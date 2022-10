Bremgarten: Markt der Vielfalt 2022 mit Schokolade als Hauptthema

Bremgarten Ein Highlight für Schleckermäuler: Markt der Vielfalt zeigt sich von seiner Schokoladenseite Bei schönstem Wetter fand am Wochenende in Bremgarten der Markt der Vielfalt statt. Zahlreiche Besuchende konnten das bunte Angebot erkunden, das einen Jahrmarkt, historisches Handwerk sowie einen Mittelalter- und Antiquitätenmarkt bot. Das Spezialthema dieses Jahr: Schokolade. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 23.10.2022, 14.00 Uhr

Am Stand der Chocolatière Silvia Haas waren viele verzierte Schokoladentafeln zu bestaunen. Henry Muchenberger

Mit grossen Augen stehen zwei kleine Mädchen vor dem Stand mit vielerlei Schokolade. Besonders anziehend sind drei Schokoladenbrunnen mit den Sorten Weiss, Vollmilch und Zartbitter. «Mögt ihr mal probieren?», fragt der Schokoladensommelier Daniel Rechsteiner die beiden Kleinen freundlich. Etwas zurückhaltend nickt die ältere, während die Mutter sie aufmuntert. Schon reicht eine der Verkaufenden einen kleinen Löffel mit der Leckerei über die Theke.

Schokolade war in diesem Jahr das Hauptthema beim historischen Handwerk auf dem Markt der Vielfalt in Bremgarten, der am Wochenende stattfand. Im Foyer des Zeughaussaales waren dafür mehrere Stände aufgebaut.

Schokotäfeli mit der Altstadt als Sujet

Der Bäcker und Confiseur Daniel Rechsteiner an der Sonderschau Schokolade im Foyer des Zeughaussaales. Henry Muchenberger

Auch in Sachen Herstellung gaben die Ausstellenden gerne Auskunft. Schokosommelier Rechsteiner, der gemeinsam mit der Bäckerei Stutz aus Unterlunkhofen am Markt war, stellte eine Tüte mit Kakaobohnen aus Ecuador vor, die ein besonders feines Aroma aufweisen. Ein Blickfang am Stand waren die Schokotäfeli mit dem Sujet der Altstadt Bremgartens. Rechsteiner sagte:

«Das habe ich aber schon vorher, unabhängig vom Markt, entwickelt. Es ist in Zusammenarbeit mit Bremgarten Tourismus entstanden.»

Die Tafeln durften mit essbarerer Schrift und weiteren Süssigkeiten verziert werden. «Als Inspiration werde ich dafür einige Beispiele selbst verzieren», merkte der Konditor schmunzelnd an.

Gleich vor dem Zeughaus tummelten sich neben den vielen Ausstellenden zum historischen Handwerk viele Besucherinnen und Besucher. Ein beliebter Stand war jener von Stefan Fankhauser. In einem grossen Kessel schwenkte er in einem roten Sud ein Stück Stoff mit einem Holzschlegel umher: eine kleine Färberei. Gleich daneben war der Stand, an dem die bunt gefärbten Stoffe verkauft wurden.

Fankhauser, der hauptberuflich in der Medizintechnik arbeitet, erzählte, wie er dazu kam, Stoffe zu färben: «Ich habe mich schon immer für Textilverarbeitung und Geschichte interessiert und 2008 habe ich dann selbst mit dem Färben begonnen.» Es ist ihm ein Anliegen, zu zeigen, dass das Mittelalter nicht so trist war, wie es Filme gerne darstellen. Er sagte:

«Wir orientieren uns am Hochmittelalter, auch was die Pflanzen angeht, mit denen die Stoffe gefärbt werden.»

Dazu holte er an seinem Stand ein kleines Musterbuch mit dem Farbspektrum hervor, es ist bunt wie ein prächtiger Regenbogen.

Waschfrauen zeigten, wie man früher wusch

Ruth Trutmann von den Wöschwyber führt vor, wie vor nicht allzu langer Zeit gewaschen wurde. Henry Muchenberger

Ein Gässchen weiter zeigten die Bremgarter Wöschwyber, wie vor mehr als hundert Jahren Wäsche gewaschen wurde. Da Seife oft unerschwinglich war, gab es Alternativen, wie Ruth Trutmann informierte, während sie kräftig die Laken im Bottich mit einem Stab durchwalkte: «Die Wäsche wurde über Nacht in einer Lauge aus Asche eingelegt.»

Anschliessend bewegten die Waschfrauen die Textilien kräftig im heissen Wasser, spülten diese und schlugen sie aus. «Nach der Prozedur trocknete die Wäsche in der Sonne und war wieder schön weiss», führte Trutmann aus und fügte lachend hinzu: «Die Frauen haben übrigens ein Geheimnis daraus gemacht, welche Asche sie nutzten.»

Daneben verlockte der Markt mit vielen weiteren Attraktionen. Beni Gammenthaler, Präsident des Vereins Mittelalter Bremgarten, verwies auf eine Feuershow am Abend. Er sagte:

«Wir freuen uns über die vielen Besuchenden.»

Dem stimmten Andrea Vogel-Wendel und Fredy Zobrist vom OK Freunde historisches Handwerk zu. «Das Wetter soll gut werden, es wird bestimmt voll», freute sich Vogel-Wendel. Reto Lorenzi, der neue Marktchef, bestätigte diesen Eindruck, er betonte: «Es läuft alles wie geplant. Und es herrscht eine wirklich gute Atmosphäre hier am Markt.»

Eine Schale Kürbissuppe zur Stärkung beim Kinder- und Jugendverein Cevi. Henry Muchenberger

