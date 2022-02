Bremgarten: Güselmann Beat Zeier feiert sein 40-jähriges Jubiläum

Am 1. Februar feierte der Bremgarter «Güselmann» Beat Zeier sein 40-Jahr-Arbeitsjubiläum beim Bauamt des Reussstädtchens. Das wurde in der AZ mit einem grossen Bericht gefeiert. Was danach geschah, hätte der Jubilar aber nie erwartet.

Andrea Weibel 12.02.2022, 05.00 Uhr