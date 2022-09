GLP fordert vom Bremgarter Stadtrat Energiesparmassnahmen

Stromkrise «Bremgarten soll ein Vorbild sein»: Grünliberale fordern vom Stadtrat rasche Energiesparmassnahmen Die Bremgarter GLP-Ortspartei schreibt dem Stadtrat einen zweiseitigen offenen Brief. Sie macht darin über 20 Vorschläge, wie vor allem der öffentliche Stromverbrauch angesichts der drohenden Energiekrise gesenkt werden kann. Marc Ribolla 08.09.2022, 05.00 Uhr

Die Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung wäre in Bremgarten eine der möglichen Energiesparmassnahmen. Alex Spichale (3. Dezember 2021)

Die teilweise stark erhöhten Strompreise des kommenden Jahres sorgen in diesen Tagen für Stirnrunzeln oder Sorgenfalten. Viele Menschen machen sich Gedanken, wie sie den persönlichen Stromverbrauch reduzieren können. Auch die Verantwortlichen der Bremgarter Grünliberalen, die zusätzlich speziell an die öffentliche Hand denken.

Die GLP-Ortspartei richtet sich nun in einem offenen Brief an den Stadtrat des Reussstädtchens. Es sei höchste Zeit für alle, aktiv zu werden und zu prüfen, wo Strom eingespart werden kann. Die GLP fordert, Sofortmassnahmen in Betracht zu ziehen und zügig umzusetzen.

«Wir sind überzeugt, dass Bremgarten als Bezirkshauptort eine Strahlkraft weit über die eigenen Stadtgrenzen hinweg entfalten und so ein Vorbild für die ganze Region werden kann», schreiben die beiden GLP-Co-Präsidenten Sandro Schmid und Dominik Peter. Die Partei stellt aber nicht nur Forderungen, sondern macht auch fast zwei Dutzend Vorschläge fürs Stromsparen. Sei es in öffentlichen Gebäude, im öffentlichen Raum oder mit Sensibilisierungsmassnahmen für die Bevölkerung.

Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung in Betracht ziehen

In den öffentlichen Gebäuden wie der Verwaltung, Schulen oder Sportanlagen solle beispielsweise die Temperatur um mindestens zwei Grad gesenkt werden, in der Nacht sogar auf maximal 18 Grad. Auch Klimaanlagen sollen eingeschränkt werden, «vor allem selbst mitgebrachte Klimageräte sollen sofort in sämtlichen Verwaltungsgebäuden verboten werden».

Ein weiterer Sparvorschlag der GLP betrifft das Schliessen von Fenster- und Rollläden nachts und am Wochenende. Dadurch könne der Wärmeverlust durch die Fenster verringert werden. Zudem müsse die Abschaltung von Warmwasser in öffentlichen Gebäuden geprüft werden. Möglich sei auch eine Reduktion der Beleuchtung. Die GLP schlägt unter anderem auch vor, dass eine mögliche Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung und der Beleuchtung anderer festlicher Veranstaltungen in Betracht gezogen wird.

Solaranlagen sollen – ans Stadtbild angepasst – möglich sein

Mittelfristig soll der Stadtrat die Möglichkeit schaffen, «dass auch in der Altstadt an das Stadtbild angepasste Solaranlagen möglich werden» oder sich weitere Personen an den Wärmeverbund der Stadt anschliessen können.

Die Bremgarter GLP bittet im Brief an den Stadtrat abschliessend, die Massnahmen im Sinne des gemeinsamen Energiesparziels zu prüfen und zeitnah zu realisieren. «Dabei gehen wir davon aus, dass viele der gelisteten Vorschläge keinen oder nur einen unwesentlichen Effekt auf den Arbeitsalltag der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter haben», so die Grünliberalen.

Die Stromsparvorschläge der Bremgarter GLP Einschränkung der Klimatisierung in öffentlichen Gebäuden (vor allem selbst mitgebrachte Klimageräte etc. sollen sofort in sämtlichen Verwaltungsgebäuden verboten werden)

Senkung der Temperatur um mindestens 2 °C in öffentlichen Gebäuden (z. B. Verwaltungsgebäude, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Sportanlagen usw.) sowie eine Festlegung der Raumtemperatur während der Nacht auf maximal 18 °C

Senkung der Temperatur auf ca. 15 °C in Räumen, die nicht (regelmässig) verwendet werden (z. B. leere Büros und Sitzungszimmer)

Maximal mögliche Temperaturabsenkung (d. h. Aktivierung des Frostschutzmodus der Heizungen) in Gebäuden bzw. Räumen, die nicht beheizt werden müssen (z. B. Garagen, Lagerhallen usw.)

Schliessen von Fenster- und Rollläden nachts und am Wochenende, um den Wärmeverlust durch die Fenster zu verringern

Prüfung der Machbarkeit der Abschaltung von Warmwasser in öffentlichen Gebäuden

Reduzierung der Beleuchtung von Gängen/Korridoren in Dienstgebäuden

Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtungen in den Dienstgebäuden

Komplettabschaltung von Geräten und Anlagen wie Computer, Drucker, WIFI, Kaffeemaschinen usw. in allen öffentlichen Gebäuden (z. B. Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen usw.) ausserhalb der Arbeitszeiten

Überprüfung und, wenn möglich, Reduzierung der Anzahl der in Betrieb stehenden Geräten und Anlagen o Kauf energieeffizienter Geräte und Anlagen (z. B. Energieeffizienzklasse A+++), wenn diese ersetzt werden müssen

Verbot von persönlichen Öfen, Wärmestrahler und Heizlüfter

Einschränkung der Nutzung von Aufzügen und Rolltreppen, wenn die Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Prüfung einer Reduzierung der Lichtintensität resp. eines vollständigen Abschaltens der öffentlichen Beleuchtung in der Nacht, unter Berücksichtigung der regulatorischen und technischen Vorgaben

Abschaltung der Aussenbeleuchtung von öffentlichen und/oder historischen Gebäuden

Abschaltung allfälliger Leuchtreklamen städtischer und stadtnaher Organisationen (z. B. EVU, Verkehrsbetriebe etc.)

Prüfung einer möglichen Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung und Beleuchtung anderer festlicher Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den betroffenen öffentlichen und privaten Akteuren (z. B. Organisatoren von Weihnachtsmärkten).

Aktive Unterstützung des Ziels des Bundes, den Gasverbrauch um 15% zu senken

Aktive Teilnahme an der Sensibilisierungskampagne des Bundes mit Zielgruppen Bevölkerung und Wirtschaft

Dialog mit dem Einzelhandel und den lokalen Unternehmen mit dem Ziel, gemeinsame Aktionen zu definieren (z. B. Abschaltung der Nachtbeleuchtung der Schaufenster, Schliessung der Türe, Senkung der Raumtemperatur, Optimierung der Lüftungsanlagen etc.)

Möglichkeit schaffen, dass auch in der Altstadt an das Stadtbild angepasste Solaranlagen möglich werden

Voraussetzungen schaffen, dass weitere Personen sich an den Wärmeverbund anschliessen können

Photovoltaik zusätzlich fördern (z.B. hat die Gemeinde Zufikon einen Fonds hierfür)