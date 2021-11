Bremgarten: Christchindli-Märt-Team hofft weiter auf Durchführung

Bremgarten «Absage wäre ein finanzielles Desaster» – Christchindli-Märt-Team hofft weiter auf Durchführung Die Vorbereitungen auf den Bremgarter Christchindli-Märt (2. bis

5. Dezember) laufen. Der Verein um Präsidentin Sabina Glarner ist vorsichtig optimistisch, dass der weihnächtliche Anlass – wie vom Kanton bis jetzt bewilligt – stattfinden kann. Marc Ribolla 25.11.2021, 19.00 Uhr

Freuen sich auf den hoffentlich stattfindenden Christchindli-Märt vom 2. bis 5. Dezember: Bernard Tardy, Sabina Glarner und Walter Friedli (von links). Marc Ribolla

Die Weihnachtsbeleuchtung taucht die Bremgarter Altstadt bereits in vorweihnächtliches Licht, der grosse Tannenbaum steht geschmückt markant mitten in der Marktgasse. In knapp einer Woche, vom 2. bis 5. Dezember, soll während vier Tagen festliche Atmosphäre in den Gassen herrschen. Für den Verein Christchindli-Märt ist jene Zeit der Höhepunkt des Jahres – wie auch für Tausende Besuchende am grössten Schweizer Weihnachtsmarkt.