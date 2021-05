Die 1.-Mai-Feierlichkeiten wurden sowohl in Bremgarten als auch in Wohlen abgesagt. In Bremgarten gingen am Freitagabend rund 40 Menschen auf die Strasse, am Samstag hing an der Eisenbahnbrücke ein riesiges Transparent.

Nathalie Wolgensinger 02.05.2021, 05.00 Uhr