Maitagung 2022 der SVP Bezirk Bremgarten widmet Ukrainekrieg

Bremgarten «Die Flüchtlinge aus der Ukraine sind ohne Forderungsmentalität»: Regierungsrat Gallati über die aktuelle Situation im Aargau 150 Parteimitglieder und -sympathisanten nahmen am Freitag an der Maitagung der SVP Bezirk Bremgarten teil. Neben dem Krieg in Osteuropa wurde auch das Thema Massenzuwanderung angesprochen. Walter Christen 15.05.2022

«Niemand weiss, wie lange der Krieg dauert»: Regierungsrat Jean-Pierre Gallati an der SVP-Maitagung in Wohlen. Walter Christen

Wie viele Flüchtlinge es aus der Ukraine geben werde, werde er immer wieder gefragt, erklärte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Das, weil er für deren Unterbringung im Kanton Aargau verantwortlich sei. Gallati führte aus:

«Meine Antwort lautet: Ich weiss es nicht.»

Was aber alle wüssten, sei, dass der Krieg nun schon 11 Wochen dauere, seit dem 24. Februar. Der erste Afghanistan-Krieg habe zwischen 8 und 9 Jahre gedauert und «das ist wahrscheinlich etwa der zeitliche Spielraum, der besteht». «Niemand weiss es, ob der Krieg in der Ukraine noch 7 Jahre, 7 Monate oder 7 Tage dauert.»

An der Maitagung herrscht «Full House». Walter Christen

Diese schweren Worte richtete Gallati an der Maitagung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) des Bezirks Bremgarten an die Versammelten. Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause gaben sich rund 150 Parteimitglieder und -sympathisanten im Casino Wohlen ein Stelldichein im Beisein der Parteiprominenz aus der Region.

74 Prozent werden in Privatunterkünften untergebracht

Landstatthalter Gallati führte in seiner Ansprache weiter aus, was man weiss: «Inzwischen haben wir 50’000 von den Geflüchteten in der Schweiz. Das ist eine neue Dimension, das sind mehr als im Rekordjahr 2015 und mehr als Anfang der 1990er-Jahre mit den Albanien-Flüchtlingen.»

Betroffen seien bei ihm der Sozialdienst hauptsächlich und die Militärabteilung. «Wir bezahlen Sozialhilfe und Unfallvorsorge, teilweise vom Kanton, meistens von den Gemeinden, wir hüten die Flüchtlinge, wir betreuen sie. Wir vom Kanton aus betreuen die Gemeinden und wir haben den Zivilschutz im Einsatz, eigentlich alles in unserem Departement. Belastet ist aber auch das Departement mit der Bildung.»

Am Anlass wurde ein Statement von alt Nationalrat Adrian Amstutz eingespielt. Walter Christen

Gallati sei im ehemaligen Werkhof in Frick gewesen, der weitestgehend leer steht. Er diene im Kanton quasi als Relaisstation für die ankommenden Flüchtlinge. «Sie bleiben eine bis zwei Wochen dort, bis sie auf die Gemeinden verteilt werden, meistens heute noch bis 74 Prozent in Privatunterkünften.»

Gemäss dem Gesundheitsdirektor sind es hauptsächlich Frauen mit Kindern, die geflohen sind. Männer sehe man keine oder nur ganz wenige. Gallati sagt:

«Wenn man ihnen in die Augen schaut, sind sie unsicher, verschüchtert, sie haben Angst. Sie haben keine Forderungsmentalität, sie sind eher beschämt. Sie wollen sich selber unterhalten und sie wollen arbeiten.»

Man könne nicht mit allen reden, weil mindestens die Hälfte nicht Englisch spreche. «Alle wollen wieder zurück. Ihr Ziel ist es nicht, in die Schweiz zu kommen und in der Schweiz zu bleiben. Sie wollen zurück in ihre Heimat. Wir können nur hoffen, dass das für sie möglich sein wird.»

8 Prozent aller Flüchtlinge für den Kanton Aargau

Zur Unterbringung und Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge meinte Regierungsrat Gallati, dass diese vom Staatssekretariat für Migration zugewiesen würden. «Wir erhalten im Kanton Aargau 8 Prozent aller Flüchtlinge in der Schweiz. Wir haben 4000 und damit einen kleinen Rückstand von 100 Personen.»

77 Prozent seien im Kanton zum Glück privat untergebracht. Gallati sagt:

«Wir könnten sie nicht auffangen in den Strukturen des Kantons und der Gemeinden, denn wir haben zu wenig Plätze.»

Man verfüge im Moment über etwa 5100 Reserveplätze. «Wenn es weitergeht wie bisher, mit 95 neuen Flüchtlingen pro Tag, so verzeichnen wir Mitte Juli bereits ‹Full House› und wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten.» Aber es gebe einen speziellen Unterstab, der sich um die Unterkünfte kümmert. Am Schluss seiner Ausführungen erläuterte der SVP-Magistrat, wie die Geflüchteten im Kanton und in den Gemeinden unterstützt werden.

Kritik an Bundesrat und Parlament

Nach dem vorzüglichen Nachtessen, serviert von Tanja Gauch und ihrem Team von der Fasnachtsclique «Rüsschatze», wandte sich ein weiterer Redner an die versammelte SVP-Familie: Adrian Amstutz aus Sigriswil, alt Nationalrat und ehemaliger Präsident der SVP-Bundeshausfraktion.

SVP-Urgestein Adrian Amstutz hält sein Referat zum Thema «Wohin führt die Massenzuwanderung?». Walter Christen

Unter dem Titel «Wohin führt die Massenzuwanderung?» kritisierte er den Umstand, «dass Bundesrat und Parlament sich immer dreister über den Volkswillen hinwegsetzen». Amstutz betonte:

«Das Parlament weigert sich, die Ausschaffungsinitiative umzusetzen. Und die Volksinitiative gegen Masseneinwanderung soll nach Meinung gewisser Politiker und Rechtsprofessoren aus Rücksicht auf die Europäische Union nicht angewandt werden. Das geht so nicht, Frauen und Mannen!»

Und weiter: «Ich kann euch keine gute Botschaft überbringen. Wenn wir das Problem der Zuwanderung nicht in den Griff bekommen, fahren wir das Land, unsere Schweiz, an die Wand.»

Urchige Klänge und köstliches Dessert

Zur volkstümlichen und urchigen Musik der «Stubehöckler» folgte im Saal eine Diskussion im Rahmen individueller Gespräche und eines köstlichen Desserts. SVP-Bezirksparteipräsident und Grossrat René Bodmer stellte fest, dass das Migrationsthema vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingsströmen aktueller nicht sein konnte. Er erklärte:

«Vor allem, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Flüchtlinge wesentlich länger in der Schweiz verbleiben werden, als bisher angenommen. Unter anderem wird dies auch Einflüsse auf unser sowieso bereits angespanntes Gesundheitswesen haben.»

Doch es gelte, nach vorne zu schauen und sich auf allen staatlichen Ebenen auf das Wesentliche, also auf die politische Arbeit zu Gunsten der Bevölkerung im Kanton Aargau und der Schweiz, zu konzentrieren.

Der Anlass wurde musikalisch begleitet. Walter Christen

Der Bezirksparteipräsident zeigte sich gegenüber der AZ «glücklich und zufrieden über den erfolgreichen Anlass» und sprach den Dank an die Organisatoren der Maitagung aus, allen voran OK-Präsident und Grossrat Mario Gratwohl.

