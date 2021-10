Erstes schwules Freiämter Paar hat Hochzeitstermin reserviert

Bremgarten Das erste schwule Freiämter Paar hat seinen Heiratstermin reserviert – das ist seine Geschichte Einen Tag nach dem Ja zur Ehe für alle meldete sich bereits das erste schwule Paar auf dem Standesamt Bremgarten zur Hochzeit. Wenn alles klappt, geben sich Reiner Ackermann und Jeffrey Wieland am 26. August 2022 das Ja-Wort. Der AZ erzählen sie, wie sie zueinander gefunden haben, welchen Namen sie künftig tragen wie sie ihre Hochzeit feiern wollen. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Jeffrey Wieland (links) und Reiner Ackermann sind das erste homosexuelle Paar, das sich im Freiamt einen Hochzeitstermin reserviert hat. Chris Iseli

«Mein Verlobter und ich würden gerne einen Hochzeitstermin reservieren.» Diesen Satz sagte Reiner Ackermann am 27. September, morgens um 9 Uhr, zu einer Beamtin des Standesamtes Bremgarten. Er war unglaublich stolz, dass er diese Worte sagen konnte. Auch die Standesbeamtin habe sich gefreut, erinnert er sich gut. «Nur war es ihr etwas peinlich, denn sie hatte die entsprechenden Dokumente noch gar nicht parat», berichtet er lachend.

Das war kein Wunder, denn nur einen Tag zuvor, am Sonntag, 26. September, hatte die Schweiz über die «Ehe für alle» abgestimmt und diese mit wehenden Fahnen angenommen. Das bedeutet, ab Juli 2022 dürfen auch homosexuelle Paare offiziell heiraten, statt ihre Partnerschaft wie bisher nur eintragen zu lassen. Genau das wollen Ackermann und sein Verlobter Jeffrey Wieland tun. Und zwar am Freitag, 26. August 2022.

Erst war der eine in einer Beziehung, dann der andere

Begonnen hat die Liebesgeschichte zwischen dem 26-jährigen Jeffrey Wieland und dem 41-jährigen Reiner «Acki» Ackermann eigentlich schon im September 2017. Und zwar in Berlin. Der in Jonen aufgewachsene Fahrleitungsbauer Wieland reiste damals mit Freunden an ein Strassenfest in die deutsche Hauptstadt. «Ich kannte einen seiner Freunde. So lernten wir uns kennen», erinnert sich Ackermann, von Beruf Fahrdienstleiter, der sein ganzes Leben in Berlin gewohnt hat.

Reiner Ackermann und Jeffrey Wieland auf ihrem Balkon in Bremgarten. Chris Iseli

Die beiden erkannten bald, dass sie sehr viel gemeinsam haben. Unter anderem das Reisen. So lud der Schweizer den Deutschen ein, bei ihm vorbeizukommen, sollte er wieder einmal in der Schweiz sein. Ackermann erinnert sich: «Im Februar 2018 verbrachte ich mit Freunden ein Schlittelwochenende in den Alpen. Also meldete ich mich bei Jeffrey.»

Wieland war begeistert von der spontanen Anfrage. «Ich war in einer Beziehung, aber es hat damals schon ein wenig gefunkt. Auch wenn Acki das wohl gar nicht gemerkt hat.» Ackermann lacht ebenso: «Ich habe es noch nie gleich gecheckt, wenn jemand mit mir geflirtet hat.»

«Ich dachte, man könnte sich ja mal ankuscheln»

Im Verlauf des Jahres veränderten sich die Lebensumstände von beiden. Wielands Beziehung ging in die Brüche. «Ich dachte an Acki und erkundigte mich bei Freunden über ihn. Das Dumme: Unterdessen war er in einer Beziehung», erzählt Wieland. Der Berliner ging ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf.

«Ende Juli 2020 hörte ich, dass Acki wieder Single sei», berichtet er mit einem breiten Grinsen. «Da lud ich ihn einfach ein, mit mir wandern zu gehen.» Ackermann weiss noch: «Ich mochte wandern, ich mochte Jeffrey, also sagte ich zu. Ohne mir viel dabei zu denken.»

Am 26. August 2022 wollen sich Jeffrey Wieland und Reiner Ackermann das Ja-Wort geben. Chris Iseli

Es war der 25. November 2020, als Ackermann mit Wieland in die Flumserberge hinaufstieg. Wegen Eis und Schnee verpassten sie den letzten Bus. «Aber die Gondeln fuhren noch.» Dieser Moment ist wichtig für die beiden, denn: «Es war etwas kühl. Da dachte ich, man könnte sich ja mal ankuscheln», erzählt Ackermann und schaut seinen Verlobten verliebt an.

Am selben Abend tranken sie ein Glas Wein in der Infinity Bar in Zürich. «Da gab er mir den allerersten Kuss», weiss Ackermann noch genau. Schon bald waren die beiden ein Paar.

Es dauerte keinen Monat, bis Wieland den Antrag machte

Von nun an liess Wieland nichts mehr anbrennen. Schon am 23. Dezember 2020, nach knapp einem Monat Beziehung, fragte er Ackermann, ob er ihn heiraten wolle. Natürlich wollte dieser. Er erzählt: «Am 24. Dezember feierten wir Weihnachten mit Jeffreys Familie. Wir wollten ihnen gemeinsam sagen, dass wir verlobt sind. Doch als ich allein mit seiner Mutter in der Küche sass, fragte sie geradeheraus: ‹Acki, möchtest du meinen Sohn heiraten?› Da musste ich natürlich ja sagen.»

Gleich am 27. September sicherten sich Jeffrey Wieland und Reiner Ackermann ihren Hochzeitstermin beim Standesamt Bremgarten. Chris Iseli

Die Familie freute sich von Herzen mit den beiden. Anfang Jahr meldete Ackermann seinem Chef, dass er in die Schweiz auswandern wolle. «Er war nicht glücklich. Aber meine Eltern sind beide verstorben, mich hält nichts mehr in Berlin.» Er konnte firmenintern zum Stellwerk in Basel Bad wechseln, der einzigen Stelle der Deutschen Bahn, bei der die Angestellten in Franken bezahlt werden und in der Schweiz Steuern zahlen. «So konnte ich am 1. Oktober offiziell nach Bremgarten ziehen.» Er erzählt:

«Als ich mich anmeldete und gleichzeitig den Hochzeitstermin reservierte, waren die Leute auf dem Standesamt so lieb und hilfsbereit, ich fühle mich wirklich willkommen hier.»

Die Trauung am 26. August 2022 soll im Standesamt Bremgarten stattfinden. Sie freuen sich sehr, dass das nun offiziell möglich ist. Ackermann wird den Nachnamen seines Verlobten annehmen. Danach möchten sie zum Casino spazieren, um dort mit Familie, engen Freunden und Kollegen gemütlich zu feiern. «Ich denke, es wird auch den einen oder anderen deutschen Hochzeitsbrauch geben. Zum Beispiel darf ein Paar nicht eher in den Festsaal, bis sie gemeinsam mit einer Säge einen dicken Holzklotz durchsägt haben. Leider ist immer genau dann das Sägeblatt stumpf», lacht Ackermann.

Reiner Ackermann und Jeffrey Wieland haben sich anstelle von Verlobungsringen Schlösschen gravieren lassen. Andrea Weibel

Am Samstag wollen sie mit ihrem grossen internationalen Freundeskreis in Zürich ein zweites Fest feiern. Dort werden Leute aus ganz Europa und, wenn es Corona zulässt, auch aus den USA und Australien dabei sein. Bis dahin haben sie viel Zeit, um zu planen und gemeinsam ihre Anzüge zu kaufen. Und natürlich für die Junggesellenfeiern, die ihre Trauzeugen für sie organisieren.