde in seiner alten Lokalität einst vor die Türe gesetzt und diese an die Marco-Polo-Gruppe verkauft. Tirez konnte mit seinem Lokal in die Sternengasse zügeln – die Bar ist sehr beliebt, aber relativ klein.

Platz für Büezer und Banker

Larbi betont: «Ich habe nichts gegen Juri und ich freue mich für ihn. Er wird aber sicher viel verändern, und damit verschwindet eine der letzten ‹Chnelle› in Bremgarten.» Das sagen auch die Stammgäste, die den AZ-Journalisten reihenweise an ihren Tisch rufen, um zu erzählen, warum sie im «Kreuz» verkehren.

«Hier hatte es Platz für alle, vom Büezer bis zum Banker», erzählt Noemi. «Auch als Frau fühlte man sich immer willkommen und wurde nicht blöd angemacht.» Ein Gast am Nebentisch ergänzt: «Die ganze Beiz ist ein Stammtisch. Und es hatte auch Platz für ein paar schräge Vögel.» Stella erklärt, die Leute würden hier aufeinander Acht geben: «Wenn ein Gast länger nicht mehr erschien, dann haben wir abgeklärt, ob alles in Ordnung ist. Das «Kreuz» ist auch eine Art soziale Institution.»

Es sind rührende Geschichten, die die Gäste über das «Kreuz» und Laeila Larbi parat haben. Dass sie auch mal spontan für das ganze Lokal Spaghetti gekocht oder ein «Plättli» auf den Tisch gestellt hat. Oder dass es an Weihnachten im «Kreuz» ein Essen für diejenigen gab, die sonst alleine hätten feiern müssen. Und Ronny und Barbara erzählen, wie sie mit Kindern und Enkelkindern auf der Terrasse sassen und gewettet haben, von welcher Seite das BD-Bähnli kommt, sobald das Signal ertönte.

Larbi möchte in der Gastronomie bleiben

Einig sind sich die Gäste aber auch, dass sie an der neuen Lokalität nicht mehr verkehren werden, weil es dann keine «Chnelle» mehr sei, wie sich die meisten ausdrücken. «Seit 42 Jahren komme ich hierher, aber diesen Wechsel mache ich nicht mehr mit», sagt etwa Beat, und am Tisch entbrennt eine Diskussion, wo man sich künftig treffen will. «Fressbeizen» gäbe es doch genug, und der Stadthof sei ja auch zugegangen. «Das Bahnhöfli wird es vermutlich auch nicht mehr in der jetzigen Form geben, wenn dort alles umgebaut wird», gibt einer zu bedenken.

Gut 20 Jahre ist es her, seit es Laeila Larbi nach Bremgarten gezogen hat, sieben Jahre hat sie im «Kreuz» gearbeitet und war dann noch zwei Jahre Pächterin. Wie geht es für sie weiter? «Zuerst brauche ich eine kurze Auszeit, um herunterzufahren», berichtet die bald 50-Jährige. «Dann würde ich schon gerne wieder in der Gastronomie arbeiten, schliesslich habe ich ja extra noch das Wirtepatent gemacht.»