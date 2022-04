Bremgarten: Ostermarkt hat dieses Jahr gleich drei Marktchefs

Bremgarten Bald tritt Legende Friedli ab – für einmal kümmern sich gleich drei Marktchefs um den Ostermarkt Nach drei Jahren Corona-Unterbruch findet in Bremgarten am Ostermontag wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Der langjährige Marktchef Walter Friedli, der im Juni aufhört, erhält dabei Unterstützung von seinen Nachfolgern Reto Lorenzi und Hanspeter Stutz. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die drei aktuellen Marktchefs in Bremgarten: der abtretende Walter Friedli (Mitte) mit dem neuen Marktchef Reto Lorenzi (rechts) und seinem Stellvertreter Hanspeter Stutz (links). Marc Ribolla

Super schönes Wetter, rund 25'000 Besuchende im Städtchen und beim Lunapark und rundum zufriedene Marktfahrende. So zeigte sich Bremgarten am Ostermarkt 2019 von seiner besten Seite. Die Coronapandemie war an jenem Montag, 22. April, noch weit weg. Niemand ahnte, dass es für drei Jahre der letzte Ostermarkt gewesen sein sollte.

Doch nun kann der traditionelle Grossanlass wieder stattfinden. Exakt 1092 Tage werden am kommenden Ostermontag verstrichen sein, seit Marktchef Walter Friedli zuletzt zum Ostermarkt begrüssen durfte. Für den 68-Jährigen wird es der zweitletzte Markt in seiner Funktion sein, nach dem Pfingstmarkt Anfang Juni tritt er nach über 30 Jahren ab und übergibt an zwei Nachfolger.

Das Arbeitspensum beträgt neu je 30 Prozent

Seit Februar sind Reto Lorenzi als neuer Marktchef und Hanspeter Stutz als dessen Stellvertreter bei der Stadt engagiert. Ihr Pensum beträgt je 30 Prozent. Jenes von Walter Friedli belief sich auf 40 Prozent. In den Vorbereitungen auf den Ostermarkt begleiten die beiden Neuen Friedli bei seiner Arbeit, um bestmöglich in dessen grosse Fussstapfen treten zu können.

Reto Lorenzi sagt: «Wir schauen, dass jeder weiss, was zu tun ist, und verteilen die Ämter. Wichtig ist, dass wir uns das Know-how aneignen.» Er werde sich hauptsächlich um die Bereiche der Organisation, Signalisation und Verkehr kümmern. Lorenzi ist seit 32 Jahren Regionalpolizist in Bremgarten, kennt sich deshalb in jenen Belangen gut aus.

Die Marktstände und -fahrenden sollen in die Zuständigkeit von Hanspeter Stutz fallen. «Das ist sinnvoll, weil er aus diesem Business kommt», erklärt Lorenzi. Stutz wohnt in Schongau und ist selbst Marktfahrer mit einem Piadina-Stand. Nun erlebt er die Marktorganisation von der anderen Seite. «Als Marktfahrer kann man einfach kommen und es ist alles vorbereitet», sagt Stutz. Nun wird er unter anderem fürs Anzeichnen der Marktstände verantwortlich sein. Und führt selber noch seinen Stand.

Friedlis Konzept hat sich bewährt

Der Arbeitsaufwand der Marktchefs nimmt in den Wochen vor einem Markt zu. Es gebe aber das ganze Jahr durch immer wieder etwas zu tun, sagt Lorenzi. Beispielsweise die Teilnahme an Sitzungen, die das Marktwesen beträfen und wo dessen Interessen vertreten werden müssen.

In unmittelbarer Zukunft möchten Lorenzi und Stutz nichts am Marktkonzept verändern. Er sagt:

«Walti machte es sehr gut. Sein Konzept hat Hand und Fuss. Es macht keinen Sinn, etwas zu ändern.»

Sie wollten die Bremgarter Märkte (Ostern, Pfingsten, Markt der Vielfalt, Christchindlimärt) als Marke und als Event sowie als Treffpunkt für die Bevölkerung weiter verankern, hebt der neue Marktchef hervor. «Wir möchten das hohe Niveau behalten und so weiterführen», unterstreicht Hanspeter Stutz. Das ist auch Walter Friedli ein Anliegen. Er sagt: «Es sollte in meinem Sinn weitergehen.»

Für Lorenzi wird der Ostermarkt insofern auch speziell, weil er dann seinen 55. Geburtstag feiert. «Weil ich in Bremgarten aufgewachsen bin und schon als Kind die Märkte besucht habe, ist es für mich eine Freude und Ehre, nun als Chef diese Anlässe organisieren zu dürfen», erklärt er.

Keine Corona-Einschränkungen mehr – keine schlaflosen Nächte

Froh ist das Marktchef-Trio auch, dass der Ostermarkt ganz ohne Corona-Einschränkungen stattfinden kann. «Es ist sehr schön, dass die Besuchenden nicht mehr eingeengt sein müssen», sagt Lorenzi. Die teils anspruchsvollen Vorschriften bei den anderen Bremgarter Märkten sorgten bei Walter Friedli jeweils für schlaflose Nächte im Vorfeld. «Das ist wieder anders vor diesem Ostermarkt. Bis jetzt ist es sehr entspannt. Und das Wetter soll auch gut sein», freut sich Friedli.

Angemeldet sind heuer 360 Marktfahrende. Die offiziellen Marktzeiten sind von 8 bis 18 Uhr am Ostermontag. Der Lunapark beim Casino ist zusätzlich schon am Ostersonntag ab 13 Uhr bis in die Abendstunden geöffnet. Die Marktchefs empfehlen die Anreise mit dem ÖV.

