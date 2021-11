Verein Bremgarter Stadtmuseum erhält den Bremgarter Leu

Bremgarten Alles andere als verstaubt – das Stadtmuseum erhält den Bremgarter Leu Die Ortsbürgergemeinde Bremgarten verleiht dem Verein Bremgarter Stadtmuseum den Förderpreis Bremgarter Leu. Die Auszeichnung wurde bereits zum 15. Mal vergeben und kommt für den Verein gerade zur rechten Zeit. Verena Schmidtke 08.11.2021, 05.00 Uhr

Vereinspräsident Fridolin Kurmann setzt grosse Hoffnungen in den Preis. Verena Schmidtke

Beim Betreten des Casino-Saales gab es schon einen ersten Eindruck vom Stadtmuseum Bremgarten. «Plakatmannli», wie Stadtammann Raymond Tellenbach sie in seiner Begrüssung vorstellte, präsentierten verschiedene Ausstellungsplakate des Museums. Die Gäste der Feier hatten offensichtlich Freude daran, diese anzuschauen und sich darüber auszutauschen – definitiv ein gelungener Einstieg in den Abend. Raymond Tellenbach sagte:

«Zum fünfzehnten Mal verleiht die Ortsbürgergemeinde den Bremgarter Leu. Der Förderpreis ist mit 10'000 Franken dotiert. Ausgezeichnet werden Personen, Vereine oder Institutionen, welche sich für das Wohl der Stadt Bremgarten in besonders hohem Masse einsetzen. Dazu gehört der Verein Stadtmuseum Bremgarten eindeutig.»

Von der Muse geküsst

Das unterstrich Stadtführer Reto Jäger in seiner Laudatio auf das Stadtmuseum. Er freue sich als Nachbar und Sympathisant, einige Worte an den Verein richten zu dürfen: «Das Museum orientiert sich nach Osten. Das muss so sein. Museum kommt schliesslich vom Griechischen <museion>, Heiligtum der Musen.» Museumsleute würden also von der Muse geküsst und seien deshalb besonders kreativ.

Fridolin Kurmann, Präsident des Vereins Bremgarter Stadtmuseum, erhält die Auszeichnung von Stadtammann Raymond Tellenbach. Verena Schmidtke

«Museen haben es nicht einfach. Bei vielen Leuten haben sie ein verstaubtes Image. Ausdrücke wie museal, museumsreif oder Museumsstück haben eine leicht spöttische, abwertende Bedeutung», merkte Jäger bedauernd an. Zwei jüngere Nachbarn, denen er erzählte, sie wohnen neben einem Museum, hätten ihn ganz ungläubig angeschaut. «Nein, in ein Museum würden sie im Leben nie gehen», bekundeten sie. Das sei doch schade, befand der Stadtführer:

«Dabei macht das Stadtmuseum nicht einfach auf Nostalgie. Alle Ausstellungen haben einen Bezug zur Gegenwart.»

Von hoher Bedeutung sei, dass der Verein ehrenamtlich arbeite und der Wert dieser freiwilligen Arbeit sei nicht zu unterschätzen. Zudem mache freiwillige Arbeit die Menschen laut einer Studie ausgeglichener und zufriedener, sogar weniger gestresst solle man sein.

Die Plakate der vergangenen Jahre wurden auf originelle Art und Weise zur Schau gestellt. Verena Schmidtke

«Etwas Sinnvolles machen und dafür Anerkennung bekommen – das ist es, was wir uns alle eigentlich wünschen», resümierte Reto Jäger. «Mit dem Preis, dem Bremgarter Leu, bekommt Ihr, liebe Museumsleute, öffentliches Lob und öffentliche Anerkennung.»

Und augenzwinkernd betonte er in Bezug auf Fridolin Kurmann, den Präsidenten des Vereins: «Der Name Kurmann sagt ja alles. Der Mann, der gekürt wird, dem eine Auszeichnung verliehen wird.» Ganz herzlich gratulierte er dem Verein und wünschte zum Abschluss: «Lasst Euch weiter von der Muse küssen!»

«Der Leu ist herzlich willkommen und bekommt einen schönen Platz»

Sichtlich erfreut und gerührt nahm Vereinspräsident Fridolin Kurmann die Urkunde des Förderpreises aus den Händen von Stadtammann Raymond Tellenbach entgegen. «Der Leu ist herzlich willkommen und bekommt einen schönen Platz», freute er sich. In seiner Rede bedankte er sich herzlich für Preis und Laudatio. Zudem hob er hervor, wie wichtig und wertvoll die Arbeit des Vorstands und überhaupt aller Mitglieder des Vereins sei.

Reto Jäger, Stadtführer, hielt eine launige Laudatio auf den Verein Stadtmuseum Bremgarten. Verena Schmidtke

Der Blick in die Zukunft sei allerdings nicht ganz sorgenfrei, dem Verein fehle der Nachwuchs. «Vielleicht ist der Preis ein guter Anlass, einmal bei uns vorbeizuschauen», sagte Kurmann.