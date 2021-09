Bremgarten: Arabas-Zirkus-Direktor Martin Indlekofer tritt zurück

Bremgarten Der Zirkus-Direktor gibt den Hut weiter: Arabas-Legende Martin Indlekofer tritt nach 25 Jahren ab Er ist Zirkusdirektor mit Leib und Seele: Martin Indlekofer steht dem Zirkus Arabas seit 25 Jahren als Direktor vor. Nun tritt der Mann der ersten Stunde zurück und übergibt die Verantwortung der nächsten Generation, die bereits in den Startlöchern steht. Nathalie Wolgensinger 08.09.2021, 05.00 Uhr

Martin Indlekofer gab anlässlich einer Aufführung des «Cirque Jeunesse Arabas» in Mellingen seinen Hut und die Glocke weiter an seine Nachfolger Joel Demierre und Nina Heggnauer.

Alexander Wagner

Wenn Martin Indlekofer durch das Städtli geht, kommt es mitunter vor, dass er mit «Grüezi Herr Diräkter» begrüsst wird. Der 57-Jährige erzählt dies lachend. Dass man ihn in Bremgarten und Umgebung als Zirkusdirektor wahrnimmt, ist nicht weiter verwunderlich. Stand er doch die vergangenen 25 Jahre Sommer für Sommer in der Arabas-Manege und begrüsste die kleinen und grossen Zuschauer des beliebten Freiämter Jugendzirkus.

Dass er nun zurücktritt und sein Baby in jüngere Hände gibt, das erfülle ihn ein wenig mit Wehmut, gesteht er ein. Aber zugleich freue er sich sehr, dass mit Nina Hegnauer und Joël Demierre zwei Nachfolger an seine Stelle treten, die den Zirkus sehr gut kennen. Die beiden gehören seit ihrer Kindheit der Arabas-Familie an. Indlekofer ist überzeugt:

«Sie kennen den Zirkus in- und auswendig, die werden das ganz bestimmt gut machen.»

Indlekofer gibt im Herbst sein Präsidentenamt ab und wird dann als normales Vereinsmitglied mitarbeiten, «oder auch nicht – ganz wie es mir gefällt», fügt er lachend an.

Der Zirkus faszinierte ihn von Kindesbeinen an

Dass er einst einen Jugendzirkus gründen würde, darauf deutete bereits während seiner Kindheit einiges hin. Er erzählt: «Wenn der Zirkus Knie nach Brugg kam, war ich immer mit von der Partie. In den ersten Jahren besuchte ich die Vorstellungen noch mit meinen Eltern, später dann ergatterte ich kleine Aushilfsjobs, die mit einem Freibillett belohnt wurden.»

Es waren nicht nur die waghalsigen Nummern der Artisten oder die exotischen Tiere, die Martin Indlekofer in seinen Bann zogen. Vielmehr habe ihn das Zusammenspiel von Technik und Teamarbeit fasziniert, erzählt er.

Das Zusammenspiel von Technik und Teamarbeit fasziniert den abtretenden Zirkusdirektor Martin Indlekofer.

Alexander Wagner

Später dann versuchte sich der Brugger als Clown. Seine Nummer kam beim Publikum an und er wurde Mitglied des Unterhaltungsprogramms des Kinderfilmdienstes. Dieses Angebot dürfte den älteren Semestern noch gut bekannt sein. Bevor in jedem Haushalt Fernsehgeräte standen, tingelte der Kinderfilmdienst übers Land und zeigte an den Mittwochnachmittagen Spielfilme in den Schulhäusern. Mit zum Angebot gehörte auch ein Unterhaltungsprogramm, das von Kindern gestaltet wurde.

Nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer verschlug es den begeisterten Sänger ins Freiamt. In Bellikon trat er 1987 seine erste Stelle an. Nach einem Jahr wechselte er nach Bremgarten, wo er bis heute an der Mittelstufe unterrichtet. Es versteht sich von selbst, dass es nicht lange dauerte, bis er auf den Zirkus Biber in Arni aufmerksam wurde und bald schon Verantwortung übernahm. Er erzählt: «Wir hatten im Laufe der Zeit immer mehr Kinder aus Bremgarten, die mitmachen wollten. Das war einer der Gründe, dass wir 1996 den Jugendzirkus Arabas in Bremgarten gründeten.»

Ein Aufruft am Radio brachte den Stein ins Rollen

Was damals gemeinsam mit einigen befreundeten Familien am Küchentisch beschlossen wurde, zog bald weite Kreise. Rund 30 Kinder und deren Eltern machten im ersten Jahr mit. «Wir besassen gar nichts, ausser einem Startkapital von 400 Franken», erzählt er lachend.

Bald aber kam eins zum andern. Ein Auftritt am Radio mit einem Aufruf, Waren zu spenden, brachte dem Zirkus die dringend benötigten Bauwagen sowie Tische, Bänke und Stoffe ein. Das Zelt konnte die Truppe in den ersten Jahren noch mieten. Heute verfügt der Jugendzirkus über ein professionelles Equipment.

Hier ziehen alle am selben Strick: Kinder und Erwachsene helfen beim Aufbau des Zeltes. Archiv (3. Februar 2020)

Die Auftrittsorte variierten, während der ersten Jahre fanden die Vorstellungen in Zufikon statt, später dann in Bremgarten. Einige Jahre reiste der Tross für zusätzliche Aufführungen nach Arni, Villmergen oder Muri. «Wir wollten den Kindern ein richtiges Zirkuserlebnis bieten. Der Aufwand erwies sich dann aber als zu gross», erzählt er.

Der Zirkus bietet den Kindern nicht nur viel, er verlangt ihnen einiges ab. Die Trainings finden dreimal wöchentlich statt. Auf dem Trainingsplan stehen Jonglage, Balance und Konzentrationsübungen. Unterrichtet werden die jungen Artisten nicht nur von Laien, punktuell zieht das Team Profis hinzu. Und auch die Eltern stehen in der Pflicht. Sie sind dazu angehalten, beim Zirkus mitzuhelfen. Nur so ist es möglich, das hohe Niveau aufrechtzuerhalten. Er sagt:

«Oft machen alle Geschwister bei uns mit. Das ist ein Familienprojekt, das von allen getragen wird.»

Er will Raum für Neues schaffen

25 Jahre lang hatte Indlekofer die Zügel fest in der Hand. Und während all der Jahre habe ihn die Arbeit im Team fasziniert, erzählt er begeistert. Sein Einsatz war immens. Er war nicht nur Springer und Mädchen für alles, Martin Indlekofer war der personalisierte Zirkus Arabas.

Nun, da die ersten Zirkuskinder ins Erwachsenenleben treten, sei es Zeit, Platz für Neues zu schaffen. Dass es dem Bremgarter langweilig werden könnte, diese Befürchtung ist grundlos. Auf ihn wartet die Arbeit im Team des Kellertheaters, dem er seit 1992 angehört. Ein wenig Wehmut schwinge nun schon mit, wo die letzten Vorstellungen stattfinden, bestätigt er. Doch was bleibt, ist die Gewissheit, dass es weitergeht und dass viele begeisterte Besucher dem Zirkus seit Jahren die Treue halten.

