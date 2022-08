Festival i de Marktgass erstmals auch im Bremgarter Stadtgarten

Bremgarten Das «Festival i de Marktgass» neu auch im Stadtgarten: So gross wird das Jubiläum gefeiert Es ist das aufwendigste «Festival i de Marktgass», das das OK in Bremgarten je auf die Beine gestellt hat. Zum zehnten Mal findet es in der Altstadt statt – zu diesem Jubiläum sollte frischer Wind her. Der kommt nun in Form eines Fisches, 18 Acts und einer zusätzlichen Bühne. Melanie Burgener 04.08.2022, 14.41 Uhr

In den vergangenen zwei Jahren hat das «Festival i de Marktgass» coronabedingt im kleinen Rahmen an der Reuss stattgefunden. Melanie Burgener

Kurz bevor’s losgeht, fühle es sich jeweils so an, als ob gleich alles auseinander falle, sagt Nico Schulthess. Doch eigentlich wissen er und seine Kolleginnen und Kollegen, dass alles gut kommt. Immerhin ist es heuer bereits das zehnte Mal, dass sie in Bremgarten das «Festival i de Marktgass», kurz FidM, in der Altstadt auf die Beine stellen.

Nervös seien sie trotzdem – und in diesem Jubiläumsjahr sogar noch etwas mehr als sonst. «Es wird das aufwendigste Festival, das wir je gemacht haben», sagt OK-Mitglied Schulthess. «Es gibt einige Neuerungen. Denn alles so zu machen, wie bisher, einfach nur, weil es immer schon so war, ist für dieses Festival keine Option», fügt er an.

So findet das FidM am Freitag und Samstag, 5. und 6. August, erstmals nicht nur in der Marktgasse, sondern auch mit einer dritten Bühne im Stadtgarten statt. «Zudem haben wir in der Gasse eine neue Hauptbühne, dank der wir unsere technischen Möglichkeiten erweitern können», so Schulthess.

Kaum vorstellbar, dass der Anlass einst an nur einem Abend mit drei Acts auf einer einzigen Bühne durchgeführt worden ist. «In diesem Jahr sind es 18 Acts», sagt Aline Steiger. Auch sie ist neu im Team. Schulthess freut sich: «Zusammen mit ein paar weiteren jungen Neumitgliedern im OK bringt sie Dynamik mit. Es fühlt sich alles frischer an.»

«Das Festival ist und bleibt ein Non-Profit-Anlass»

Diese Dynamik spiegelt sich beispielsweise in der neuen Aufmachung des FidMs. Anstatt der beiden Bremgarter Löwen ziert nun ein Fisch das Logo. «Ihn findet man auch auf den einzelnen Posts auf den sozialen Medien. Und die Linie, die sich ebenfalls durchzieht, ist jene der Reussschlaufe», erklärt Aline Steiger, die neu für die Kommunikation und den Onlineauftritt verantwortlich ist.

«Solche Details fallen den meisten wahrscheinlich gar nicht auf», ist sie sich bewusst. So zum Beispiel auch nicht das «Hoi» im Logo, das nicht etwa zum Namen gehört, sondern die Gäste und die Acts nach Corona wieder in der Marktgasse zurückbegrüsst. Sie sagt:

«Doch für uns sind solche Sachen wichtig. Es zeigt die Hingabe, mit der wir dieses Festival organisieren.»

Und diese Hingabe und das Herzblut, mit dem alle OK-Mitglieder und alle Helfenden das FidM auf die Beine stellen, habe sich auch in zehn Jahren nicht verändert. «Wir arbeiten noch immer alle ehrenamtlich. Das Festival ist und bleibt ein Non-Profit-Anlass», sagt Schulthess, der Musikagent und Sänger der Band «Al Pride».

So richte sich ihre Motivation nicht auf den Gewinn aus, sondern darauf, das zu tun, was ihnen am Herzen liegt. Ein Beispiel erkenne man am Line-up, so Schulthess:

«75 Prozent aller Acts sind weiblich. Auch bei den Hintergründen der Menschen, die bei uns auftreten, haben wir auf Diversität geachtet.»

Steiger ergänzt: «Und das nicht, weil wir das plakatieren wollen. Sondern, weil uns das wichtig ist. Wir müssen das nicht so verkaufen.»

Zum ersten Mal keine Sponsorinnen und Sponsoren

Manchmal, wenn die Vorbereitungsarbeiten gerade am strengsten sind, fragen sich die OK-Mitglieder trotzdem, weshalb sie das eigentlich auf sich nehmen. «Doch dann erlebst Du die Atmosphäre wieder und siehst, wie viel es den Leuten gibt», sagt Nico Schulthess. «Es fühlt sich alles so wertvoll an. Dann ist der Tank wieder gefüllt und man freut sich darauf, nach dem Anlass gleich mit der Vorbereitung fürs nächste Jahr zu beginnen.»

In diesem Jahr zählen beispielsweise Stereo Luchs, Sirens of Lesbos, Priya Ragu oder Emilie Zoé zu den Highlights. Die Tickets können erstmals im Vorverkauf erworben werden. Schulthess sagt:

«Damit erleichtern die Gäste uns die Planung und sie erhalten damit ein Ticket, mit dem sie kostenlos mit dem ÖV anreisen können.»

Dafür kommt die Aargau Verkehr AG (AVA) als einzige Sponsorin auf. «Ansonsten finanzieren wir den Anlass erstmals nur mit den Tickets.» Grund dafür sei unter anderem die parallel stattfindende Bremgarter Gewerbeausstellung. «Für die lokalen Unternehmen wäre es schwierig gewesen, in beide Veranstaltungen zu investieren», so Schuthess. Pro Abend rechnen die Veranstaltenden mit 1200 bis 1500 Besuchenden.

Ticketverlosung: Die AZ verlost einmal zwei Zweitagespässe für das «Festival i de Marktgass». Unter allen E-Mails mit dem Betreff «FidM 2022», die bis am Freitag, 5. August, um 10 Uhr an wettbewerb-schweizamwochenende@chmedia.ch eingehen, wird eine Gewinnerin oder ein Gewinner ausgelost und anschliessend benachrichtigt.

Weitere Infos und Tickets unter: www.festivalmarktgass.ch.