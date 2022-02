Mundartmusiker Nick Spalinger veröffentlicht erste Single

Bremgarten Der Sprachwitz bleibt: Freiämter Mundartsänger Nick Spalinger veröffentlicht erste Single Im Freiamt und darüber hinaus kennt man Nick Spalinger von den Liedermacherfestivals «Troubadix». Und auch sonst ist der «singende Mundarttüftler» auf Schweizer Bühnen kein Unbekannter. Nun erscheint sein erstes Album als Solokünstler. 18.02.2022, 05.00 Uhr

Der Bremgarter Musiker Nick Spalinger veröffentlicht seine erste Mundart-Single «Fründlich». zvg

Mit seiner Musik und seiner Sprachakrobatik war der Bremgarter Nick Spalinger im und übers Freiamt hinaus bereits auf diversen Bühnen zu Gast. In der Welt der Mundartmusik ist er längst kein Unbekannter mehr. Erste Erfolge erzielte der heute in Obfelden ZH wohnhafte Musiker mit seiner ersten Band «Baumnusswax».

Unterdessen ist Spalinger als Solokünstler unterwegs. Im kommenden September wird sein erstes Album erscheinen, das er zusammen mit dem Brugger Kontrabassisten Florian Rechsteiner aufgenommen hat. Seine erste Mundart-Single «Fründlich» erscheint aber bereits am heutigen Freitag. Und sie wird nicht minder mit Sprachwitz überzeugen, wie seine bisherigen Werke, wie Spalinger in einer Mitteilung verspricht.

Der «singende Mundarttüftler» knüpft mit dieser Produktion folkig, rockig und gerappt an seine Erfolge an, die er beispielsweise beim alljährlichen Liedermacherfestival «Troubadix» erzielen konnte. Vier Mal hat er es in dessen Final geschafft, 2019 erreichte er in Sins den zweiten Platz. Spalinger und Rechsteiner arbeiten aktuell auch zusammen an ihrem Bühnen-Programm «wäni cha cho, chumi.» (az)