Bremgarten - Die Nonnen ziehen sich aus dem Josefsheim zurück

Bremgarten «Eine Ära neigt sich dem Ende zu»: Nach 132 Jahren ziehen sich die letzten Nonnen aus dem Josefsheim zurück Ohne sie wäre die Stiftung St. Josef heute nicht, was sie ist: Die Ingenbohler Schwestern sorgten mit Innovation und Gottvertrauen für den Wandel zur modernen Pflegeinstitution. Nun ziehen sich die letzten drei Schwestern im hohen Alter aus Bremgarten zurück. Pascal Bruhin 24.09.2021

Ein wehmütiger Abschied: Leiter Administration Peter Annen, Schwester Reto Lechmann, Schwester Elia Marty, Stiftungsleiter Thomas Bopp (von links). Pascal Bruhin

«Es ist ein bewegender Moment für mich», sagt Thomas Bopp. «Eine historische Ära neigt sich dem Ende zu.» Nach 132 Jahren hat der Leiter der St.Josef-Stiftung in Bremgarten das Ende der Wirkungskraft der Ingenbohler Schwesterngemeinschaft in der Stiftung zu verkünden. Altershalber wird die Gemeinschaft aufgelöst, die letzten drei Schwestern Hildeburg, Patricia und Elia kehren Ende November zum Mutterhaus in Ingenbohl im Kanton Schwyz zurück.

Zu Höchstzeiten in den 1950er-Jahren waren bis zu 56 Ingenbohler Schwestern in Bremgarten stationiert. zvg

Ohne die Ingenbohler Nonnen wäre die St.Josef-Stiftung heute nicht, was sie ist. «Die Stiftung hat der Ordensgemeinschaft sehr viel zu verdanken», sagt Bopp. Geprägt von einer Mischung aus Innovation und Gottvertrauen hätten sie über Jahrzehnte die Geschicke der «Anstalt für schwachsinnige Kinder zu St.Joseph», wie sie früher hiess, erfolgreich geleitet. Zusammen mit Peter Annen, Leiter Administration, blicken Schwester Elia Marty, eine der letzten drei Klosterfrauen in der Stiftung, und Schwester Reto Lechmann, die viele Jahre in Bremgarten gewirkt hat.

Beeinträchtigte Kinder wurden früher versteckt und verleumdet

Rund 400 beeinträchtigte Kinder gab es damals, Ende des 19. Jahrhunderts im Kanton Aargau. Sie führten ein menschenunwürdiges Dasein, wurden vor der Öffentlichkeit versteckt. «Es war kein Aushängeschild, ein behindertes Kind zu haben», führt Peter Annen, Leiter Administration der Stiftung, aus. Doch die Not wurde erkannt. 1887 beschlossen die Armenerziehungsheime der katholischen Bezirke, eine Anstalt für (in damaligem Wortlaut) schwachsinnige Kinder zu gründen.

Die Gebrüder Keusch aus Hermetschwil erwarben zu diesem Zweck das seit 1841 leer stehende Kapuzinerkloster in Bremgarten samt Kirche und richteten dort ein Kinderheim ein. Im Oktober 1889 unterzeichnete die Generaloberin der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Ingenbohl den Vertrag. Am 10. Dezember 1889 bezogen sechs Kinder, drei Schwestern und eine weltliche Lehrerin das Haus.

Bilder aus früheren Jahren: Eine Ordnungsschwester fährt ein beeinträchtigtes Mädchen auf dem Velo spazieren. zvg

Das neue Angebot sprach sich schnell herum. Schon 1895 waren es 131 Kinder, die in der Anstalt betreut wurden. 1914, zum 25-Jahr-Jubiläum mitten im Ersten Weltkrieg, waren es deren 247. Mit der Anzahl betreuter Kinder wuchs auch der Raumbedarf. 1897 wurde das Marienhaus bezogen, 1901 das Schutzengelhaus und 1934 der Südbau.

1948 folgte die Umwandlung der Anstalt St.Joseph in die Stiftung St.Josefsheim. Die Stiftung als Eigentümerin stellte es Ingenbohl für den Betrieb des Heimes zur Verfügung. Auf dem Höhepunkt in den 1950er-Jahren waren es 400 Kinder, die von 56 Schwestern betreut wurden. 1955 erfolgte die Einweihung des Schulhauses.

Einführung der Invalidenversicherung sorgte für Entlastung

Eine grosse Entlastung für den Orden war die Einführung der Invalidenversicherung im Jahr 1960. Bis dahin finanzierte sich der Betrieb des Heimes rein aus Spenden. Mit der finanziellen Sicherheit entstanden auch in anderen Regionen Heime, die das Josefsheim entlasten konnten. 1975 folgte die Einweihung des Zentralbaus.

«Plötzlich wurden wir sichtbar», sagt Schwester Reto Lechmann. «Das war für die Stadt Bremgarten sicherlich ein grosser Schritt.» Denn bis dahin hatte das Leben der Nonnen und der beeinträchtigen Kinder vornehmlich hinter den Klostermauern stattgefunden. Nur zum Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Stadtkirche waren die Schwestern in Zweierreihen durch die Stadt gezogen.

Die Ingenbohler Schwestern bei einer Prozession durch die Stadt. zvg

Öffnung und Innovation waren denn auch stets wichtig für die Ingenbohler Schwestern. «Sobald wir hörten, dass es etwas Neues gibt, haben wir eine Schwester in die Ausbildung dafür geschickt», sagt Schwester Elia Marty schmunzelnd. Die 87-Jährige ist eine der letzten drei Ingenbohlerinnen in Bremgarten. So wurde etwa schon 1972 ein Angebot zur Psychomotorik eingeführt, ebenso ein heilpädagogisches Früherziehungsangebot.

Weltliche Führung sorgte anfangs für Unmut

1987 folgte dann die Übergabe der Heimleitung an den Stiftungsrat des St.Josefsheims. Manfred Breitschmid war der erste weltliche Stiftungsleiter. «Das war wohl der grösste Umbruch», erinnert sich Schwester Reto Lechmann, die selbst schon vor 13 Jahren ins Mutterhaus nach Ingenbohl zurückkehrte, aber noch heute im Stiftungsrat des Josefsheims sitzt.

«Wir Schwestern mussten uns etwas zurücknehmen. Dass nicht mehr alle Verantwortlichkeiten bei uns lagen, damit hatten einige von uns Mühe.» Nicht ohne Stolz fügt sie an: «Aber wir haben es geschafft. Auch dank des umsichtigen Umgangs von Manfred Breitschmid. Er war ein guter Zuhörer und konnte so auch Vertrauen gewinnen.»

Das Klostergebäude im Jahre 1889. zvg

«Es ist die richtige Entscheidung, jetzt zu gehen»

Den Schwestern sei immer sehr grosser Respekt entgegengebracht worden, sei es als Mitglied eines Gremiums, als Leitungsmitglied oder als Mitarbeitende. Auch die Meinung des Mutterhauses sei stets berücksichtigt worden und werde es noch immer. Aufgrund des fehlenden Nachwuchses haben sich die drei letzten verbliebenen Schwestern, zwischen 76 und 87 Jahre alt, nun entschieden, sich ins Mutterhaus zurückzuziehen. «Wir sind ersetzbar, das haben wir eingesehen», sagt Schwester Elia Marty.

Schwester Reto Lechmann und Schwester Elia Marty beten drei Mal täglich heute im Andachtsraum der Stiftung St.Josef in Bremgarten. Pascal Bruhin

«Es schmerzt, diesen geliebten Ort zu verlassen», sagt Elia Marty. «Die Stiftung mit ihrer Lebendigkeit auf den verschiedensten Ebenen wird uns fehlen.» Schwester Reto Lechmann fügt an: «Ich werde ein Stück Heimat verlieren.» Dennoch sei es die richtige Entscheidung, jetzt zu gehen.

Die drei Bremgarter Schwestern werden sich in das Mutterhaus in Ingenbohl (Bild) zurückziehen.

Der Stiftung St.Josef wünschen die beiden Klosterfrauen, dass sie ihren christlichen Aspekt und den Innovationsgeist beibehält. «Die Stiftung soll auf dem eingeschlagenen Weg weitergehen dürfen», so Reto Lechmann. Schmunzelnd fügt sie an: «Ich werde das sicher noch ein Weilchen im Auge behalten.»

Mit dem Rückzug der Ingenbohlerinnen aus Bremgarten fällt gleichzeitig die letzte Bastion des Ordens im Aargau. Zuletzt hatten sie sich aus dem Spital Muri zurückgezogen. Offiziell verabschiedet werden die drei Schwestern Hildeburg, Patricia und eben Elia Marty mit einem Gottesdienst am Sonntag, 20. November, um 11 Uhr in der Kapuzinerkirche der Stiftung.