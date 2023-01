Sandro Magistretti ist neuer Bataillonskommandant Aargau Ost

Bremgarten Der Mann mit den unkonventionellen Ideen: Das ist der Werdegang des obersten Zivilschützers der Region Aargau Ost Sandro Magistretti heisst der neue Bataillonskommandant des Gemeindeverbandes Bevölkerungsschutz und Zivilschutz Aargau Ost. Der 37-Jährige aus Hermetschwil-Staffeln kennt nicht nur die Organisation, sondern auch die Menschen dahinter. Dass er die neue Aufgabe im Freiamt antritt, hat aber auch noch andere Gründe. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Sandro Magistretti setzt auf einfache Lösungen bei komplexen Problemen. zvg

Sandro Magistretti wird ab dem 1. Februar als Bataillonskommandant dem Gemeindeverband Bevölkerungsschutz und Zivilschutz Aargau Ost vorstehen. Diese Aufgabe ist für den 37-jährigen Familienvater aus Hermetschwil-Staffeln ein weiterer Schritt auf seiner eindrücklichen Karriereleiter.

Den Grundstein dazu legte er mit einer Ausbildung zum Metallbauer. Anschliessend absolvierte der Stadtzürcher 2006 die Rekrutenschule und entschloss sich, eine militärische Laufbahn einzuschlagen und die Berufsunteroffiziersschule zu besuchen.

Es waren mehrere Gründe, die ihn 2010 dazu bewogen, die Ausbildung abzubrechen. Er sagt: «Ich hätte gerne in der Nähe meines Wohnortes gearbeitet. Als Berufsmilitär ist das nicht möglich.» Seinen Bauchentscheid, die Ausbildung abzubrechen, bereut er nicht. Im Gegenteil: Von diesen Erfahrungen profitierte er im Verlauf der nächsten Jahre oft.

Abläufe unter die Lupe nehmen und anpassen

Es folgte eine Stelle im Sicherheitsdienst einer kleinen Firma, bis er 2011 dem Ruf von Schutz & Rettung Zürich folgte und erst Chef im Fachbereich Spezial-Formationen und später Chef der Milizfeuerwehr und Zivilschutz Region Süd wurde. Dazu gehörte auch die entsprechende Feuerwehr- und Zivilschutzausbildung. Magistretti bekleidet mittlerweile den Rang eines Kommandanten im Zivilschutz und war Stabsoffizier in der Feuerwehr.

In Zürich konnte er seine Stärken voll ausspielen: Die Abläufe unter die Lupe zu nehmen, diese zu vereinfachen, anzupassen und somit alltagstauglicher zu machen. Sein Leitspruch lautet:

«Komplexe Probleme erfordern einfache Lösungen.»

2017 folgte der Wechsel zur Stadt Dietikon, wo er als Kommandant der dortigen Zivilschutzorganisation (ZSO) unter anderem für die Neuausrichtung der Organisation verantwortlich war. Sein Wunsch, einer Grossregion vorzustehen, ging bereits drei Jahre später in Erfüllung.

Sandro Magistretti freut sich auf die Herausforderung im Aargau. zvg

Er wurde zum Kommandanten der ZSO Uster gewählt und zeichnete für 322 Zivilschutzangehörende und Mitarbeitende verantwortlich. Die neue Arbeitstelle trat er just zu Beginn der Pandemie an und war entsprechend von der ersten Minute weg gefordert.

Die ersten Wochen lebte er am Arbeitsplatz in Uster

Er erzählt: «Das war eine intensive Zeit, ich war fast ununterbrochen im Einsatz und habe in den ersten Wochen auch in Uster geschlafen.» Auf diese Art und Weise habe er sich nicht nur schnell einarbeiten, sondern auch Abläufe optimieren können.

Als ihm nach etwas mehr als einem Jahr die Stelle als Verantwortlicher Kommandant der Kantonalen ZSO in Nidwalden angeboten wurde, fackelte er nicht lange. Er sah die verantwortungsvolle Stelle auch als Sprungbrett für seine angestrebte Laufbahn in der Bundesverwaltung an. Auch wenn sich der Arbeitsweg von seinem Wohnort im Reusstal nochmals verlängerte.

In der Innerschweiz wurde er ins kalte Wasser geworfen. Seinen ersten Arbeitstag verbrachte er beim Einsatz in Grafenort, wo der Eltschenbach über die Ufer trat. Er erzählt:

«Ich stand tagsüber in Nidwalden im Einsatz und abends und nachts dann für die RFO Aargau Ost, die ebenfalls mit überlaufenden Gewässern zu kämpfen hatte.»

Magistretti war nicht nur beruflich im Bevölkerungsschutz aktiv, sondern auch in der Freizeit. Von 2017 bis 2018 als Stabschef des Regionalen Führungsorgans (RFO) Mittleres Reusstal, ein Jahr lang als Chef der RFO Reusstal und seit Januar 2020 Chef der RFO Aargau Ost.

Den Flugsimulator im heimischen Büro hat sich der begeisterte Computeranwender selber eingerichtet. zvg

Bloss zehn Minuten Arbeitsweg

Anfang Februar wird er nun die Stelle als Bataillonskommandant der ZSO Aargau Ost antreten und ist damit gemeinsam mit seinem ehemaligen Führungsstab für 26 Gemeinden (unter anderem Bremgarten und die Mutschellengemeinden sowie Mellingen, Fislisbach und Stetten und auch Wohlen, Hägglingen, Villmergen und Waltenschwil) mit knapp 100'000 Bürgerinnen und Bürger und 850 Zivilschutzdienstleistende verantwortlich. Diese Stelle, so versichert er lachend, sei kein Sprungbrett für Bundesbern. Er sagt:

«Mittlerweile weiss ich, dass ich in die Politik hätte gehen müssen, um wirklich etwas zu bewegen.»

Seine Erfahrung in Nidwalden habe ihm deutlich aufgezeigt, dass er in der Region und für den Zivilschutz mehr erreichen könne. Den Arbeitsplatz bei der ZSO Aargau Ost wird er am 1. Februar beziehen. Die Asylnotlage des Kantons beschäftigt die ZSO noch nicht, so Magtistretti. Noch sei keine Einfrage eingegangen, das könne sich aber noch ändern.

Er freut sich: «Mein Arbeitsweg verkürzt sich auf zehn Minuten.» Dann bleibt auch mehr Zeit für seinen privaten Flugsimulator, mit dem er nach Feierabend virtuelle Flüge in alle Herren Länder unternimmt.

