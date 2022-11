Bremgarten Aus einer über 100-jährigen Eiche gefertigt: Das «Bremgarter Meitli» darf weiter am Reussweg träumen Die Zufiker Künstlerin Petra Hochstrasser schuf aus einer über 100 Jahre alten Eiche aus Zufikon ein Kunstwerk für den Bremgarter Artwalk im September. Ihr «Bremgarter Meitli» gewann sehr viele Herzen. Jetzt darf es weiterhin die Passanten am Reussweg erfreuen. Verena Schmidtke 04.11.2022, 05.00 Uhr

Das «Bremgarter Meitli» schaut in der Herbstsonne verträumt in die Reuss hinunter. Verena Schmidtke

Warmer Sonnenschein lockt Anfang November noch viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger in Bremgarten an die Reuss. Ein herziger Anziehungspunkt ist ganz offensichtlich das «Bremgarter Meitli». Auf Zehenspitzen stehend, lugt die hölzerne Figur über das Geländer, an dem sie sich festhält. Fast jeder, der an ihr vorübergeht, schaut sie genauer an, berührt ihre Schulter oder macht gar ein Foto. Manche verweilen ein bisschen länger neben der Figur und schauen, ebenso wie das Meitli, gedankenversunken auf den Fluss.

Stadträtin Claudia Bamert erzählt lachend von ihrer Begegnung mit dem Kunstwerk: «Es war Liebe auf den ersten Blick.» Nicht nur ihr sei es so ergangen, die Stadt habe sehr viele positive Reaktionen zum «Bremgarter Meitli» bekommen. Während sie erzählt, lässt sich gut beobachten, dass viele Spazierende bei dem Meitli stehen bleiben. «Das ist so herzig», stellt die Stadträtin fest. Die Künstlerin Petra Hochstrasser und Stadtammann Raymond Tellenbach nicken zustimmend.

Der Stadtrat war begeistert – und es ist auch besonderes Holz

Aufgrund der vielen Rückmeldungen fragte Claudia Bamert beim Stadtrat an, ob die Holzfigur nach dem Artwalk nicht in Bremgarten bleiben könne. Tellenbach erklärt: «Der Stadtrat hat ohne Diskussion einhellig zugestimmt.» Für solche Vorhaben habe die Stadt ein Budget. Das Meitli passe einfach sehr gut zur Stadt.

Stadträtin Claudia Bamert, Künstlerin Petra Hochstrasser und Stadtammann Raymond Tellenbach (von links) freuen sich über das «Bremgarter Meitli». Verena Schmidtke

Die Zufiker Künstlerin Petra Hochstrasser freut sich sehr über die Beliebtheit ihres Kunstwerkes. Dieses habe sie eigens für den Artwalk kreiert, teilt sie mit. «Für eine Teilnahme am Artwalk habe ich mich beworben», informiert sie, «da hatte ich aber noch keine konkrete Idee, was ich ausstellen möchte.»

Konkreter wurde es im Mai, als sie mit der Arbeit am Meitli begonnen habe. «Vorher habe ich beim Förster aus Zufikon angefragt, ob ich eine der geschlagenen Eichen für mein Vorhaben benützen könnte. Und ich hatte Glück», erinnert sich Hochstrasser. Das Besondere sei, dass im Zufiker Wald pro Jahr nur vier Eichen gefällt werden dürfen.

Für die Künstlerin ging ein Traum in Erfüllung

Da der über 100 Jahre alte Baum etwas zu gross für ihr Atelier gewesen sei, habe sie mit den Vorarbeiten im Wald begonnen – zunächst mit einer Kettensäge. «Später konnte das noch unfertige Meitli ins Atelier transportiert werden.» Nun zeigt das Kunstwerk ein barfüssiges Mädchen mit Zopf. «Ich weiss nicht, wie schwer es ist», sagt die Künstlerin und lächelt verschmitzt. «Es ist nicht leicht. Aber mein Mann hat es zu seinem jetzigen Platz getragen.» Dort erfreute das «Bremgarter Meitli» nicht nur jede Menge Kunstfreundinnen und Kunstfreunde während des Artwalks.

Ein Künstlerfreund von Petra Hochstrasser zeigt die Entstehung des «Bremgarter Meitlis» auf Youtube.

Der Künstlerin ist es ein Anliegen, mit ihrem Werk ganz unterschiedliche Emotionen zu wecken. «Jeder, der an ihr vorbeigeht, empfindet etwas anderes. Einige vermuten, sie träumt, andere denken, sie schaue nach etwas im Fluss oder am Ufer», erzählt sie. Nach dem Artwalk habe sie der Stadt noch einen hölzernen Ball zum Meitli geschenkt. Der liegt nun am Ufer der Reuss, das Mädchen schaut auf ihn hinab – eventuell.

Es sei eine Interpretationssache. «Für mich schaut sie weiterhin einfach auf die Reuss», bekundet Claudia Bamert. Lächelnd sagt die Künstlerin: «Es ist schön, dass das ‹Bremgarter Meitli› hier bleiben kann. Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen.»

Mehr Infos unter www.petrahochstrasser.ch.