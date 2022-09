Bremgarten Begehrter Pop-up-Store statt «Pizza Mario» – was die Stadt mit dem Lokal an der Marktgasse vorhat Im Erdgeschoss der Liegenschaft Marktgasse 33 in der Bremgarter Altstadt wird ab November 2022 bis Juni 2023 ein spezielles Ladenkonzept umgesetzt. Citymanager Ralph Nikolaiski erklärt, was es damit auf sich hat. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

An der Marktgasse 33 in Bremgarten ist heute noch «Pizza Mario» einquartiert. Ab November gibt es dort den Pop-up-Store. Marc Ribolla

Nur noch knapp vier Wochen gehen im Erdgeschoss an der Marktgasse 33 in Bremgarten die beliebten Pizze von «Pizza Mario» über den Tresen. Dann wechselt der Imbissladen seinen Standort. Er nutzt die Chance, an die Zürcherstrasse 1 umzuziehen. Denn spätestens im Juni 2023 hätte es für Inhaber am bisherigen Ort geheissen, den Pizzaofen abzustellen.