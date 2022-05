Bremgarten: Currywurst als Neuheit am Reuss Food Festival

Bremgarten Currywurst und Caipibar: Mit diesen Neuheiten macht das Reuss Food Festival die Besuchenden gluschtig In knapp einem Monat lockt das Reuss Food Festival in Bremgarten zusammen mit dem Schlagerwahnsinn wieder viele Besuchende ins Städtchen. Kulinarisch wartet erneut ein breites Angebot, wie OK-Chefin Esther Lattmann vorausblickt. Marc Ribolla 18.05.2022, 05.00 Uhr

Das Reuss Food Festival in Bremgarten findet im Bereich des Casino an der Reuss statt, wie hier bei der Premiere 2019. zvg

Der Slogan verspricht einmal mehr «Dolce far niente» und lockere Atmosphäre: «Genuss am Fluss an der Reuss-Riviera». Auch die dritte Auflage des Bremgarter Reuss Food Festivals (RFF) möchte die Besuchenden mit kulinarischen Köstlichkeiten überraschen. Das RFF ist ein Bestandteil des Schlagerwahnsinns und findet in knapp einem Monat vom 22. bis 25. Juni statt.