Sato Code: Digitale Schnitzeljagd und Escape-Spiel in Bremgarten

Bremgarten Digitale Schnitzeljagd und Escape-Spiel: Mit Sato Code kann man jetzt in der Altstadt den «Angelus Key» aufspüren Escape-Rooms erfreuen sich grosser Beliebtheit. Ab dem 21. Oktober gibt es in Bremgarten Sato Code, ein «Entkommen-Spiel», welches draussen gespielt wird. So lässt sich das Städtli auf eine ganz andere Weise erkunden. Verena Schmidtke 21.10.2022, 05.00 Uhr

Stephan Troxler (Bremgarten Tourismus), Francesca Aliotta (Entwicklerin) und Claudia Wiehl (Bremgarten Tourismus) stellen das Spiel Sato Code in Bremgarten vor. Verena Schmidtke

Gespannt folgt die kleine Gruppe Claudia Wiehl, vom Vorstand Bremgarten Tourismus, durch die Bremgarter Altstadt. Sie möchte ein Geschäft zeigen, in dem ein Hinweis für das Sato-Code-Spiel «Angelus Key» hinterlegt ist. Unauffällig fügt sich der Rätselcode ins Schaufenster ein.

Francesca Aliotta, Produktmanagerin und Mitinhaberin von Sato Code, erklärt dazu: «Die Spielenden müssen das Muster mit denen, die sie auf ihr Smartphone bekommen, abgleichen.» Nach dem Treffen und dem kleinen Rundgang bleibt Aliotta noch in der Stadt.

«Bei diesem Game war ich nicht ganz so eingebunden, deswegen probiere ich es jetzt vor Ort aus», sagt sie lachend und zückt ein zweites Handy aus ihrer Tasche – für Sato Code werden immer mindestens zwei Smartphones benötigt. Dann macht sie sich auf den Weg zum Startpunkt auf der Holzbrücke.

An verschiedenen Orten in der Bremgarter Altstadt gibt es nun die Codes zu entdecken. zvg

Spannende Suche nach einem besonderen Schlüssel

Um am Spiel teilnehmen zu können, muss zunächst auf der Website www.sato-code.com der entsprechende Trail ausgewählt und das entsprechende Ticket erworben werden. In Bremgarten geht es darum, den «Angelus Key» zu finden, informiert die Produktmanagerin.

Hintergrund dazu ist die seit 2020 für die Öffentlichkeit zugängliche Privatbibliothek des Vatikans. Allerdings seien die Dokumente verschlüsselt, so die Story bei Sato Code. Der «Angelus Key», welcher im 16. Jahrhundert über die Alpen in das Kloster St.Klara in Bremgarten gebracht worden sei, helfe dabei, die geheimen Schriften zu dechiffrieren.

Verschiedene Stationen verteilt über die Altstadt weisen den Teilnehmenden mittels GPS den Weg. Doch zwielichtige Gruppen seien ebenfalls auf der Suche nach dem geheimnisumwobenen Schlüssel. Das mache die Suche nach dem «Angelus Key» nicht einfacher.

Für Sato Code braucht es mindestens zwei Smartphones. zvg

Sato Code gibt es schon in Zürich, Zug, Locarno oder Bellinzona

Zum Game führt Francesca Aliotta aus: «Spielen ist jederzeit möglich, ohne Reservation, es dauert etwa eine Stunde. Es ist ein Multiplayer-Spiel für zwei bis vier Personen pro Gruppe.» Wichtig sei, dass mindestens zwei Smartphones für das Game genutzt werden, da die Hinweise unterschiedlich seien und zusammengefügt werden sollen. Sie erläutert:

«Es kommt bei Sato Code darauf an, es miteinander zu spielen und sich dabei auszutauschen.»

Dass Sato Code, das schon in Zürich, Zug, Locarno, Bellinzona sowie einigen italienischen Städten präsent ist, nun auch in Bremgarten gespielt werden kann, liegt besonders an Claudia Wiehl. «Das Game habe ich mit Freundinnen in Locarno ausprobiert, weil wir Escape-Rooms ohnehin gut finden», berichtet sie lebhaft. «Und es hat mir so gut gefallen, dass ich es für Bremgarten vorgeschlagen habe, als wir in einer Sitzung über neue Ideen für die Stadt sprachen.»

Auch hier ist ein Code versteckt. zvg

Festlegen der GPS-Punkte war eine Herausforderung

Stephan Troxler, Präsident von Bremgarten Tourismus, teilt mit: «Wir wollten gern etwas Neues ausprobieren, Claudias Vorschlag war spannend. Also fragte sie bei den Gamesentwicklern Francesca Aliotta und deren Mann Stefan Halter an, ob Sato Code auch in Bremgarten machbar sei.» Zur Freude von Bremgarten Tourismus stimmte das Ehepaar der Anfrage ohne Zögern zu. Aliotta dazu:

«Mein Mann kennt Bremgarten und war gleich von der Idee eingenommen.»

Das Paar sei für die Erstellung des Spiels einige Male nach Bremgarten gekommen. «Aber sehr viel hat Claudia Wiehl übernommen, wie etwa die Festlegung der GPS-Punkte», betont Aliotta. Das sei im beschaulichen Bremgarten eine Herausforderung gewesen, da diese Stationen 100 bis 200 Meter auseinander liegen müssen. Doch es habe alles gut geklappt. «Jetzt freuen wir uns, dass Bremgarten als zehnte Stadt bei Sato Code dabei ist.»