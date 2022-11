Eisenwarenhandel Beller in Bremgarten schliesst

Bremgarten Ein bisschen Wehmut bleibt: Traditionsgeschäft Beller in der Altstadt schliesst nach drei Generationen Der Eisenwarenhandel Beller ist eines der letzten traditionsreichen Kleingeschäfte in der Bremgarter Altstadt. Doch Ende November ist nach drei Generationen Schluss: Monika und Rolf Beller schliessen ihr Geschäft und gehen in Pension. Sie blicken auf 31 spezielle Jahre zurück. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Rolf und Monika Beller führten ihren Eisenwarenhandel im Bremgarter Altstädtchen seit 31 Jahren. Am 30. November schliessen sie für immer. Mathias Förster

Sie haben alles, was man braucht. Und alles, was sie nicht haben, das braucht man auch nicht. So lautete das Motto von Monika und Rolf Beller in den vergangenen 30 Jahren. Und tatsächlich: Wer durch die vollen Regale ihres Eisenwarenhandelgeschäfts schreitet, erblickt schnell den einen oder anderen Gegenstand, der im eigenen Haushalt noch fehlt.

Schraubenschlüssel und Nägel, Wasserkocher, Schneeschaufeln oder Gartenschläuche, sogar ein Fondue-Caquelon gibt es. Die Regale im kleinen Laden an der Rechengasse 23/25 in der Bremgarter Altstadt sind gut gefüllt – aber nicht mehr lange. Am 30. November werden die Gestelle leer sein und die Bellers zum letzten Mal die Glastür hinter sich zuschliessen.

Noch sind die Regale im Eisenwarenhandel Beller voll. Doch bald wird die Räumlichkeit leergeräumt und umgebaut werden. Mathias Förster

Das Ehepaar geht in Pension. Nach 31 Jahren geben sie ihr Eisenwarenhandel Beller samt Gravierservice und Schlüsseldienst auf. Ihr Laden, den sie in der dritten Generation führten, war einer, wie man ihn heutzutage kaum mehr antrifft.

«Wir hatten eine gute Zeit hier», blickt Rolf Beller zurück. Seine Frau ergänzt: «Eine sehr gute Zeit. Das Geschäft war unser Kind, wir haben dafür gelebt.» Und dennoch sei nun die Zeit gekommen, dieses Kapitel abzuschliessen.

Traurige Schicksale belasteten Bellers im Jahr ihrer Übernahme

Ihren Ruhestand planten die 61- und der 62-Jährige von langer Hand. «Als uns die Stadt Bremgarten dann angefragt hat, ob wir das Haus verkaufen würden, haben wir darüber nachgedacht, uns frühzeitig pensionieren zu lassen», sagt Rolf Beller.

Im vergangenen Juni wurde es dann offiziell: Die Ortsbürger stimmten dem Kauf der Liegenschaft beim Spittelturm für 1,1 Millionen Franken zu. Und damit auch dem Ende eines der letzten traditionsreichen Kleingewerbe im Reussstädtchen.

Gebäude soll bald wieder bewohnt werden Am 1. Juni dieses Jahres gaben die Bremgarter Ortsbürgerinnen und Ortsbürger von Bremgarten grünes Licht für den Kauf des Gebäudes an der Rechengasse 23/25. Für 1,1 Millionen Franken kauften sie dieses Rolf und Monika Beller ab. Geplant ist, dass die saniert wird und in den oberen Etagen wieder Wohnungen vermietet werden. Wo aktuell noch der Eisenwarenladen einquartiert ist, soll wieder eine Ladenfläche entstehen. Bis mit der Sanierung begonnen wird, erhält die Ladenfläche eine Zwischennutzung. Die benachbarte Metzgerei Stierli wird die Räumlichkeit als Provisorium nutzen, während ihr Ursprungslokal umgebaut wird. (mel)

Eröffnet wurde der Eisenwarenhandel 1920 von Grossvater Beller. Später übernahm dessen Sohn die Führung, der das Geschäft an seinen Nachkommen, also an Rolf Beller und dessen Bruder, vermachte. Letzterer hatte die Führung übernommen, es war geplant, dass auch Rolf Beller einsteigen soll. Die Umstände, unter denen der Wechsel 1991 dann passierte, waren jedoch alles andere als schön.

Er ist einer der letzten seiner Art. Nun geht die Eisenwarenhandlung Beller nach drei Generationen zu. Mathias Förster

«Mein Bruder ist gestorben», sagt Rolf Beller, seine Frau erzählt weiter: «Im selben Jahr erlitt Rolf einen schweren Unfall. Er sass danach fast drei Jahre lang im Rollstuhl.» Sie selbst habe damals bereits im Verkauf gearbeitet, allerdings in der Textilbranche.

In diesem Schicksalsjahr stieg sie in den Eisenwarenhandel ein, um ihren Mann und seine Familie zu unterstützen. «Zu Beginn hast du dir ein paarmal die Fingernägel abgebrochen», erinnert sich Rolf Beller lachend.

«Auch Ski und Waffen haben wir verkauft»

Trotz der grossen Umstellung ist Monika Beller ihrer neuen Branche treu geblieben und hat sich ein breites Fachwissen in den verschiedensten Bereichen aufgebaut. Eine Fähigkeit, die in einem solchen Geschäft unabdingbar war. Es war eines ihrer Markenzeichen, dass Monika und Rolf Beller ihre Kundschaft zu jedem Artikel, den sie verkauften, auch beraten konnten.

«Zu Beginn hatten wir noch eine grosse Abteilung mit Fischereizubehör. Auch Ski und Waffen haben wir verkauft», erzählt Rolf Beller. Gut 50'000 Artikel hatten sie im Laden – und in den Köpfen. «Wir hatten nicht nur den Verkaufsladen im Erdgeschoss. Unser Lager war im ganzen Haus verteilt. Da brauchte man nicht ins Fitnesscenter zu gehen», sagt Rolf Beller lachend. Monika Beller ergänzt: «Und trotzdem wussten wir genau, wo wir was aus unserem Sortiment finden. Und das ohne Computer.»

Das auffällige Geschäft neben dem Spittelturm wird eine Lücke in der Altstadt hinterlassen. Mathias Förster

Sie erinnern sich an viele sehr spezielle Kundenwünsche, die sie alle erfüllten. «Einige kamen mit Zeichnungen zu uns und wollten davon Konstruktionen aus Metall haben», erinnert sich Rolf Beller. In der Zwischenzeit habe sich ihr Sortiment aber etwas verändert. Er sagt:

«Die Nachfrage nach Fischereiartikeln ist gesunken. Und wir haben den Platz benötigt, um unser Angebot an Grillzubehör zu erweitern.»

Auch die Waffenabteilung musste weichen, die zunehmenden Vorschriften für deren Lagerung und Verkauf bewogen sie dazu, diese Artikel aus dem Angebot zu streichen.

Ein bisschen Wehmut bleibt trotz Freude über die bevorstehende Reise

Nun herrscht im kleinen Geschäft Ausverkauf und die Stockwerke über dem Laden sind leergeräumt. Noch bis am 30. November haben Bellers geöffnet, bis Ende Jahr muss auch ihr Geschäft leer sein. Ein solches Lebenswerk aufzugeben, da muss doch sicher schwierig sein? «Nein, ich war nun 43 Jahre lang Verkäuferin, jetzt habe ich genug», sagt Monika Beller und lächelt.

Rolf und Monika Beller blicken auf 31 schöne Jahre in ihrem Geschäft in der Bremgarter Altstadt zurück. Mathias Förster

Ihr Mann zögert mit seiner Antwort. «Mol, ich habe schon noch etwas Mühe. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen.» Doch dann fügt er lachend an: «Meine Mutter wurde 102 Jahre alt, bis 94 ist sie noch hier im Laden gestanden. Ich habe immer gesagt: Das passiert mir sicher nicht.»

Deshalb freuen sich die beiden nun auf ihren wohlverdienten Ruhestand. Darauf, ihr Haus in Zufikon zu geniessen und nun endlich Zeit für ihr grösstes Hobby zu haben: «Wir reisen sehr gerne. Als Erstes werden wir nun für eine längere Zeit weg sein», sagt Monika Beller lächelnd.

