Bremgarten: Neue Container in Altstadt stinken und störenAnwohner

Bremgarten Altstadt-Bewohner nerven sich wegen Gestank aus neuen Müllcontainern – nun ergreift die Stadt Massnahmen Seit einem halben Jahr sind in der Bremgarter Unterstadt Unterflurcontainer für die Kehricht- und Kompostentsorgung installiert. Nun sorgen Geruchsemissionen beim Kornhausplatz für Ärger. Marc Ribolla 10.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Unterflurcontainer-Anlage am Bremgarter Kornhausplatz. Hinten links das Wohnhaus, Fotostudio und Cafferino von Silvano de Matteis. Marc Ribolla

Im vergangenen Februar hat die Stadt Bremgarten das Entsorgungssystem in der Unterstadt umgestellt. Statt vor den einzelnen Wohnhäusern in den Gassen müssen die Anwohner ihre Kehrichtsäcke und das Grüngut zu einer der drei Sammelstellen mit Unterflurcontainern bringen. So weit, so gut.

In der Praxis zeigen sich nun aber bei der Sammelstelle am Kornhausplatz Tücken. Es stinkt teilweise im Umkreis von mehreren Dutzend Metern um die Container. Besonders verärgert ist Silvano de Matteis, der beim Kornhausplatz wohnt und dort auch sein Fotostudio mit Café betreibt.

Er sagt zur AZ: «Man merkt es erst, wenn man draussen sitzt. Je nach Windrichtung weht der Gestank mal mehr, mal weniger herüber.» Wie de Matteis erklärt, seien die Container nicht hundertprozentig dicht, weshalb Wasser eindringt und dies bei wärmeren Temperaturen zur Gestanksbildung beiträgt.

Liste mit 50 Geruchseindrücken und Beschwerdebrief an den Stadtrat

In den vergangenen Wochen hat der Fotograf eine Liste geführt, auf der die Anwohner, aber auch Kunden ihr Empfinden und die Stärke der Gerüche festhalten konnten. Rund 50 Meinungen konnte de Matteis sammeln. Gleichzeitig richtete er auch einen Beschwerdebrief an den Stadtrat.

Für de Matteis steht fest, dass die Unterflurcontainer nicht das brachten, was am Anfang versprochen wurde. Nämlich keine Emissionen. Er sagt klipp und klar:

«Es fühlt sich an, wie wenn einem jemand die Toilette mitten ins Wohnzimmer gestellt hat.»

In einer Begegnungszone für Menschen wie dem Kornhausplatz habe eine solche Sammelstelle nichts verloren. De Matteis erklärt: «Sie wäre an einem Platz ausserhalb der Stadtmauer viel besser gelegen.»

Die Leerung des Grüngutcontainers am Kornhausplatz. Zvg/Silvano De Matteis

Vergangene Woche kam es nun zu einem Treffen vor Ort zwischen ihm, dem zuständigen Stadtrat Daniel Sommerhalder und dem Leiter Bau, Stefan Walder. Sommerhalder sagt zur AZ:

«Die Stadt nimmt das Anliegen ernst. Nun geht es aber in einem ersten Schritt um eine saubere Analyse. Das Geruchsempfinden ist bei jedem Menschen individuell.»

Nebst Aktionen wie einem erhöhten Leerungsintervall und vermehrt regelmässigem Waschen der Container durch die ausführende Firma wird in den kommenden Wochen auch «geschnüffelt». Bis Ende September werden unter anderem die städtischen Werkhofmitarbeiter wie auch Anwohner regelmässig ein schriftliches Geruchsimmissionsprotokoll führen – zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Höhen und Distanzen zu den Abfallcontainern.

Die Sammelstelle aus der Luft. Zvg/Silvano De Matteis

Für Stadtrat Sommerhalder ist klar, dass man auch mit dem Hersteller allenfalls schauen müsse, ob beim Containersystem noch Verbesserungen möglich sind. «Es ist ein heikles Thema», meint er. Es sei aber auch klar, dass mit der Einführung des Sammelstellensystems ein Ziel erreicht worden sei. «Das optische Bild ist in der Altstadt markant besser geworden. Es stehen keine Kehrichtsäcke mehr tagelang in den Gassen herum», so Sommerhalder.

Silvano de Matteis wartet nun vorläufig das Ergebnis der Geruchsanalyse ab, er hat aber dem Stadtrat seinen Standpunkt dargelegt. Er sagt:

«Ich verlange, dass die Container bis dahin aus dem Verkehr gezogen werden.»

Er und weitere Anwohner seien auch bereit, konstruktiv mitzuarbeiten. Er schlägt beispielsweise ein Crowdfunding vor, um den Umzug der Container an einen anderen Ort ausserhalb der Stadtmauer zu finanzieren. «Dies kann nicht sehr teuer sein. Das Containermaterial ist ja bereits vorhanden. Es braucht quasi nur ein wenig Platz und ein Loch», schildert de Matteis. Den alten Standort beim Kornhausplatz könne man dann beispielsweise für die Altpapiersammlung verwenden. Ob es je so weit kommt, ist völlig offen. Stinken würde es dann aber auf jeden Fall dort nicht mehr.