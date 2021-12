Bremgarten: 26. Christchindli-Märt ist feierlich eröffnet

Pandemie Erschöpfung, Wut und Hoffnungslosigkeit in den Spitälern – Regierung beschliesst neue Massnahmen

Ab Samstag gilt in Innenräumen Maskenpflicht. Auch Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse müssen wieder Maske tragen. In Spitälern und Pflegeheimen hat die Regierung für Mitarbeiter und Besucherinnen Masken- und Zertifikatspflicht eingeführt. Die neuen Massnahmen sind eine Reaktion auf die «besorgniserregende Entwicklung» und die angespannte Lage in den Spitälern.