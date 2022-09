Stadtmuseum Bremgarten zeigt Ausstellung «Frauen in Bremgarten»

Bremgarten Berühmte Frauen der Städtligeschichte – Was das Stadtmuseum nach dem Umbau in der neuen Ausstellung bietet Das Bremgarter Stadtmuseum eröffnete nach einem mehrmonatigen Umbau am Samstag eine neue Wechselausstellung zum Thema «Frauen in Bremgarten». Marc Ribolla Jetzt kommentieren 04.09.2022, 14.00 Uhr

Museumspräsident Fridolin Kurmann im Bereich der neuen Wechselausstellung. Marc Ribolla

Wer das Bremgarter Stadtmuseum beim Kornhausplatz betritt, dem fällt auf den ersten Blick noch nichts auf. Erst wer sich tiefer in den Raum begibt, die paar Stufen hinunter zum Stadtmodell von Erich Russenberger geht und sich nach rechts dreht, merkt den Unterschied. Und einer der Gründe, weshalb das Museum seit rund fünf Monaten geschlossen war.

Baulich hat sich etwas verändert. «Hier war zuvor eine Wand, die nun rausgebrochen worden ist. Dahinter war der alte Öltank gewesen», erklärt Fridolin Kaufmann, Präsident des Vereins Stadtmuseum und Mitglied der Konzeptgruppe. Der Tank wurde im Rahmen des Umbaus zerlegt und ausgebaut.

Diese zusätzliche Nische entstand durch den Ausbau des Öltanks. Marc Ribolla

«Das Gebäude ist seit einiger Zeit am Fernwärmeverbund in der Unterstadt angeschlossen», sagt Kurmann. Mit dem Abbau des Öltanks wurde zusätzliche Ausstellungsfläche frei, in Form einer Nische von knapp eineinhalb auf eineinhalb Meter. Dieser Platz wird bereits für eine neue Wechselausstellung genutzt.

Ein Unisex-WC statt zwei separate genügt

Eine weitere Veränderung gibt es bei den sanitären Anlagen des Stadtmuseums. Zuvor existierte rechts des Eingangs jeweils ein separates Damen- und Herren-WC. Nun wurde es auf ein einzelnes Unisex-WC reduziert.

Das WC ist nun unisex und mit neusten Anlagen ausgestattet. Marc Ribolla

«Wir haben während den Öffnungszeiten keinen grossen Besucherandrang, weshalb die neue Lösung genügt», erklärt Kurmann dazu. Das neue WC ist nun auf einem topmodernen Zustand mit den Einrichtungen, bis anhin waren noch die Anlagen aus der Zeit der 1960er-Jahre installiert. Den freigewordenen zweiten WC-Raum nutzt das Museum jetzt als Materialraum und für die Elektrotableaux.

Ein original Koffer von Hebamme Getrud Fürling

Neu ist aber nicht nur ein Teil der Infrastruktur sondern auch die Wechselausstellung mit dem Thema «Frauen in Bremgarten». Sie wurde am Samstag offiziell eröffnet und soll rund zwei Jahre bestehen bleiben.

«Im Mittelpunkt stehen einerseits berühmte Frauen aus dem Städtli, aber auch Frauen, die das Leben in Bremgarten auf unspektakuläre Art geprägt haben», beschreibt Kurmann die Ausstellung. Den Auftakt im Untergeschoss machen Plakate und Zeitungsausschnitte zu den Abstimmungen ums Frauenstimmrecht 1959 und 1971.

Ein Teil der Ausstellung «Frauen in Bremgarten». Marc Ribolla

Im ersten Obergeschoss dreht sich die Ausstellung dann um die berühmteren Bremgarterinnen wie Elisabeth Weissenbach (Pionierin der Handarbeitsschule) oder Franziska Dosenbach (Begründerin der Schuhfirma). Eine Etage höher erfährt man einiges über eher unspektakuläre Frauen wie Marie Stirnemann-Meier (Wirtin) oder Gertrud Fürling-Ritter (Hebamme).

Anschaulich begleitet sind die Infos zu den einzelnen Frauen von passenden Objekten. Unter anderem vom original Hebammenkoffer mit allen Instrumenten von Fürling-Ritter.

Der original Hebammenkoffer von Gertrud Fürling-Ritter. Marc Ribolla

Neue Ausstellung «Frauen in Bremgarten» im Stadtmuseum am Kornhausplatz, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.stadtmuseum-bremgarten.ch

