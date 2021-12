Frauenarzt Peter Käch aus Bremgarten wird pensioniert.

Bremgarten Dieser Frauenarzt wird jetzt Klosterführer: «Ich möchte gehen, solange es noch Leute gibt, die sagen, dass es schade ist» Er war Arzt, Psychologe und Handlanger des Schicksals – und die Geschichten seiner Patientinnen sind ein Teil von ihm geworden. Nun muss Frauenarzt Peter Käch sich von ihnen verabschieden. Nach fast 32 Jahren geht er in Pension und übergibt seine Praxis im Sunnemärt fünf neuen Ärztinnen und Ärzten des Spitals Muri. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Fast 32 Jahre lang haben sie gemeinsam die Frauenärztliche Praxis in Bremgarten geführt. Gynäkologe Peter Käch und seine Assistentinnen Ruth Wyrsch (links) und Elke Burkard. Severin Bigler

«Wenn schon die Kinder, die ich auf die Welt gebracht habe, als Journalistinnen herkommen, um mich zu interviewen, dann ist es wirklich Zeit zu gehen», sagt Peter Käch lachend, als ich den Raum betrete. «Unglaublich, dass ich der erste Mensch war, der Sie vor 23 Jahren in den Händen gehalten hat.»

Ich treffe jenen Mann, der mich auf die Welt geholt hat, heute Nachmittag in Bremgarten. Frauenarzt Peter Käch empfängt mich in seiner Praxis im Sunnemärt. Die Räumlichkeiten sind hell und es riecht nach frischer Farbe und neuem Holz. «Heute sind noch die letzten Arbeiter am Werk. In den vergangenen drei Wochen wurde hier alles umgebaut», erklärt er.

Seine Praxis ist bereit für ein neues Team. Am 31. März, an seinem 68. Geburtstag, wird Peter Käch seine Geschicke endgültig in die Hände von fünf Ärztinnen und Ärzten des Spitals Muri legen. Er selbst wird in Pension gehen, fast 32 Jahre lang hat er die Frauenärztliche Praxis in Bremgarten geführt – seit Tag eins mit Elke Burkard und seit 20 Jahren zusätzlich mit Ruth Wyrsch, seinen beiden Assistentinnen.

Dass bereits in den vergangenen Wochen Patientinnen gekommen sind, um sich von Käch zu verabschieden, mache das Adieu nicht einfacher. Trotzdem sei es die richtige Zeit dafür. «Ich möchte gehen, solange es noch Leute gibt, die sagen, dass es schade ist. Nicht erst, wenn es überall heisst: Wurde aber auch Zeit», sagt er schmunzelnd.

Der Gynäkologe ist Arzt, Psychologe und Handwerker

Begonnen hat Käch seine Karriere als Gynäkologe im Spital Muri. Nach einem Jahr hatte er die Möglichkeit, für das Spital die neue Praxis oberhalb des Einkaufszentrums in Bremgarten zu übernehmen. Parallel hat er in all den Jahren auch als Geburtshelfer im Spital gearbeitet. Dass er überhaupt erst Frauenarzt geworden ist, sei, wie bei allen wichtigen Entscheidungen im Leben, dem Zufall zuzuschreiben. Bis heute hätte er es nie anders gewollt. Er sagt:

«Es gibt kaum eine andere Möglichkeit, in so kurzer Zeit, einem Menschen und seinem Schicksal so nah zu kommen.»

Andere medizinische Bereiche seien sehr eingeschränkt, einige Ärzte würden nur Haut behandeln, andere vielleicht nur Ohren. «Als Frauenarzt erlebt man das ganze breite Spektrum, die Geburt und das Sterben, man behandelt Jung und Alt, teilweise von der ersten Verhütung über die Schwangerschaft bis in die Wechseljahre», erzählt er.

32 Jahre lang schlüpfte Käch dabei in verschiedene Rollen. Er war Arzt für Leiden und Krankheiten, Berater, Handwerker – «eine Geburt ist tatsächlich ein Handwerk» – und Psychologe. «Hier gibt es alles – ausser Männer», ergänzt er und lacht. Wer Menschen auf diese Weise während Jahrzehnten durch unterschiedliche Lebensphasen begleitet, hat nicht nur Einblick in ihre Krankenakte. Seine Patientinnen teilten mit ihm, was sie im Alltag belastet, und erzählten ihm ihre Lebensgeschichten.

Frauenarzt Peter Käch erinnert sich an Geschichten und Schicksalsschläge von Patientinnen, die er während fast 32 Jahren begleitet hat. Severin Bigler

Er erinnert sich an lustige Begebenheiten, wie die jener Patientin, die am Tag vor ihrer Hochzeit mit einer Eileiterschwangerschaft zu ihm kam. «Wir mussten operieren, sonst wäre sie verblutet. Ich konnte ihr jedoch anbieten, ein neues Verfahren auszuprobieren, das ich kurz zuvor in einer Zusatzausbildung gelernt hatte, bei dem man den Bauch nicht aufschneiden muss. Es war mein erster Versuch mit dieser Methode», erinnert er sich.

Als seine Patientin am Morgen danach nicht im Spitalbett lag, sei er erschrocken. «Ich dachte, es habe nicht geklappt und sie liege jetzt auf der Intensivstation. Da habe ich erfahren, dass sie schnell zum Coiffeur gegangen sei, schliesslich wollte sie an dem Tag ja heiraten.» Und tatsächlich: Am nächsten Tag lag die Patientin kreidebleich, mit blauem Bauch, aber frisch verheiratet wieder im Spitalbett. «Sie musste mir versprechen, dass sie nach der Feier wieder zurückkommt», berichtet er lachend.

«Es gibt Schicksalsschläge, die verfolgen einen für immer»

Doch als Frauenarzt erlebte er nicht nur schöne Geschichten, sondern war auch, besonders bei Kinderwunsch und Geburt, mit Trauer, Unverständnis und dem Tod konfrontiert. «Es gibt Schicksalsschläge, die verfolgen einen für immer. Sie alle, ob gut oder traurig, sind ein Teil von mir geworden. Und ich werde sie alle mit mir ins Grab nehmen», sagt Käch.

Peter Käch verlässt seine Praxis in Bremgarten mit vielen Erinnerungen. Severin Bigler

Das Wort Schicksal verwendet der Frauenarzt während des Gesprächs immer wieder. Es ist das Schicksal der Menschen, das ihn an seinem Beruf am meisten fasziniert, die Demut davor, das Wichtigste, das er während seiner Karriere gelernt hat. Und wenn er zu einer komplizierten Geburt gerufen werde, sei er kein Held, «dann bin ich der Handlager des Schicksals».

Denn in einem solchen Moment könne man nicht nachlesen, was zu tun ist. Seine fröhliche Miene von eben ist ernst geworden. Er sagt:

«Man gibt immer sein Bestes, aber manchmal reicht das nicht. Das kann auch ich als Arzt nicht ändern.»

Umso schöner sei es, wenn genau bei einer solchen Geburt alles gut gehe. «Es gibt Patientinnen, die noch Jahre später am Geburtstag ihres Kindes in die Praxis kommen, um sich zu bedanken», erzählt er.

Er weiss: Seine Praxis kommt nun in gute Hände

All diese Arbeit hätte er jedoch nie alleine geschafft. «Im Leben braucht man immer Glück. Meines waren Elke Burkard und Ruth Wyrsch. Gemeinsam haben wir wahnsinnig viel gearbeitet, und bis heute kennen sie meine Patientinnen gut», sagt er. Auch mich erkennt Burkard bei meinem Besuch und erinnert sich an den Namen meiner Mutter – obwohl mein letzter Besuch in der Praxis über 20 Jahre zurückliegt.

In ihrem kleinen Team herrsche längst kein Arbeitsverhältnis mehr, es sei eine Freundschaft entstanden. Das sehen auch Wyrsch und Burkard so. «Wir hatten ein sehr familiäres Arbeitsklima», sagt Wyrsch, ihre Kollegin pflichtet ihr bei. «Wir haben von Peter immer sehr viel Wertschätzung erfahren», sagt Burkard. Dafür und für das Vertrauen ihrer Patientinnen seien sie sehr dankbar.

Mit Käch geht auch Ruth Wyrsch in Pension, Elke Burkard wird weiterhin in der Praxis im Sunnemärt arbeiten. Die neue Richtung in seinem Lebensweg hat Peter Käch bereits eingeschlagen. «Ich habe die Ausbildung zum Klosterführer absolviert, die ich nun in Muri anwenden kann», freut er sich. Zudem habe er einen kleinen Weinberg und seine Gesundheit, um die er sich kümmern müsse, und sei Mitglied im Stiftungsrat St.Josef in Bremgarten. «Das Spital und die Praxis verlasse ich mit guten Erinnerungen und in der Gewissheit, dass beides in guten Händen ist.»

