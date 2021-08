Stadtführer Bremgarten: Ruth Hirt und Heinz Koch treten zurück

Bremgarten «Die Altstadt war eine Bühne für uns»: Die letzten Gründer der Stadtführergruppe hören nach über 30 Jahren auf Gründer und Mentor Heinz Koch, 86, sowie Gründungsmitglied Ruth Hirt, 89, ziehen sich nach mehr als drei Jahrzehnten aus der Gruppe der Stadtführer Bremgarten zurück. Für die AZ blicken sie auf ihre wertvolle Tätigkeit fürs Reussstädtchen zurück.

Marc Ribolla 20.08.2021, 05.00 Uhr

Ruth Hirt, 89, und Heinz Koch, 86, führten Hunderte Besucher durch Bremgarten und zeigten ihnen auch unbekannte Plätzchen – wie hier den Präsident-Meier-Garten. Marc Ribolla

«Ja, gäll Heinz, daran erinnere ich mich auch noch ganz gut», sagt Ruth Hirt, «das waren noch Zeiten.» Zusammen mit Heinz Koch (86) schwelgt die bald 90-Jährige in schönen Erinnerungen an die Anfangsjahre der Stadtführergruppe Bremgarten Mitte der 1980er-Jahre. Ihre Augen strahlen, über ihr Gesicht huscht ein Lächeln.

Die beiden Urbremgarter treffen sich mit der AZ zum Gespräch im Foyer des sanierten Alten Zeughauses mit Blick auf den schmucken, üppig grünen Präsident-Meier-Garten. Sie sind die beiden letzten Gründungsmitglieder der Stadtführergruppe und beenden nun aus Altersgründen ihr Engagement.

Koch gründete Ende 1987 die Stadtführergruppe und bildete darauf mehr als ein Dutzend Mitstreiter aus. Zu ihnen gehörte auch Hirt. Sie blickt zurück:

«Unsere Aufgabe war es, alles herauszufinden, was es über die Geschichte der einzelnen Altstadthäuser Spannendes zu erzählen gäbe.»

Anekdoten könnte das rüstige Duo unzählige aus dem Gedächtnis abrufen. Ein Müsterchen: «Als ich einmal die Geschichte unseres Stadtheiligen Synesius und der Augensegnung erzählt hatte, fragte mich ein Gast im Anschluss, wann denn nun diese Autosegnung sei. Sie hatte den Ausdruck akustisch falsch verstanden», sagt Ruth Hirt und muss auch Jahre danach noch darüber lachen.

Die Stadtführer Bremgarten auf einem Gruppenfoto im Juni 2021: Andrea Widmann, Walter Stierli, Tatjana Gonser, Brigitte Brun, Heinz Koch, Marianne Koch, Stefanie Abt-Rauch, Robert Bamert, Ursula Huber, Rolf Roth, Ruth Hirt, Stephan Troxler und Reto Jäger (von links). Nicht im Bild: Petronella Bamert, Hubert Fischer, Hans Peter Flückiger und Mario Todisco. zvg

Früher, als die Armee noch stärker präsent war, durften die Stadtführer mehrmals jährlich Gruppen der Rekrutenschule begrüssen und ihnen das Städtchen zeigen. «Damit sie nicht nur die Gaststätten, sondern auch die Geschichte Bremgartens kennen lernen. Die meisten Rekruten wollten dann aber vor allem die Bancomat-Standorte und die Beizen mit dem schönsten Servierpersonal erfahren», erzählt Hirt schmunzelnd.

Grosses Wissen und Interesse an Geschichte und Geografie nötig

Als Stadtführer muss man die Stadt, ihre Menschen und Geschichten gründlich kennen. «Viele denken, das sei einfach ein Jöbli, das man so nebenbei macht. Jede Führung ist aber individuell und verlangt viel Vorbereitung. Es braucht ein grosses Wissen in Geschichte und Geografie. Und man muss mit Herzblut dabei sein», reflektiert Heinz Koch. «Das spüren die Gäste. Wir hatten den Vorteil, dass wir beide hier aufgewachsen sind und viele lustige Episödchen aus früheren Jahrzehnten erzählen konnten», ergänzt Ruth Hirt.

Im Schnitt dauert eine Führung etwa eineinhalb Stunden und beinhaltet die Ober- und die Unterstadt. Koch erinnert sich:

«In den Anfangsjahren haben wir die Marktgasse wegen des Verkehrs noch gemieden. Erst mit der Umfahrung wurde es dort auch für Führungen angenehmer.»

Die Stadtführergruppe ist von der Stadtverwaltung unabhängig, nimmt aber eine wichtige Botschafterrolle für das Bild Bremgartens ein. In Zusammenarbeit mit der lokalen Gastronomie und den rund 150 jährlichen Führungen ist sie auch ein Wirtschaftsfaktor.

Um die Besucher zu packen und einen interessanten Rundgang zu machen, müsse ein Führer auch ein wenig ein Showman sein, wirft Heinz Koch ein. Er hat eine besonders schauspielerische Ader, ist ein begnadeter Erzähler und rief zusätzlich die szenischen Stadtführungen ins Leben. «Die Altstadt ist wie eine Bühne für uns», sagt er. Koch und Hirt plaudern angeregt miteinander, man spürt die Leidenschaft, die sie in ihr zeitintensives Hobby gesteckt haben.

Ruth Hirt und Heinz Koch mit Stadtführer-Leiter Reto Jäger (rechts). Marc Ribolla

Die Stadtführergruppe umfasst zurzeit rund 15 Personen und ist auch bei Veranstaltungen wie den traditionellen Märkten oder dem Neuzuzügeranlass präsent. Der Nachwuchs an interessierten Personen sei stets da gewesen, die Rekrutierung kein Problem. «Unser Credo ist, dass wir fürs Städtchen da sein wollen», sagt Heinz Koch.

Viele Absagen oder Verschiebungen wegen Corona

Dem stimmt Reto Jäger zu, der die Gruppe seit 2011 leitet. In den vergangenen 18 Monaten sei die Lage wegen Corona schwierig gewesen. «Wir haben die Zeit zwar überstanden, aber es gab natürlich viele Absagen oder Verschiebungen. Nun sind Führungen aber wieder möglich», sagt Jäger. Der Preis einer Führung für Gruppen bis 25 Personen beträgt 120 Franken.

Er ist zuversichtlich und verrät, was er in Zukunft unter anderem noch alles ins Auge fasst. «Wir möchten gerne noch mehr Termine für Einzelpersonen anbieten können oder mehr Führungen in Fremdsprachen», so Jäger. Aktuell besteht bereits ein Angebot für Führungen in Englisch, Französisch, Spanisch und sogar Russisch.

A propos Sprachen. Eine amüsante Begebenheit hat Ruth Hirt diesbezüglich einst erlebt. Sie spricht sehr gut Französisch, hatte aber einmal Pech, als eine belgische Schulklasse zu Gast war. Die Schüler verstanden sie nicht, weil sie nicht französisch-, sondern flämischsprechend waren.

Weitere Informationen zu den Bremgarter Stadtführern gibt es auf der Website von Bremgarten Tourismus.