Bremgarten «Blut wird vergossen wegen des Betrugs» – war diese Whatsapp-Nachricht echt und eine versuchte Erpressung? Vor dem Bezirksgericht Bremgarten musste sich ein Iraner wegen versuchter Erpressung verantworten. Der Kläger und der Beschuldigte waren für den Richter keine Unbekannten. Marc Ribolla 19.01.2023, 05.00 Uhr

Die versuchte Erpressung soll gemäss Anklage via Whatsapp-Nachrichten geschehen sein. Donato Caspari (4.2.2019)

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der 40-jährige Farzad (Name geändert) am Mittwochmorgen zusammen mit seiner Anwältin im rustikalen Gerichtssaal des Bezirksgerichts Bremgarten wieder fand. Adrett gekleidet mit einem rosafarbenen Pullover über seinem Hemd und braunen Winterlederschuhen sass er da.

Wie schon vor knapp einem Jahr sah er sich einem strafrechtlich relevanten Tatvorwurf gegenüber. Damals wurde der Iraner, der im Aargau lebt, von Gerichtspräsident Peter Thurnherr vom Vorwurf der üblen Nachrede und der Verleumdung im Zusammenhang mit Facebook-Posts freigesprochen. Dieses Mal ging es gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten um versuchte Erpressung.

Und wie im Februar 2022 war der Zivil- und Strafkläger der Gleiche. Dieser war extra aus Polen angereist, verfolgte die Gerichtsverhandlung in einem Nebenraum und war durch seinen Anwalt im Saal vertreten. Im Kern geht es um Whatsapp-Nachrichten, die der Beschuldigte dem Kläger namens Abdul Abdani (Name geändert) in den Jahren 2019 bis 2021 geschickt haben soll.

15'000 Euro für eine Niederlassungsbewilligung

Hintergrund der Geschichte ist, dass Farzad 2018 an eine Firma 15'000 Euro bezahlte, damit diese die nötigen Formalitäten erledigt, damit seine Schwiegermutter in Polen eine Niederlassungsbewilligung erhält. Damals stand er in Kontakt mit Abdul Abdani, der offenbar für jene Firma arbeitete.

Der Deal in Polen platzte, weil gewisse Unterlagen, die Abdani eingereicht hatte, offenbar gefälscht waren. Farzad erhielt das Geld nicht zurück und die Firma verschwand 2019 plötzlich. Er fand heraus, dass 19 weitere Personen vom Betrug Abdanis, wie er sagt, betroffen sind. Seither läuft nach Farzads Aussage ein Gerichtsverfahren im Iran gegen Abdani.

«Ich habe nie solche Nachrichten verfasst»

Gemäss Anklage soll Farzad mit den Whatsapp-Nachrichten versucht haben, die Rückzahlung der 15'000 Euro zu erwirken. So soll er beispielsweise im September 2019 unter anderem geschrieben haben (übersetzt): «Blut wird vergossen wegen des Betrugs, den du begangen hast. Irgendwann werde ich dich finden.»

Oder im Mai 2021: «Ich werde dir etwas anhängen, um dich zu vernichten. Ich werde eine mexikanische Gruppe in spanischen beauftragen und 5000 Euro bezahlen um dich und deine Familie umzubringen.» Belegt wurden diese Nachrichten von der Anklage mit Screenshots. Farzad gab Gerichtspräsident Peter Thurnherr zu Protokoll, dass er seit Januar 2019 keine Kommunikation mehr mit Abdani gehabt habe. «Ich habe nie solche Nachrichten verfasst!», beteuerte Farzad.

Fehlender Absender und falsche Chat-Reihenfolge

Bei den als Beweisen eingereichten Screenshots von Abdanis Handy zeigten sich laut seiner Verteidigung viele Merkwürdigkeiten und sie hätten allgemein eine geringe Beweiskraft. Es sei eine blosse Behauptung, dass sie von ihrem Mandanten stammten. Beispielsweise fehlen teilweise Absender oder die Datumsangaben, oder neue Nachrichten sind oberhalb alter Nachrichten angezeigt, was bei Whatsapp-Chats normalerweise nicht der Fall ist. Ausserdem sind keine anderen Chatverläufe zu sehen.

«Das ist merkwürdig. Wo sind die anderen Nachrichten von Freunden et cetera?», gab Farzads Anwältin zu bedenken. Und sie warf auch ein: «Weshalb hat der Kläger nicht schon 2019 Anklage eingereicht, als er die ersten Nachrichten erhielt, sondern erst im März 2022, als mein Mandant beim anderen Verfahren freigesprochen wurde?» Farzad meinte im Schlusswort: «Wir sehen viele Widersprüche in den Unterlagen.» Bei der vorherigen Befragung hielt er fest, dass er vermute, die Screenshots seien manipuliert.

Nach rund 15 Minuten Beratung fällte Richter Thurnherr sein Urteil: Freispruch. Er begründete sein Verdikt so: «Mit der ganzen Vorgeschichte könnte man theoretisch meinen, dass sie ein Motiv für die Nachrichten hatten. Es gibt aber auch Zweifel. Es leuchtet nicht ein, dass Nachrichten keinen Absender haben oder zeitlich falsch sind. Deshalb drängt sich die Frage der Manipulation auf.»

Im vorliegenden Fall gebe es konkrete Zweifel an der Echtheit der Screenshots. «Es spricht einiges dafür, dass sie nicht der Urheber sind», so Thurnherr. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.