Bremgarten Hauptacts des neuen «Leuefäscht» sind bekannt: Die Stubete Gäng, Mega Watt, Marc Svay und die Oesch's kommen Das Leuefäscht Bremgarten, welches vom 22. bis 25. Juni stattfindet, nimmt immer mehr Formen an. Nebst dem knapp Dutzend Festinseln stehen nun auch die vier Hauptacts auf der Leuebühne fest, die von der Ortsbürgergemeinde getragen wird. 06.01.2023, 05.00 Uhr

Die Stubete Gäng macht in Bremgarten im Juni den Auftakt beim Leuefäscht. pd

Die Stubete Gäng startet am Donnerstag, 22. Juni, und ist damit der Auftakt zum Leuefäscht Bremgarte. Bekannt ist die Gruppe für Heimat-Jam der modernen Art. Präsentiert wird der «Gäng»-Auftritt auf der AKB Roadrunner-Bühne.

Marc Sway & Band wird am Freitag, 23. Juni, auf der Leuebühni folgen. Der Tanz zwischen den Kulturen prägt sein Schaffen: Marc Sway ist Soul, ist Rhythmus, ist Kosmopolit mit einer unverkennbaren Stimme. Am gleichen Tag findet das Jugendfest statt, so dass ein Brückenschlag mit diesem Singer-Songwriter gewiss ist.

Im Zentrum steht die Leuebühni auf dem Casino-Parkplatz

Megawatt spielt am Samstag, 24. Juni. Fünf Kumpels unter Starkstrom: leidenschaftlich, laut, langhaarig, rockig modern. Und mit unverwechselbarem Dialekt. Die Gruppe wird die Leuebühni zum Beben bringen.

Oesch’s die Dritten werden den krönenden Abschluss am Sonntag, 25. Juni, machen. Die Familientradition als Volksmusiker begann mit dem Trio Oesch von Hans Oesch. Sohn Hansueli setzte es fort. Zusammen mit den drei Kindern der dritten Generation nennen sie sich nun Oesch’s die Dritten.

Die Konzerte dieser Hauptacts finden am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 19 bis 20/20.30 Uhr statt, am Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr. Die Leuebühni befindet sich auf dem Casino-Parkplatz.

Nicht nur die vier Hauptacts sind neben den knapp ein Dutzend Festinseln der heimischen Vereine ein wichtiger Bestandteil des Leuefäscht Bremgarten, sondern auch das Jugendfest. Denn jedes Kind soll während seiner Schulzeit in Bremgarten einmal das Jugendfest mitgestaltet, organisiert und daran teilgenommen haben. (az)