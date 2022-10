Bremgarten: Obergericht rüffelt das Bezirksgericht

Bremgarten Ehefrau beim Prozess nicht befragt: Obergericht rüffelt wegen «gravierendem Mangel» Bezirksgericht und Staatsanwaltschaft Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte im September 2021 einen Mann wegen Tätlichkeit und Drohung gegen seine Ehefrau. Nun hat das Obergericht das Urteil aufgehoben und rügt die Vorinstanz. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Das Obergericht in Aarau beschäftigte sich mit einem Fall aus dem Freiamt. Sandra Ardizzone

(13. Dezember 2018)

Die Nachricht ploppte auf dem Handy von Nadja (alle Namen geändert) um 3.29 Uhr auf. Ihr eigener Ehemann Peter schrieb ihr die Worte: «Den Tod hast du echt verdient. Wie viele andere vor dir. Solltest sterben für diese Scheisse.» Nur sechs Minuten später folgte eine weitere Nachricht: «Messer kommen immer zurück.»

Passiert ist dieser Vorfall vor bald drei Jahren in der Nacht des 26. Oktober 2019 in einem Freiämter Dorf. Es war der unrühmliche Abschluss von turbulenten Ereignissen in den Stunden davor. So jedenfalls liest sich der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten, den diese am 29. Oktober 2020 gegen Peter erlassen hatte.

Sie warf ihm darin die Tatbestände Drohung, Tätlichkeit und den Konsum von Kokain vor und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 85 Tagessätzen à 60 Franken (total 5100 Franken), einer Busse von 200 Franken und der Übernahme der Verfahrenskosten von rund 6000 Franken.

Handgreiflichkeiten auf der Terrasse der Bar

An jenem Oktober-Abend sollen Peter und Nadja gemeinsam eine unbestimmte Menge Koks konsumiert haben. Im Strafbefehl hiess es: «Um ca. 23 Uhr stand der Beschuldigte plötzlich auf, packte die Geschädigte am Unterkiefer und schubste diese. Die Geschädigte verliess daraufhin die Wohnung und begab sich in eine Bar, worauf ihr der Beschuldigte dorthin folgte. Nach einigen Diskussionen setzten sich die beiden auf die Terrasse eines Restaurants. Dort packte der Beschuldigte die Geschädigte mit einer Hand am Hals, worauf diese weglief und sich wieder nach Hause begab.»

Durch den Griff an den Hals habe sie eine leichte Druckspur am Hals und Schmerzen erlitten.

Jene Auseinandersetzung zwischen Peter und Nadja beschäftigt seither die Justiz in mehreren Etappen. Denn der Beschuldigte erhob Einspruch gegen den Strafbefehl, weshalb es im September 2021 zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Bremgarten kam. Die Gerichtspräsidentin sprach Peter in allen Anklagepunkten schuldig und erhöhte das Strafmass sogar.

Wieder zog Peter das Urteil weiter ans Obergericht. Dieses fällte nun Mitte September 2022 einen Entscheid, der dem Beschuldigten entgegenkommt. «Das Urteil der Präsidentin des Bezirksgerichts Bremgarten wird aufgehoben und zur neuen Entscheidung zurückgewiesen», erklärt das Obergericht.

Gravierender Mangel im erstinstanzlichen Verfahren

Die Aarauer Richter schreiben in ihrem Urteil: «An der Hauptverhandlung vor Vorinstanz wurde lediglich der Beschuldigte einvernommen. Seine Ehefrau oder andere Zeuginnen/Zeugen und Auskunftspersonen wurden nicht befragt.» Das Bezirksgericht habe sich hauptsächlich auf die Aussagen der Ehefrau des Beschuldigten gestützt, anlässlich deren polizeilicher Einvernahme vom 26. Oktober 2019.

Weil Nadjas Aussagen somit ausschlaggebende Bedeutung zugekommen seien, sei «eine bis anhin nicht durchgeführte gerichtliche Anhörung der Ehefrau unverzichtbar», meint das Obergericht. Dass die Vorinstanz auf eine Befragung der Ehefrau verzichtet habe, müsse als gravierender Mangel des erstinstanzlichen Verfahrens bezeichnet werden.

Ehefrau zog den Strafantrag zurück

Es gibt aber noch einen weiteren Faktor. Denn nur einen Monat nach der mutmasslichen Tatnacht, am 22. November 2019, wurde Nadja bei der Konfrontationseinvernahme erneut zur Sache befragt. Zu jenem Zeitpunkt verweigerte sie aber bereits vollumfänglich die Aussage und zog den von ihr gegen Peter gestellten Strafantrag zurück. In den Unterlagen heisst es:

«Sie führte dazu aus, niemand müsse bestraft werden und die Angelegenheit sei schon lange her.»

Für das Obergericht ist klar, dass Nadja damit, wenn auch nicht formell, aber unmissverständlich ihren Willen geäussert hat. Was aber keine Auswirkungen auf das Verfahren hatte. Deshalb bemängelt das Obergericht: «Die Staatsanwaltschaft hätte das Sistierungsbegehren der Ehefrau behandeln und darüber befinden müssen.» Dass dies nicht passiert sei, hätte laut den Aarauer Richtern spätestens das Bezirksgericht merken müssen und die Anklage an die Staatsanwaltschaft zurückweisen müssen. Dazu brauchte es nun also das Obergericht.

