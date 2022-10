Bremgarten «Diese geballte Verantwortung war gewaltig»: Aber nicht ein Brand war der prägendste Einsatz für den abtretenden Feuerwehrkommandanten Fast 20 Jahre lang war das Feuerwehrmagazin Thomas Burgers zweite Heimat. Seit 2017 führte er gar als Kommandant die Feuerwehr Bremgarten. Doch nun ist Schluss: Ende Jahr gibt er sein Amt ab. Die AZ traf ihn zum Abschiedsinterview vor der grossen Hauptübung am Samstag, an der er offiziell verabschiedet wurde. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 16.10.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach fast 20 Jahren, davon sechs als Kommandant, beendet Thomas Burger seine Karriere in der Feuerwehr Bremgarten. Pascal Bruhin

«Wie lange kannst du diese Verantwortung noch tragen?» Diese Frage stellte sich Thomas Burger in den letzten Monaten immer häufiger. Die Last, die auf seinen Schultern liegt, ist im Gespräch mit der AZ im Theorieraum im UG des Feuerwehrmagazins förmlich greifbar. Ebenso die Erleichterung darüber, dass er sie bald nicht mehr tragen muss.

Per Ende Jahr tritt Burger nämlich als Kommandant der Feuerwehr Bremgarten zurück und übergibt sein Amt an Nachfolger Ralph Martin. Diesen Samstag wurde Burger anlässlich der jährlichen Hauptübung schon einmal offiziell verabschiedet. Das Ende einer fast 20-jährigen Feuerwehrlaufbahn – oder wie der 44-Jährige treffend sagt: «Meines halben bisherigen Lebens» – ist damit eingeläutet.

Fast 20 Jahre lang war das Magazin der Feuerwehr Bremgarten Thomas Burgers zweite Heimat. Pascal Bruhin

Schnell machte er Karriere in der Feuerwehr

2004 trat Burger der Feuerwehr Bremgarten bei, nur ein Jahr nachdem er mit seiner Frau nach Hermetschwil zog. Die Feuerwehren der damals noch eigenständigen Gemeinden waren da schon fusioniert. «Wenn du Fuss fassen willst, musst du in die Feuerwehr», habe ihm sein Vorgänger Thomas Wirt, ebenfalls Hermetschwiler, damals gesagt. Gesagt, getan. Schnell folgten erste Kaderkurse, er wurde Zugchef, dann die Wahl in die Feuerwehrkommission. Eine eigentliche Bilderbuchkarriere, die mit der Übernahme der Kommandantschaft 2017 ihren Höhepunkt fand. Nun geht ebendiese zu Ende. Burger sagt:

«Die zeitliche Belastung ist sicher ein Grund dafür, dass ich abgebe.»

Wenn man den Kommandanten-Job einigermassen richtig machen wolle, müsse man mindestens einen Tag pro Woche investieren – nebst Übungen und Einsätzen notabene. Burger führt selbst ein Gartenbauunternehmen mit acht Angestellten, arbeitet als Selbstständigerwerbender zumeist mehr als 100 Prozent. «Alles aufrechtzuerhalten, ist schon recht anspruchsvoll», sinniert er.

Rund 50 bis 70 Einsätze leistet die Feuerwehr Bremgarten pro Jahr. «Das kann aber alles sein», führt Burger aus. «Brandfälle machen nur einen Viertel davon aus, wenn nicht sogar weniger.» Der Rest seien vorwiegend Einsätze im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, etwa ausgelaufenes Öl oder Fehlalarme der rund 50 Brandmeldeanlagen in der Stadt.

«Büsi-vom-Baum-Holen» kommt eher selten vor

Aber auch Bergungen von Leichen oder das Entfernen von Wespen- und Hornissennestern gehören zu den Aufgaben der Feuerwehr. Immer häufiger wurden in den letzten Jahren aber auch die Einsätze aufgrund von Elementarereignissen wie etwa das Hochwasser 2021 oder neu auch die Erstbesetzung der Notfalltreffpunkte.

«Und natürlich ein Büsi vom Baum holen», fügt Burger schmunzelnd an. Das sei aber eher selten der Fall. Zumal die Katzenbesitzer diese Art von Einsätzen selber bezahlen müssen. «Mein Hauptcredo war immer gesunder Menschenverstand», sagt Burger. Und:

«Es ist bis jetzt jede Katze wieder selber runtergekommen.»

Sei es nun dafür oder um einen echten Brand zu löschen: «Wir müssen jederzeit einsatzbereit sein», so Burger. Die Einsatzbereitschaft sei zwar auch in der Pandemie nie gefährdet gewesen. Aber: «Wir kamen in die Situation, dass das Kader sehr mager bestückt war.» Und: «Wirklich üben konnten wir nicht», führt er aus.

Jetzt übernimmt er das Steuer: Per 1.1.2023 wird Ralph Martin (rechts) die Kommandantschaft der Feuerwehr Bremgarten übernehmen. Pascal Bruhin

Die Pandemie wirkt bei der Mannschaft bis heute nach

Das wirkt bis heute nach. «Es ist nicht so, dass wir kein Feuer mehr löschen könnten. Aber man merkt, dass die Zusammenarbeit und der Austausch gelitten haben», so Burger. Zudem sei die Hemmschwelle der rund 100 Feuerwehrmänner und -frauen, einer Übung fernzubleiben, deutlich gesunken. Dieses Phänomen beobachte er aber auch im Privaten und als Arbeitgeber. Zur Coronazeit und deren Nachwehen sagt Burger denn auch:

«Es war die grösste Herausforderung meiner ganzen Dienstzeit. Die Einsatzbereitschaft unter diesen Bedingungen zu erhalten, das sitzt dir Tag und Nacht im Nacken. Dieser stetige Druck ist enorm.»

Denn als Kommandant sei er schliesslich mitverantwortlich für das Wohl aller. «Mitschuldig zu sein am Tod eines anderen Menschen, da ist der Respekt relativ gross davor, einen Entscheid zu fällen, der sich im Nachhinein als falsch herausstellt oder der Konsequenzen hat.» In Erinnerung geblieben ist Burger denn auch nicht ein Brandfall, sondern der Chlorgasalarm in der Badi 2018. Das gesamte Freibad musste damals evakuiert werden, niemand wusste, was alles passieren könnte. Und mittendrin Thomas Burger als Kommandant der Feuerwehr: «Diese geballte Verantwortung, die während dieses halben Tages auf mir lag, war gewaltig», sagt er.

Er hinterlässt die Feuerwehr als «sauberes Occasions-Auto»

Solche Einsätze oder aber auch Einsätze mit Verletzten oder sogar Toten würden einen sehr belasten, eine Nachbearbeitung auch für sich selbst sei unabdingbar. «Aber wenn du nicht mehr schlafen kannst und es dich nicht mehr loslässt, dann musst du etwas ändern», sagt er. «Von der Belastung ist es nötig, jetzt aufzuhören.»

Anlässlich der Feuerwehrhauptübung am Samstag, 15. Oktober, wurde Thomas Burger schon einmal offiziell verabschiedet. mzm

Der Moment sei denn auch ideal, zumal die Feuerwehr Bremgarten gerade das Inspektionsjahr der Aargauischen Gebäudeversicherung mit Bravour bestanden habe. Schon Thomas Wirt hatte die alle vier Jahre stattfindende Inspektion zum Anlass seines Abschieds genommen. «Ich wollte gewährleisten, dass wir in Topform sind», meint er. «Ich gebe nun quasi ein sauberes Occasions-Auto weiter», sagt er lachend.

Am 31. Dezember hat er offiziell seinen letzten Diensttag. «Ein bisschen Wehmut ist schon dabei», gibt er zu. «Die Kameradschaft wird mir fehlen.» Zudem sei das Amt mit viel Respekt und auch Ansehen aus der Bevölkerung verbunden. Doch die Erleichterung überwiegt. «Ich freue mich darauf, diesen Rucksack abzulegen. Einfach wieder Luft holen zu können, durchzuatmen.»

Seinem Nachfolger Ralph Martin (rechts) wünscht Thomas Burger «viel Energie und dass er die Freude am Amt nicht verliert». Pascal Bruhin

Als gewöhnlicher Feuerwehrmann zu bleiben, war keine Option für ihn

Es werde allerdings nicht einfach für ihn sein, wenn das erste Fahrzeug mit Blaulicht an ihm vorbeifährt und er nichts machen kann. «Oder muss», fügt Burger an. «Das habe ich von Anfang an ausgeschlossen», antwortet er aber auf die Frage, ob er nicht als gewöhnlicher Feuerwehrmann der Feuerwehr Bremgarten erhalten bleiben wolle. «Das hätte ich von meinem Vorgänger auch nicht gewollt», fügt er an.

«Ich bin überzeugt, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt aufzuhören und dem neuen Kommando Platz und Raum zu geben.»

Ob er die Feuerwehr vermissen wird? «Im Moment mache ich mir noch keine Gedanken darüber», sagt er. Ein neues Hobby habe er sich noch nicht gesucht. Aber: «Langweilig wird es mir ganz sicher nicht», meint er augenzwinkernd. Und aus der Welt ist der Hermetschwiler nicht. Für die Stadt wird er weiterhin im Einsatz sein, etwa im OK für das Stadtfest 2023 oder als Helfer im Hintergrund für den Weihnachtsmarkt. «Aber nicht mehr in Uniform», sagt er. Die bleibt nämlich Eigentum der Stadt. Aber: «Irgendein Überbleibsel werde ich sicher als Erinnerung mitnehmen können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen