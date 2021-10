Saison 2021/22: Filmclub Bremgarten präsentiert neues Programm

Bremgarten Comeback nach Corona-Aus im Vorjahr: Der Filmklub startet in eine neue Saison Nach dem pandemiebedingten Abbruch des Kinoprogramms im letzten Jahr, geht der Filmclub Bremgarten am 21. Oktober gestärkt in seine 19. Saison – und hofft mit seinem erneut hochkarätigen Programm neue Gesichter ins Kellertheater zu locken. 06.10.2021, 05.00 Uhr

Das Teams des Filmclubs Bremgarten startet in die 19. Saison. zvg (27.9.2018)

Da gibt es nichts zu beschönigen: Die Saison 2020/21 des Filmclubs Bremgarten war ein Reinfall. Nicht nur zwang die Coronavirus-Pandemie den Vorstand des Klubs dazu, das Programm stark zu verkürzen. Auch sorgten die Zunahme der Fallzahlen und die damit einhergehenden Einschränkungen für Kulturbetriebe dazu, dass ab der zweiten Saisonhälfte der Vorhang fiel. Erstmals in der bald 20-jährigen Geschichte des Vereins musste eine Saison abgebrochen werden.

Mit der allmählichen Wiederauferstehung des Kulturgeschehens in der Schweiz meldet sich nun auch der Filmclub Bremgarten mit einem spannenden Kinoprogramm zurück. Eröffnet wird die 19. Saison am

21. Oktober mit der dänischen Tragikomödie «Der Rausch». Der Streifen mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle staubte nicht nur beim Europäischen Filmpreis Auszeichnungen in mehreren Kategorien ab. Er wurde ausserdem mit einem Oscar als bester ausländischer Film geehrt.

Spannend, emotional und urkomisch

Mit «Lunana – A Yak in the Classroom», «Wanda mein Wunder», «Der Glanz der Unsichtbaren», «100 Dinge» und «Ask Dr. Ruth» folgt in der ersten Saisonhälfte ein spannender, emotionaler und urkomischer Mix internationaler Filme.

Nach dem üblichen Unterbruch des Programms im Dezember und Januar geht der Filmklub am 24. Februar mit «Nomadland» fulminant in die zweite Saisonhälfte. Der berührende Roadmovie mit Oscar-Preisträgerin Frances McDormand zeigt mit betörend schönen Bildern, wie Menschen in den USA nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 2008 alles verloren haben.

Weiter erwarten die Besucherinnen und Besucher in der zweiten Saisonhälfte die französische Sozialkomödie «Hors Normes», den Schweizer Dokumentarfilm «Apfel und Vulkan», die Tragikomödie «Résistance», den Thriller «Und morgen die ganze Welt» sowie die französische Komödie «En Liberté».

Zwei Familienfilme runden die Saison ab

Auch für die jüngeren Kinofans hat der Filmklub wieder vorgesorgt und präsentiert zwei spannende Familienfilme. Am Sonntag, 14. November, wird der Film «Binti» ausgestrahlt, am 13. März 2022 «Die Schule der magischen Tiere».

Die Filme des Hauptprogramms werden wie immer in Originalsprache und mit deutschen Untertiteln vorgeführt. Ab 19.30 Uhr sind Abendkasse und Bar im Kellertheater Bremgarten jeweils geöffnet, um 20.15 Uhr heisst es dann «Film ab!».

Einen einzelnen Kinoabend geniesst man für 12 Franken, für 60 Franken ist eine persönliche Saisonkarte für das komplette Programm zu haben. Für Studenten und Pensionäre sind die Eintrittspreise ermässigt. Einzelne Filme sehen sie bereits für 10 Franken, eine Saisonkarte erhält man für 49 Franken. (az)

Das komplette Programm und weitere Infos zum Filmclub Bremgarten gibt's auf der Website.